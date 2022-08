Eintracht Norderstedt verliert mit 1:3 in Drochtersen. Schon zur Pause ist die Partie nach gravierenden Patzern entschieden.

Drochtersen. Es bleibt dabei: Die Fußballer von Eintracht Norderstedt können auswärts bei der SV Drochtersen/Assel nicht gewinnen. Und selbst ein Punktgewinn war bei der 1:3 (0:3)-Niederlage am 3. Spieltag der Regionalliga Nord schnell außer Reichweite. Trotz guter Vorsätze, gegen die robusten und schnörkellosen Niedersachsen hellwach sein zu wollen, war davon schon früh nichts mehr zu sehen.

Das begann schon in der 8. Minute, als die Garstedter einen Freistoß aus dem Halbfeld nicht konsequent verteidigten und schließlich den Torschützen Alexander Neumann im Strafraum zu viel Platz gewährten – der Heimakteur konnte so relativ unbedrängt den Ball von halblinks in die lange Ecke schlenzen.

Eintracht Norderstedt: Denkwürdige Halbzeit besiegelt Auswärtsniederlage

Hier konnte Keeper Lars Huxsohl wenig ausrichten. Dafür servierte der ansonsten so zuverlässige Schlussmann Drochtersen das 2:0 auf dem Silbertablett, als er im Aufbauspiel den Ball direkt zu Neumann bugsierte – dieser versuchte es sofort mit einem Heber aus rund 25 Metern, und auch dieser Schuss saß perfekt (13.).

Aus Norderstedter Sicht war das leider noch nicht alles. Die 33. Minute: Huxsohl rollt den Ball zum zentralen defensiven Mittelfeldspieler Jonas Behounek. Dieser wird sofort von Alexander Neumann unter Druck gesetzt, verliert die Kugel, lässt sich im Strafraum dann noch einmal austanzen – der Rest ist Formsache. Der Dreifach-Torschütze feiert damit einen denkwürdigen 33. Geburtstag.

Der Kapitän bleibt zur Pause in der Kabine

Zur zweiten Halbzeit wechselt Eintracht-Coach Olufemi Smith doppelt, nimmt Kapitän Juri Marxen und Innenverteidiger Yannik Nuxoll runter, bringt dafür die Neuzugänge Tjark Hildebrandt und André Wallenborn. Und tatsächlich: Mit dem ersten Angriff gelingt der Anschlusstreffer durch Pelle Hoppe, der eine Rechtsflanke von Kangmin Choi per Kopfballaufsetzer verwertet (46.).

Trotz einiger Chancen bleibt ein Comeback jedoch aus. Nach drei Spielen ist Eintracht Norderstedt (2 Punkte) damit noch sieglos. Am Dienstag kommt der hoch eingeschätzte Hamburger SV II (7 Punkte) ins Edmund-Plambeck-Stadion (Anstoß: 18.30 Uhr).

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

SV Drochtersen/Assel - Eintracht Norderstedt 3:1 (3:0).

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Alexander Neumann (8./13./33.), 3:1 Pelle Hoppe (46.).

Zuschauer: 549.

Eintracht Norderstedt: Huxsohl - Marxen (46. Hildebrandt), Nuxoll (46. Wallenborn), Grau, Bork (75. Kummerfeld) - Behounek – Hoppe (66. Brendel), Williams - Choi, Lüneburg, Saad.