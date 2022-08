Norderstedt: Überraschend großes Interesse an Tennis-Stadtmeisterschaften

Deutliches Plus an Meldungen für die Wettbewerbe, die beim TSC Glashütte stattfinden. Auch ein neuer Sponsor ist gefunden.

Norderstedt. Am Anfang der Turnierplanungen gab es unter den Organisatoren eine kurze Diskussion darüber, zum wievielten Male die Tennis-Stadtmeisterschaften von Norderstedt stattfinden würden. Es gab die Meinung, die ab kommenden Montag beim TSC Glashütte startenden Titelkämpfe würden bereits zum 30. Mal anstehen. Turnierleiter Florian Pfaffelberger hingegen sagt: „Wir haben die 26. Meisterschaften.“

Verschiedene Meinungen, ja, aber wie auch immer: Die Vorbereitungen für das größte alljährliche Norderstedter Tennis-Event sind abgeschlossen. Und im Vorfeld gibt es Erstaunliches zu vermelden. Niemals zuvor lag die Zahl der Nennungen höher: 313 Meldungen von 230 Tennis-Cracks aus fünf Vereinen sind für 22 Konkurrenzen abgegeben worden – 27 wurden ursprünglich ausgeschrieben.

Norderstedt: Großes Interesse an Tennis-Stadtmeisterschaften

Das entspricht einer klaren Steigerung gegenüber den Vorjahren. Dreimal in den vergangenen zehn Jahren lag es auf ähnlichem Niveau. Florian Pfaffelberger: „Nur über die Resonanz 2014 beim HSV als Veranstalter habe ich keine Aufzeichnungen gefunden.“

Nachdem die Titelkämpfe vor zwei Jahren wegen Corona ausgefallen waren, sind die Glashütter nach fünf Jahren wieder mal als Ausrichter an der Reihe. 2017 schlüpfte der Verein zuletzt in diese Rolle, ein Jahr davor war man als Veranstalter eingesprungen, weil der TC Friedrichsgabe seinerzeit aufgelöst wurde. Neben dem TSC sind traditionsgemäß die Aktiven des TC Garstedt, HSV, TC am Falkenberg und Norderstedter SV beteiligt. Letzterer Club fungiert aber nicht als Ausrichter.

Norderstedt: Die Hamburger Sparkasse ist Partner der Wettkämpfe

Zusammen mit dem 1. Sportwart Ronny Laß und seinem Vertreter Heiko Stolte ist TSC-Marketing-Chef und Pressewart Pfaffelberger für die Durchführung zuständig. Das Trio ist sich ebenso wie der Vorsitzende Dirk Backhaus sicher: Die Stadtmeisterschaften sind nicht nur ein Fest des Breitensports mit Wohlfühlcharakter. Sie werden auch wieder zum Anziehungspunkt für Top-Akteure, die in höheren Klassen aufschlagen und sich nun bis zum Finaltag am übernächsten Sonntag in den Wettstreit begeben.

Vor Beginn des letzten Großereignisses der Sommersaison auf den 14 Plätzen im Tennispark am Lemsahler Weg haben die Stadtmeisterschaften einen neuen Sponsor erhalten. Außer wilhelm.tel, den Stadtwerken und einer Allianz-Generalvertretung in Norderstedt unterstützt in Zukunft auch die HASPA das Ereignis. „Nach intensiven Gesprächen haben wir einen weiteren wichtigen Partner für uns gewinnen können“, erklärt Florian Pfaffelberger.

Am Montag um 17 Uhr geht es los

Das Programm wird eröffnet mit den ersten Matches am Montag um 17 Uhr. Auch an den nachfolgenden Wochentagen geht es um diese Zeit weiter. Am Freitag dann bereits um 16 Uhr und am Sonnabend und Sonntag um 9 Uhr. Die Endspiele der wichtigen Wettbewerbe laufen am Sonntag ab etwa 12.30 Uhr. Es geht um wertvolle Sachpreise, dazu um begehrte T-Shirts für die jeweils drei erstplatzierten Akteure der Hauptrunden je nach Größte des Teilnehmerfeldes sowie die Sieger der Nebenrunden.