Norderstedt. Kandidat aus Norderstedt fühlt sich in Heidi Klums Show „ultra, ultra hässlich“ – weil er immer die falschen Klamotten tragen müsse.

Wir waren mit Lucas Schwarze (24) aus Norderstedt in Berlin und auf Teneriffa, gingen mit ihm über barfuß über rutschige Laufstege und in Pelzschuhen zugige Treppen hinunter. Manches Mal schien das Ende nah, doch zuletzt erkannte Heidi in unserem Schützling tatsächlich einen „Rohdiamanten“. Der wäre dann nur noch zu schleifen. Mit einiger Erwartung schalteten wir also Folge 9 von Germany‘s Next Topmodel an.

Drehort war auch diesmal wieder die „Stadt der Engel“, also Heidis Wahlheimat Los Angeles. Und erstmal wurde Armins Geburtstag gefeiert. Der wünschte sich zum Ehrentag „was Aufregendes“, und das bekam er dann auch, in Gestalt der TV-Journalistin Claudia von Brauchitsch. Die sollte den angehenden Models ein „Presse-Teaching“ verpassen, also einen Crashkurs im Umgang mit den Medien. Denn merke: „Draußen sind wahnsinning viele Journalisten, die eine Geschichte wollen.“ Und „heikle und unangenehme Fragen gehören zum Alltag eines Models“, das konnte Heidi uns und ihren Models glaubhaft versichern.

Armin und Jana und eine „Sommer-Romanze“, die keine war

Mit etwas strengem Blick nahm die TV-Journalistin (die unter anderem mit Linda Zervakis eines der Trielle vor der Bundestagswahl 2021 moderierte) unsere Freundinnen und Freunde ein bisschen in die Mangel. Dominic leistete sich sogleich ein paar dicke Patzer, plauderte von einer Sommer-Romanze zwischen Armin und Jana, auf Teneriffa. Problem: Die hat es offenbar gar nicht gegeben, zumindest war es keine Romanze. Dann sagte Dominic auch noch ein paar unüberlegte Dinge über Aldin, der deshalb jetzt gar nicht mehr mit ihm reden will (beziehungsweise: „Es ist O.K., aber richtig krass bonden werden wir nicht mehr“.)

Lucas blieb dieses Medien-Coaching erspart, vielleicht fiel es auch dem Schnitt zum Opfer – jedenfalls ist es besser so, denken wir. Und unser Norderstedter hatte dann ja auch bald seinen Auftritt. Und zwar, als mal wieder eine Catwalk-Schulung anstand. Die machte diesmal der Berliner Designer Kilian Kerner, der insgeheim auch Ausschau hielt nach einem weiblichen und einem männlichen Model für die Kampagne zum 20-jährigen Bestehen seines Labels. Ein ziemlich fetter Job, das.

Tiny Tokyo: Lucas und Maximilian shooten zusammen und geben alles

Kerner war begeistert von soviel Talent und Vibes, aber eine Sache wollte er gar nicht sehen auf dem Lausteg: Models, die allzu sexy, mit „viel Hüfte“ walken. Aber irgendwie schafften es die wenigsten, das ganz abzustellen. Lucas gelang es, immerhin, allerdings marschierte er dann doch mit ziemlich stierem, grimmigem Blick auf und ab und war aus Kilians Sicht „einer der schwächeren“ Kandidaten. Wer die beiden Jobs bei ihm ergattern konnte, erfuhren wir erstmal nicht.

Stattdessen führte uns die Regie, wie immer bedacht, kleine Cliffhanger für uns einzubauen, an den nächsten Drehort. Und das war „Tiny Tokyo“, ein Filmset in Los Angeles. Besondere Herauforderung: Die Kandidatinnen und Kandidaten sollten im Doppelpack shooten, Lucas‘ Partner war hier der androgyne Maximilian.

Heidi: „Oh, Lucas legt sich richtig ins Zeug hier!“

Yu Tsai hieß der Fotograf, der alles im Griff hatte. Er ist aus Taiwan, spricht Englisch mit US-Akzent – und er verliert keine Zeit mit höflichen Worten, denn das Business ist hart, Leute. So manch einer bekam das gleich am Set zu spüren. Doch umso mehr freute es uns, dass der Mann regelrecht begeistert war von Lucas und Maxis Zusammenspiel. Im Set von „Tiny Tokyo“ harmonierten die beiden eher ungleichen Typen nämlich unerwartet perfekt, als hätten nie etwas anderes gemacht als zusammen zu „shooten.“

Lucas, wie Maxi im hautengen schwarzen Dress, übernahm dabei die Führung. Hob den Maxi auf einen Stapel Autoreifen, nahm ihn auf die Schultern, fütterte ihn mit Nudeln. Der ließ es mit sich machen, beide hatten Spaß – Heidi gefiel es auch („Oh! Lucas hängt sich richtig ins Zeug hier!“) und beide waren sogleich eine Runde weiter. „From the start to the finish: Well done!“ Befand Yu Tsai.

Style-Alarm: Lucas will keine Salami sein

Puhh, muss sich Lucas gedacht haben. Denn eigentlich fand er den Dreh ganz schrecklich. Denn er hat das Gefühl, ständig ganz furchtbare Outfits und Styles zugelost zu bekommen. „Ich will ja nicht undankbar klingen: Aber können wir mal kurz darüber sprechen, wie ich bei GNTM aussehe?“, kommentierte er auf TikTok. „Ich meine, ich bin auch sehr pingelig. Aber es ist Fact, dass ich in der letzten Folge schon todes-beschissen aussah, mit den Haaren nach hinten und diesem extrem großen Mantel, das war nichts für mich. Ich fühlte mich ultra, ultra hässlich.“

Und nun diese Hose und dieses Oberteil beim Tokyo-Dreh? „Excuse me??? Die Hose? Mama mia, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich seh aus wie ne‘ Salami eingepackt, das Lederoberteil! Wie ne‘ Presswurst!“ Außerdem würde er immer zu den besten (Achtung! Ironie!) Momenten fotografiert – also wenn er dämlich grinse.

Wer fliegt nun raus? Und wer ergattert die Jobs bei Kilian Kerner?

Blieben zwei Fragen: Wer fliegt diesmal raus? Und wer ergattert die begehrten Jobs bei Kilian Kerner? Der Berliner Designer, der „den größten Job seiner Karriere“ zu vergeben hatte, entschied sich für Lea und Jermaine. Die beiden: für einen Moment im Himmel.

Nun gut, aber wer würde hinabsteigen müssen ins Tal der Tränen, mit anderen Worten, die Koffer packen? Einige hatten schlecht performt, soviel war klar. Darunter Zwilling Julian, der sehr schwer daran trug. „Ich habe das Gefühl, dass es mich diesmal trifft“, sagte er, sein Bruder Luka tat sein Bestes, ihn aufzubauen. Was Julian nicht von grundsätzlichen Gedanken abhielt: „Wir sind zusammen auf die Welt gekommen. Aber wer sagt, dass wir auch zusammen gehen?“

Hey, ist doch nur eine Fernsehsendung, dachten wir. Und Yu Tsai nicht der Sensenmann. Aber okay, ein bisschen Angst konnte man schon vor ihm haben, als er dann gegen Ende der Folge nach vorne trat und dann auch klar machte, „Bad News“ für einige zu haben. Nach vorne treten mussten: Stella, Jana, Nuri, Felix, Dominik und Youssoufa. Sie hatten versagt beim Shooting in Tiny Tokyo. Aber immerhin wird es für sie, so sagte es Yu Tsai, noch eine letzte Chance auf dem Laufsteg geben. Das dann aber erst in der nächsten Folge. Wir freuen uns einstweilen, dass das Zwillings-Duo zusammenbleiben kann, drücken Lucas weiterhin die Daumen und warten mal ab, was uns in der nächsten Episode erwartet.

Folge 10 der 19. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ wird am Donnerstag, 18. April, ab 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt und ist im Livestream auf dem Portal Joyn zu sehen.