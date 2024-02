Norderstedt. Demo „5 vor 33 – Norderstedt gegen rechts“ beginnt um 16 Uhr. Katrin Schmieder sagte ab, dafür spricht ein Neuzugang im Programm.

Es soll die größte Demo gegen Rechtsextremismus werden, die Norderstedt je gesehen hat: Die Kundgebung „5 vor 33 – Norderstedt gegen rechts“, die am heutigen Freitag um 16 Uhr auf dem Rathausmarkt beginnt. Allerdings müssen die Veranstalter mit einen Widrigkeiten kämpfen. Da ist zum einen der Streik von Ver.di im ÖPNV, der die Anreise deutlich erschwert. Und da ist eine prominente Absage: Norderstedts frisch gewählte Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder wird nicht dabei sein können.

„Frau Schmieder musste leider kurzfristig krankheitsbedingt absagen“, sagt Norderstedts Stadtsprecher Bernd-Olaf Struppek. Und ergänzt: „Sie wäre wirklich sehr, sehr gern gekommen. Aber es ging nicht anders.“ Die Veranstalter – das sind der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD), Norderstedts Kinder- und Jugenbeirat und weitere Akteure – werden ein Grußwort von Katrin Schmieder vorlesen.

Wegen Streik: Veranstalter rechnen nun mit „wenigen Tausend“ Teilnehmern

Wegen des Warnstreiks im Bus- und Bahnverkehr rechnen die Veranstalter nun mit deutlich weniger Teilnehmern. „Ursprünglich gingen wir von 5000 bis 10.000 Teilnehmern aus“, sagt Danny Clausen-Holm vom LSVD. „Nun rechnen wir mit wenigen Tausend. Aber wir hoffen trotzdem, dass viele Menschen aus Norderstedt und dem Hamburger Norden kommen, um ein Zeichen zu setzen.“

Jonas Listing vom LSVD wird die Kundgebung moderieren. Sprechen werden neben Danny Clausen-Holm Norderstedts stellvertretende Stadtpräsidentin Katrin Fedrowitz (SPD), der Landtagsabgeordnete Patrick Pender (CDU), der Bundestagsabgeordnete Bengt Bergt (SPD) sein. Als Rednerin hat jetzt auch Ayala Nagel zugesagt, Vorsitzende des Vereins „Chaverim – Freundschaft mit Israel“. Die Veranstaltung wird gegen 17.30 Uhr enden.

Anlass für die Demo sind die Veröffentlichungen des Recherchenetzwerks Correctiv vor einigen Wochen. Das hatte von einer Geheimkonferenz von mehreren Rechtsextremen in einem Hotel nahe Potsdam aufgedeckt, teilgenommen hatten dort unter anderem Politiker der AfD. Auf dem Treffen waren Pläne zur sogenannten „Remigration“ besprochen worden. Hinter dem Begriff verbirgt sich die massenhafte Vertreibung von Personen, die nicht ins Weltbild der Rechtsradikalen passen. Seitdem zieht es überall in Deutschland Menschen auf die Straßen. In Hamburg hatten kürzlich an mehreren Tagen Zehntausende demonstriert. Vor gut zwei Wochen hatten in Henstedt-Ulzburg rund 3500 Menschen gegen die AfD demonstriert, es die wohl größte Demo, die die Gemeinde bisher erlebt hat.

Verkehrsbeeinträchtigungen in Norderstedt-Mitte

Rund um die Demo „5 vor 33 – Norderstedt gegen rechts“ kommt es am Freitag zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen am Rathaus. Die Rathausallee wird von der Einmündung der Heidbergstraße bis zur Moorbekpassage komplett gesperrt. Von der Ulzburger Straße kommend können Autos weiterhin in die Heidbergstraße einbiegen und damit auch die Praxisklinik, das kardiologische Versorgungszentrum der Segeberger Kliniken, problemlos erreichen.

Der Busverkehr wird unabhängig vom Streik ausgesetzt, sobald die Rathausallee gesperrt ist. Umleitungen wird es nicht geben. Auch die Tiefgaragen in Norderstedt-Mitte können nur morgens vor der Kundgebung angefahren werden. Zwar können Autofahrer ihre Pkws in den Garagen parken – sie aber erst nach der Demo wieder verlassen. Den Demonstrierenden wird deshalb dringend geraten, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen. Auf der eigens aufgesetzten Webseite 5vor33.com informieren die Veranstalter aktuell über den Stand der Dinge.

Mehr aus der Region

Auch in Bad Segeberg und Quickborn wird am Wochenende demonstriert

Am Wochenende gibt es weitere Demos gegen rechts im Kreis Segeberg. Für Sonnabend, 3. Februar, ist in Bad Segeberg unter dem Motto „Segeberg steht auf – Nie wieder ist jetzt“ eine große Demo geplant. Um 15 Uhr soll auf dem Marktplatz in der Altstadt eine große Kundgebung gegen Rassismus und Rechtsextemismus stattfinden. In Quickborn wird am Sonntag, 4. Februar, von 11.30 bis 13.30 ein Zeichen gegen Extremismus gesetzt. Motto der Kundgebung auf dem Rathausplatz ist „Quickborn sagt JA zur Vielfalt.“ Am Sonntag, 11. Februar, wird ab 14 Uhr in Bad Bramstedt auf dem Bleeck demonstriert.