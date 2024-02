Norderstedt/Hamburg. Pianist Daniel Gerzenberg wuchs in Norderstedt auf. Über den sexuellen Missbrauch hat er ein Buch geschrieben, aus dem er jetzt las.

Wie ist es möglich, dass ein sexueller Missbrauch an einem Minderjährigen passiert, ohne dass das strafrechtlich verfolgbar ist? Und was muss passieren, damit heute aufwachsende Kinder besser vor Missbrauch geschützt sind? Um Fragen wie diese ging es am Donnerstagabend im Tonali-Saal in Hamburg. Der Pianist und Lyriker Daniel Arkadij Gerzenberg, aufgewachsen in Norderstedt, las aus seinem Buch „wiedergutmachungsjude“, in dem er eine eigene Missbrauchserfahrung verarbeitet.