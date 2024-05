Kaltenkirchen. Bestätigt: In Randzeiten soll die A2 weiter in größeren Abständen fahren. Eine Verbindung wird komplett gestrichen. A1 noch offen.

Schlechte Nachrichten für Fahrgäste der AKN: Einige Kürzungen werden, anders als geplant, im nächsten Winter nicht zurückgenommen, andere kommen sogar hinzu. Demnach sollen zu Randzeiten Taktungen reduziert bleiben oder die Züge seltener als derzeit fahren, eine Verbindung sogar komplett gestrichen werden. Das wurde nun vom Verkehrsministerium als Antwort auf eine Kleine Anfrage des Eutiner SPD-Landtagsabgeordneten Niclas Dürbrook bestätigt. Es ist eine von bisher zwei Einsparmaßnahmen, die andere betrifft die S3 zwischen Pinneberg und Hamburg. Diese soll unter anderem an Wochenenden sowie von Montag bis Freitag zeitweise nur noch in einem 20-Minuten-Takt fahren (bisher: zehn Minuten).

Betroffen ist im Kreis Segeberg die Linie A2 zwischen Kaltenkirchen und Norderstedt-Mitte. Diese soll ab Dezember sonnabends weiterhin nur alle 30 Minuten fahren. Das ist schon seit Ende März der Fall (zuvor alle 20 Minuten), allerdings aus personellen Gründen, eigentlich sollte dies zum Jahresende wieder zurückgenommen werden. Der gleiche verringerte Takt ist von Montag bis Freitag, jeweils ab 22 Uhr, vorgesehen (bisher: bis 23.40 Uhr alle 20 Minuten). Ebenso immer am Sonnabend sollen sämtliche Fahrten, die an der Haltestelle Dodenhof in Kaltenkirchen beginnen und enden, entfallen. Schon jetzt wird diese nur im stündlichen Grundtakt angefahren, begründet in Personalmangel.

AKN: Kürzungen zum Fahrplanwechsel im Dezember angekündigt

Laut Ministerium habe die Nah.SH, also die Verkehrsgesellschaft, die dem Land sowie den Kreisen und kreisfreien Städten gehört, besagte Änderungen für die AKN bereits festgelegt. Demnach können die vertraglich festgelegten Leistungen so reduziert werden, dass noch 85 oder 90 Prozent des vereinbarten Betriebsumfangs geleistet werden können. Von einem auf das nächste Jahr dürfe eine Veränderung maximal fünf Prozent betragen.

Ob das alles sein wird, steht noch nicht fest. Auch die A1 könnte noch betroffen sein. „Veränderungen im Verkehrsangebot auf der Linie A1 Hamburg-Eidelstedt – Ulzburg-Süd sind Teil von gerade laufenden Abstimmungen zwischen den Ländern Schleswig-Holstein und Hamburg und der AKN.“ Entsprechende Fahrplanänderungen müssten dann geprüft werden.

Mehr zum Thema

„Des Weiteren ist eine Abstimmung mit der Freien und Hansestadt Hamburg sowie den betroffenen Kreisen und kreisfreien Städten notwendig. Diese würden im Idealfall vor den Sommerferien in Schleswig-Holstein abgeschlossen sein“, heißt es. Tobias von der Heide (CDU), Verkehrs-Staatssekretär in Kiel, hatte hinsichtlich der Maßnahmen auf ausbleibende Mittel des Bundes für den Schienenpersonen-Nahverkehr verwiesen.

ÖPNV: SPD fordert im Landtag, Kürzungen rückgängig zu machen

„Wir stehen erstmals vor der Situation, dass der Bund seiner grundgesetzlichen SPNV-Finanzierungspflicht nicht nachkommt und sich stattdessen zunehmend aus der Finanzierung zurückzieht. Das ist schmerzhaft und das genaue Gegenteil der von der Ampel-Koalition ausgerufenen Mobilitätswende. Wir hoffen stark, dass es hier noch zu einem Einlenken in Berlin kommt“, sagte er auf Abendblatt-Anfrage kürzlich. „Da wir aber zeitlich an enge Fristen gebunden sind und als finanziell stark belastetes Flächenland die Fehlbeträge des Bundes nicht aus eigener Kraft ausgleichen können, sind wir gezwungen, schon jetzt zu reagieren.“

Aus Sicht der SPD ist das der falsche Weg. Die Landtagsfraktion fordert in einem Antrag daher, „die angekündigten Kürzungen beim Angebot im schleswig-holsteinischen ÖPNV zurückzunehmen und auf weitere Kürzungen im laufenden Jahr zu verzichten“. Zur Begründung schreibt Niclas Dürbrook: „Ein attraktiver, verlässlicher und bezahlbarer ÖPNV ist zentraler Baustein für den Klimaschutz. Über die Attraktivität des ÖPNV entscheidet nicht zuletzt auch die Verlässlichkeit in den Randzeiten.“