Kaltenkirchen. Mehrere Brände am Wochenende in Kaltenkirchen: Polizei schließt aus mehreren Gründen Zusammenhang nicht aus und hofft auf Hinweise.

In Kaltenkirchen wächst die Sorge: Gibt es schon wieder einen oder mehrere Brandstifter? Denn was in der Stadt am vergangenen Wochenden passierte, lässt genau das nicht ausschließen. Zwischen den frühen Morgenstunden am Sonnabend bis in die Nacht auf Montag gab es verteilt über das Ortsgebiet fünf Feuer, die zwar nur Sachschäden verursachten, aber doch sehr auffällig sind. Und daher Erinnerungen wecken an die Serie im vergangenen Herbst und Winter, die damit endete, dass ein Verdächtiger ermittelt und festgenommen werden konnte.

Diesmal begann es um 5.30 Uhr am Sonnabend. In der Alvesloher Straße brannte ein Großmüllbehälter für Restabfälle. Am gleichen Tag, gegen 18.50 Uhr, folgte der zweite Vorfall, und dieser war bereits gravierender. Denn ein Streifenwagen der Polizei Kaltenkirchen sah, wie auf einem Parkplatz in der Straße Am Hohenmoor zwei Autos brannte. Die beiden BMW wurden komplett zerstört, ein Leichtkraftrad beschädigt. Der Gesamtschaden: ein hoher fünfstelliger Betrag.

Kaltenkirchen: Wieder Brandstiftung? Viele Feuer sorgen für Unruhe

Nicht einmal drei Stunden später war es wieder die Polizei, die auf einer Baustelle in der Schmalfelder Straße ein Feuer entdeckte. Es brannte eine Holzpalette, die Beamten konnten die Flammen mit Sand ersticken.

In der Putlitzer Straße brannte schließlich am Sonntag ein Müllcontainer, dies wurde gegen 21.20 Uhr gemeldet. In diesem Fall griff das Feuer auf einen nahen Carport über, durch die Hitzeentwicklung wurden ein Wohnwagen und ein Hyundai beschädigt. Das Holz-Konstrukt wurde zerstört. Der fünfte Brand war wieder ein Müllcontainer gefüllt mit Papier, und zwar im Flottkamp, dieser brannte vollständig aus.

Im Herbst und Winter hielt eine Serie von Brandstiftungen Kaltenkirchen in Atem (hier: ein Kellerbrand im Dezember), ehe Anfang 2024 ein verdächtiger Mann gefasst und in Untersuchungshaft genommen wurde. © Daniel Friedrichs | Danfoto

Polizei: „Brandstiftungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen“

Laut Polizei können die jeweiligen Ursachen noch nicht benannt werden. Die Kriminalpolizei ermittle jedoch „in alle Richtungen“, heißt es. „Aufgrund der Häufung und der zeitlichen Abfolge der Brände können Brandstiftungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.“

Wer Hinweise zu den Bränden geben kann, möglicherweise verdächtige Personen beobachtet hat und damit zur Aufklärung beitragen könnte, sollte sich dringend unter 04551/88 40 melden.