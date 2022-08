Oberliga: Aufsteiger TuRa Harksheide zahlt in Sasel kräftig Lehrgeld

Norderstedt. Die Fußballer von TuRa Harksheide sind in der Oberliga-Realität angekommen. Am dritten Spieltag setzte es für den Aufsteiger mit dem 1:5 (1:3) beim Tabellendritten TSV Sasel die erste Niederlage. „Man hat schon gesehen, dass wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, die in den vergangenen Jahren immer oben mit dabei war. In der einen oder anderen Situation sind wir an unsere Grenzen gestoßen“, gab TuRa-Trainer Jörg Schwarzer zu.

Er erwähnte aber auch, dass die Partie ganz anders hätte ausgehen können, wenn seine Mannschaft ihre zwei frühen Konterchancen durch Juan Hernandez Genao (2.) und Maximilian Vollstädt (4.) genutzt hätte. Sasel wurde das erste Mal gefährlich, als Nico Zankl einen Freistoß ans rechte Lattenkreuz zirkelte (21.). Der nächste Angriff saß dann aber. Nach einer Linksflanke von Zankl stieg Tim Jeske in der Mitte zwischen zwei Harksheidern hoch und köpfte das 1:0 (27.).

Aufsteiger TuRa Harksheide zahlt in Sasel Lehrgeld

Doch TuRa hatte eine schnelle Antwort parat. Nach einer Flanke von Nico Schluchtmann machte Juan Hernandez Genao ebenfalls per Kopf den 1:1-Ausgleich (39.). Kurz darauf patzte dann ausgerechnet der sonst so zuverlässige Innenverteidiger und TuRa-Kapitän Leonard Mai. Er verlor den Ball im Vorwärtsgang an Tim Jeske. Der lief anschließend allein aufs Tor zu und besorgte das 2:1 (44.).

Noch vor der Pause fälschte Dominik Mahnke zu allem Überfluss einen Schuss von Deran Toksöz – früher unter anderem bei Eintracht Norderstedt und Holstein Kiel aktiv -- unhaltbar zum 3:1 für Sasel ab (45.+1.).

„Nach dem 1:2 haben wir so ein bisschen den Glauben an uns selbst verloren und sind gar nicht mehr ins Spiel gekommen“, so Jörg Schwarzer. Semir Demirovic gelang nur 20 Sekunden nach seiner Einwechselung das 4:1 (73.). Enrik Nrecaj traf noch zum 5:1-Endstand (90.).

TuRa Harksheide empfängt am Freitag das nächste Topteam

„Ich finde schon, dass wir auch in der Höhe verdient gewonnen haben. Harksheide hat in der zweiten Halbzeit nichts mehr fürs Spiel gemacht“, so ein zufriedener Sasel-Trainer Danny Zankl.

TuRa ist jetzt Tabellenzwölfter, hat jeweils ein Spiel gewonnen, einmal Unentschieden gespielt und nun auch erstmals verloren. Am kommenden Freitag empfängt Harksheide um 19.30 Uhr mit dem zweitplatzierten und noch ungeschlagenen USC Paloma das nächste Schwergewicht der Liga.