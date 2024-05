Neumünster. Mit Milchpulver beladener Lkw brannte seit der Nacht auf der Autobahn. Feuerwehr löschte das Feuer, Aufräumarbeiten dauerten Stunden.

Wegen eines Lkw-Brandes musste die Autobahn A7 bei Neumünster am Dienstagmorgen mehrere Stunden teilgesperrt worden. Gegen 1.40 Uhr in der Nacht hatte der Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Süd und Neumünster-Mitte wegen eines technischen Defekts in Flammen gestanden, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte.

Der hintere Teil des Lkws habe gefahrlos abgekoppelt werden können und die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Jedoch dauerten die Aufräum- und Bergungsarbeiten bis um 9.35 Uhr – erst ab diesem Zeitpunkt konnte die Autobahn wieder komplett freigegeben werden.

A7: Lkw mit Milchpulver brennt – Lange Sperrung

Der Lkw hatte laut den Angaben Milchpulver geladen, das erst aufwendig abgepumpt werden musste. Zunächst war deshalb nur eine der drei Fahrspuren auf der A7 befahrbar. Dadurch kam es am Dienstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Als Brandursache stellte sich nach Angaben der Autobahnpolizei Neumünster ein technischer Defekt an dem Sattelzug heraus, bei dem demnach ein Radlager heiß gelaufen war und dadurch zwei Reifen und angrenzende Fahrzeugteile in Brand gerieten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Einschätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro.

dpa/jdr