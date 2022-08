US Open: Qualifikant Altug Celikbilek gewinnt sein erstes Match

Der Tennisspieler des TC an der Schirnau ist noch zwei Siege entfernt von der Hauptrunde beim Grand Slam. So lief das erste Spiel.

Altug Celikbilek, Tennisspieler des TC an der Schirnau aus Kaltenkirchen, spielt bei den US Open im Qualifying um den Einzug in die Hauptrunde.

New York City. Das war nichts für schwache Nerven: Tennisspieler Altug Celikbilek, die Nummer eins des TC an der Schirnau in Kaltenkirchen, hat bei den US Open die zweite Runde der Qualifikation erreicht. Im ersten Match lag er dabei gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli in beiden Sätzen mit 1:3 zurück, gewann die Partie dann aber in 90 Minuten mit 7:5, 6:3. Wegen der vorherigen Ansetzungen hatte es zuvor übrigens eine einstündige Verzögerung gegeben.

Die Statistik sprach letztlich klar für ihn. Unter anderem nutzte der 25 Jahre alte türkische Davis-Cup-Spieler seine vier Breakbälle, ihm gelangen 18 mehr direkte Punkte, auch die Erfolgsquote bei eigenem Aufschlag war höher als beim Kontrahenten.

Jetzt trifft Altug Celikbilek auf einen Niederländer

Für den Sieg erhält Altug Celikbilek 21.100 US-Dollar Preisgeld. Am Donnerstag geht es dann in Flushing Meadows weiter. Der nächste Gegner ist der Niederländer Jesper de Jong (22), die Nummer 212 der ATP-Rangliste. Zum Vergleich: Celikbilek rangiert dort an Position 234.

Um in die Hauptrunde zu kommen, die am nächsten Montag beginnt, müsste Celikbilek, der 2021 in Wimbledon schon einmal in die zweite Quali-Runde gekommen war, ein drittes Spiel gewinnen. Hier würde er auf den Sieger des Matches zwischen dem US-Amerikaner Ethan Quinn und dem Argentinier Federico Delbonis treffen.