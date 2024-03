Norderstedt. Wie sich der Kandidat in Folge 6 der Top-Model-Show geschlagen hat und ob er endlich die Chance auf eine neue Frisur bekam.

Wir sind immer noch auf Teneriffa, hoffen und bangen immer noch mit Lucas. Das ist der Stand der Dinge bei Germany‘s Next Topmodel, nachdem unserer anderer Norderstedter Kandidat Niklas ja wegen Schüchternheit rausgeschmissen wurde (denk nicht, wir hätten es vergessen, Heidi!). Und leider stand auch Lucas so ein bisschen im Schatten, in Folge 5. Wir fürchteten schon das Schlimmste, aber dann schaffte er es doch in die nächste Runde. Wird er nun, in Folge 6, wieder ein paar Momente mehr vor der Kamera haben?

Auf der Kanareninsel scheint wieder die Sonne, und es geht los mit einem Programmpunkt, auf den viele GNTM-Kenner schon gewartet haben: Umstyling! Heidis Schützlinge bekommen neue Frisuren verpasst. Und es ist unser Lucas, der die Nachricht auf dem „Marktplatz“ der Ferienanlage verlesen darf. Er selbst wird allerdings ungeschoren beziehungsweise ungefärbt davonkommen. Nur einige angehende Models (der eitle Armin zum Beispiel und die freche Stella) kommen unter die Schere der englischen Friseurin Wendy. Der Rest soll sich einen „schönen Tag auf der Insel“ machen.

Lucas trägt Piratenlook wie in „Fluch der Karibik“ – und Julian brennt die Kopfhaut

Klingt gut, denkt sich zum Beispiel Armins bester Kumpel Dominik, der sich schon feixend darauf freut, seinen Buddy mit Glatze zu sehen. Andere nehmen den freien Tag nicht so locker. Xenia zum Beispiel ist in Tränen aufgelöst. Bedeutet die Tatsache, dass sie nicht dabei ist, dass sie vielleicht bald aussortiert wird? Auch Lucas hatte sich „wirklich auf das Umstylen gefreut“, hat daran zu Knacken, dass er jetzt nicht dabei ist. Aber er versucht, das Beste daraus zu machen, „vielleicht gibt es ja noch eine andere Chance“. Und so sitzt er – heute im Piratenlook, so ein bisschen an Johnny Depp in „Fluch der Karibik“ erinnernd, mit schwarzem Kopftuch und Perlenkette – mit den anderen am Pool und müht sich nach Kräften, Xenia ein bisschen aufzuheitern.

Unsere Kamera folgt derweil den Auserwählten für das Umstylen. Da sind zum Beispiel die allseits beliebten Zwillinge Luka und Julian, die sich nicht recht an den Gedanken gewöhnen können, dass sie nun – zum ersten Mal im Leben! – unterschiedliche Frisuren bekommen sollen. Erschwerend kommt hinzu: Julians Kopfhaut ist empfindlich, verträgt das Bleichmittel nicht, das ihm aufgepinselt wird. Er hat Schmerzen, echte Schmerzen, stellt der sich etwa an, wie die Mädels mutmaßen? Glauben wir nicht, sowas kann man nicht spielen. Die Paste muss immer wieder ausgewaschen werden, Bruder Luka sitzt hilflos daneben, sichtlich angefasst, „weil ich ihm nicht helfen kann“. Wir sind ein bisschen gerührt von so viel Bruderliebe, für den Moment fliegen unsere Sympathien den „Twins“ zu, zumal unser Lucas ja irgendwo auf der Insel unterwegs ist.

Schließlich, nach viel Geschneide, Gefärbe, Gebleiche und (leider, für Julian) auch noch einigem Geleide ist der Moment da: Die Kandidatinnen und Kandidaten haben neue Frisuren! Und die dürfen sie jetzt erstmals vor dem Spiegel sehen. Die meisten finden‘s mega („Passt wie Arsch auf Eimer!“, sagt Lea über ihren neuen Kurzhaarschnitt), Armin hingegen muss sich erstmal an seinen radikalen Kurzhaarschnitt gewöhnen. Immerhin muss er sich nicht mehr Stellas Sprüche (Haarspray, Erstickungsgefahr, und so weiter) gefallen lassen. Für Julian haben sich die „Schmerzen gelohnt“, wie er sagt. Er mag sein neues Surfer-Blond, auch Luka gefällt es, der – das hätten wir jetzt wirklich nicht erwartet! – schon wieder den gleichen Look hat wie sein Bruder.

Bei Lucas ist die Stimmung unten, aber Partner Matthias macht ihm Mut

Bei Lucas und einigen anderen, die sich einen schönen Tag machen sollten, ist die Stimmung eher getrübt. Lucas, er trägt jetzt einen rosafarbenen Trainingsanzug, skypt mit Partner Matthias. Der spricht ihm Trost zu, sagt „Ich liebe Dich!“. Und dann geht es Lucas auch schon wieder etwas besser. Neuer Versuch, neues Glück. Jetzt steht nämlich die nächste Fashion Show an, und da dürfen wieder alle mitmachen.

Es geht zu einem ziemlich spektakulären Gebäude an einem Hafen, wir schauen kurz auf Wikipedia, was das für ein Ding ist: aha, das „Auditorio de Tenerife Adán Martín“, eine „Kongress- und Konzerthalle, erbaut 2003“, aha. Wieder was gelernt. Unsere Heldinnen und Helden sollen die Stufen herunterwalken, die Mädels in Kleidern von Kaviar Gauche, die Jungs in Anzügen von Baldessarini. Dabei zusehen wird nicht nur Heidi, sondern auch das Londoner Supermodel Jordan Dunn.

Lucas sieht in seinem weißen Anzug mit Fliege aus, als wolle er zu einer Hochzeit oder sei selbst der Bräutigam. Nur die seltsamen Schuhe mit Fell fallen etwas aus dem Rahmen. Aber er walkt tapfer die vielen Stufen herunter, trotzt auch dem Wind. Trotzdem: „Ich weiß nicht, ob er mir das Gefühl von Laufsteg vermittelt“, meint Jordan. Heidi moniert, dass er nach unten geblickt hat, auf die Markierung. Wir befürchten Schlimmes.

Alle stehen unten am Fuß der Treppe: War‘s das für Lucas?

Und dann steht er da unten, am Fuße der Treppe, es ist schon abends und Franz ist schon rausgeflogen. Wie geht‘s für Lucas weiter? Wir müssen uns – wieder mal – bis nach der Werbepause gedulden. Wie er sich denn heute selbst gesehen habe, fragt dann schließlich Heidi. „Ich bin eigentlich ein sicherer Treppenläufer“, sagt Lucas. Merkt dann aber selbstkritisch an: „Als ich Euch beide angesehen habe, wurde ich eingeschüchtert.“ Jordan gibt ihm den Tipp, die Posen vorher zu üben. „Ist wie Hausaufgaben machen. Vorbereitung“, sagt Heidi.

War‘s das? Nein! Lucas, extrem angespannt auf Heidis Worte wartend wie auf ein Fallbeil, hat es wieder mal geschafft. Stattdessen trifft es Livingsten, der das Aus mit viel Würde nimmt. Dann wieder etwas Überraschendes. ein Mann von der Polizei kommt auf den Filmset, er bringt „Nachrichten vom Flughafen“ mit. Das Team solle sofort aufhören mit den Dreharbeiten, denn die Lichter stören die Piloten, heißt es. Hat Heidi auch noch nicht erlebt, in 19 Jahren GNTM. Aber „wir wollen ja auch nicht, dass hier irgendwo ein Flugzeug gegen ein Hochhaus fliegt.“

Nein, das wollen wir nicht. Also muss alles ganz schnell gehen, alle Mädels müssen antreten, jetzt trifft es Lilli, Xenia und Leonie. Alle anderen sind eine Runde weiter und die Sendung erstmal aus.

Wichtigste Erkenntnis dieser Folge: Lucas, auch wenn er mal für einen Moment durchhängt, den darf man nie abschreiben. Unser Norderstedter ist ein Survivor, ein Comeback-Kid. Also, bleib im Ring, Junge. Wir zählen auf Dich und schalten nächste Woche natürlich wieder ein.

Folge 7 der 19. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ wird am Donnerstag, 28. März, ab 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt und ist im Livestream auf dem Portal Joyn zu sehen.