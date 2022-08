Norderstedt. So hatte sich das Trainer Robert Schulze vorgestellt. Sein Team gewinnt beim selber ausgerichteten HTN-Ländercup. Mit einem optimalen Abschluss beenden die Frauen vom HandballTeam Norderstedt die Vorbereitungen auf die in zwei Wochen beginnende Saison. Diese soll nicht noch einmal so zitterig wie die letzte Spielzeit werden. Zur Erinnerung: Erst Wochen nach Abschluss der Spiele stand fest, dass die Norderstedterinnen doch weiter in der Oberliga spielen dürfen.

Für eine erfolgreiche Saison sollen nicht zuletzt die drei Neuzugänge sorgen. Aus der Konkursmasse des aufgelösten besten Hamburger Teams der letzten Jahre, dem SC Alstertal-Langenhorn, kehrt mit Annika Polert Hamburgs beste Mittelblockspielerin nach Norderstedt zurück. Mit Victoria Nigbur angelte sich das HandballTeam Norderstedt eine der besten Torfrauen Norddeutschlands. Und Marleen Agarius vom AMTV soll mit ihrer Wurfkraft den Angriff beleben. Letztere fehlte beim Ländercup. Außerdem war Annika Polert angeschlagen und konnte nur sporadisch spielen, aber die Norderstedterinnen zeigten trotzdem, dass sie auf gutem Wege sind, des Trainers Saisonziel, das Erreichen der Aufstiegsrunde und den damit verbundenen Klassenerhalt, zu schaffen.

HT Norderstedt: Handballerinnen wollen keine weitere Zitter-Saison

Denn beim Ländercup, der wegen des Tischtennis-Nordmasters im Schulzentrum Süd in die Falkenberghalle verlegt werden musste, gewannen die Gastgeberinnen alle ihre Spiele. Nacheinander wurden die unterklassigen HSG Horst Kiebitzreihe, die Zweite vom SV Henstedt-Ulzburg, das HTN II, SG Altona und HSG Kremperheide Münsterdorf hoch geschlagen.

So kam es im letzten Spiel gegen Oberligisten Preetzer TSV, am 11. September erster Gegner der neuen Saison, zum Spiel um den Turniersieg. „Wir haben gut angefangen, hatten dann einen Hänger, und haben uns stark gefangen“, sagte Robert Schulze nach dem 11:9. Das brachte neben dem Turniersieg 100 Euro für die Mannschaftskasse. Preetz als Turnierzweiter durfte sich über 50 Euro Preisgeld freuen.

Die Kiste Bier für den dritten Platz war zwischen den SV Henstedt-Ulzburg und der HSG Kremperheide Münsterdorf hart umkämpft. Zwar gewannen die Henstedt-Ulzburgerinnen das Spiel gegeneinander mit 17:11 aber die HSG hatte mit einem Torverhältnis von 75:74 gegenüber 71:72 die Nase vorn.

HT Norderstedt: Zweite Mannschaft spielte in Mini-Besetzung

Als einziges Team aus der Landesliga war das HTN II am Start. „Wir treten heute auch nur in ganz kleiner Besetzung mit nur einer Wechselspielerin an. Das macht es für uns doppelt schwer“, sagte Norderstedts Leandra Stolte. Am Ende gab es Platz sieben unter den sieben Teams. Aber immerhin konnte die Mannschaft gegen die HSG Horst Kiebitzreihe, die Sechste wurden, ein 12:12 erzielen und beendete so den Ländercup nicht punktlos. Das einzige Gastteam aus Hamburg, die SG Altona, wurde Fünfte. Als kleinen Trost für alle geschlagenen Teams gab es bei der Siegerehrung Naschi-Tüten.

Die Herren des HTN konnten ihren geplanten Ländercup nicht austragen. Stattdessen spielte das Team von Trainer Florian Deppe ein Miniturnier bei der SG Hamburg-Nord. Gegner waren dort die zweite Mannschaft und die U19 der Gastgeber sowie die HSG Pinnau. Die Norderstedter konnten alle drei Spiele gewinnen. „Wir waren mit einem kleinen Kader angereist. So konnte sich wenigstens keiner über zu wenig Einsatzzeiten beklagen“, sagte Deppe nach dem Turnier.