Weihnachtsessen „to go“: Sechs Restauranttipps in der Region

Wer Heiligabend nicht kochen will, kann sich fertige Festessen für zu Hause vorbestellen. Mehrere Lokale bieten das an.

Klassiker Ente mit Rotkohl und Klößen: Mehrere Lokale bieten das Gericht zur Abholung an, darunter der „Hof Immenhorst“ in Norderstedt.

Norderstedt. Besinnliche und entspannte Weihnachten – so lautet die große Losung. Doch für manch einen sorgt schon die Vorstellung, zu Hause ein Festessen für die ganze Familie kochen zu müssen, für einigen Stress. Nicht wenige halten es deshalb schlicht an Heiligabend, etwa mit Würstchen und Kartoffelsalat. Wer nicht auf ein besonderes Festmahl verzichten, aber auch nicht den Kochlöffel schwingen möchte, kann aber auch einfach ein Weihnachtsessen zur Abholung im Restaurant bestellen, das dann nur noch zu Hause erwärmt werden muss. Hier kommen sechs Tipps aus der Region.

Norderstedt: Im Hof Immenhorst kostet die Gans zum Mitnehmen 220 Euro

Detlef Berg, Inhaber und Chefkoch des Restaurants.

Foto: Thorsten Ahlf / THORSTEN AHLF / FUNKE FOTO SERVICES

Ein beliebtes Lokal mit traditioneller, gehobener Küche ist der Hof Immenhorst in Norderstedt. Für den 24., 25. und 26.12. bietet das Restaurant auch „Enten & Gänse to go“ an. Eine Ente für zwei Personen mit Rotkohl, vier Klößen und Soße kostet 59 Euro. Eine Gans für vier Personen mit Rotkohl, acht Klößen, Maronen, vier Bratäpfeln und Soße kostet 220 Euro. An allen drei Tagen muss das vorbestellte Essen zwischen 10 und 12 abgeholt werden.

Hof Immenhorst, Immenhorst 22, Norderstedt. Vorbestellung unter Telefon 040/52 98 31 67 oder per E-Mail an info@restaurant-immenhorst.de.

Tangstedt: Gans aus der Gutsküche für vier Personen kostet 305 Euro

Matthias Gfrörer, Küchenchef und Betreiber der Gutsküche.

Foto: Sven Schomburg, Gutsküche / Norderstedt

Ein Ziel für Gourmets aus der Region ist das Restaurant Gutsküche auf dem Gut Wulksfelde in Tangstedt. Hier kommen Bio-Freilandgänse vom eigenen Hof auf den Tisch, und sie können auch für zu Hause bestellt werden. Für Heiligabend kann eine „Gänse-Box“ bestellt werden. Darin enthalten ist eine Gans für vier Personen mit Rotkraut, Rosenkohl, zweierlei Knödel, sowie Vorsuppe und Jus. Mit dabei ist eine Flasche Wein. Die Gans kostet 225 Euro, die Beilagen 20 Euro pro Person. Für vier Personen kostet die Box also 305 Euro. Vorbestellen sollte man spätestens bis zum 21. Dezember. Am 24. kann zwischen 10 und 12 abgeholt werden.

Gutsküche Wulksfelde, Wulksfelder Damm 17, 22889 Tangstedt. Vorbestellung unter Tel. 040/64 41 94 41.

Hamburg-Langenhorn: „VEnte“ statt Ente im Restaurant Vegan Eagle

Konstantin Elser, Inhaber und Chefkoch des Vegan Eagle.

Foto: Claas Greite / FMG

Wer ein festliches Weihnachtsessen bestellen möchte, das nicht nur fleischlos, sondern auch vegan ist, ist beim Vegan Eagle in Langenhorn richtig. Das Team um Chefkoch Konstantin Elser zaubert in diesem Jahr ein „Weihnachts-Abhol-Menü“ mit drei Gängen. Vorweg gibt es eine Kürbis-Maronensuppe mit Knuspersaaten und Croutons. Das Hauptgericht ist die „Eagle Knusper-VEnte“, das ist eine vegane Ente auf Seitan-Basis. Dazu gibt es Bratklöße, Apfelrotkohl, Preißelbeeren und Orangen-Bratensoße. Der Nachtisch ist Zimtstern-Pannacotta mit Pflaumenröster und Pistazienstreuseln. Das Menü kostet pro Person 37,80 Euro. Es kann am 23. Dezember von 16 bis 21 Uhr und am 24. von 9 bis 12 Uhr abgeholt werden. Ein Euro pro verkauftes Menü wird an das Kinderhospiz Sternenbrücke gespendet.

The Vegan Eagle, Wischhöfen 4, 22415 Hamburg. Vorbestellung unter Telefon 040/28 47 87 67 oder per E-Mail an kontakt@theveganeagle.com

Hamburg-Langenhorn: Gans, Ente oder Wild aus dem Restaurant Wattkorn

Michael Wollenberg auf der Terrasse seines Lokals Wattkorn.

Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Ebenfalls in Langenhorn befindet sich Michael Wollenbergs Gourmet-Restaurant Wattkorn. Ein Weihnachtsessen kann man sich auch dort abholen, man kann es sich sogar vorher selbst zusammenstellen. Vorweg ist ein aufgeschäumtes Kürbissüppchen mit Flußkrebsschwänzen erhältlich (pro Person 16 Euro), als Hauptgerichte kann eine Ente (120 Euro für zwei), eine Gans (250 Euro, reicht für vier Personen) ein Rehrücken (80 Euro pro Person) oder ein Hirschkalbsrücken (75 Euro pro Person) gewählt werden. Beilagen gibt es viele, unter anderem Rotkohl, Rosenkohl und Klöße. Als Nachspeise ist ein Schokoladenkuchen mit Kirschen und Cassis (16 Euro pro Person) erhältlich. All das kann man sich bequem auf der Webseite (wattkorn.de/weihnachten/) zusammenstellen und gleich bestellen. Oder man ruft an.

Das Wattkorn, Tangstedter Landstraße 230, Hamburg. Telefon: 040/520 37 97.

Tangstedt: In der Tangstedter Mühle kostet die Weihnachtsgans 180 Euro

Die Brüder Tim (l). und Philipp Regel-Riebling leiten die Tangstedter Mühle.

Foto: Tangstedter Mühle / Norderstedt

Ein traditionelles Ziel für Familienfeiern ist das Restaurant Tangstedter Mühle. Gans und Ente „to go“ bietet das Lokal auch. Die Weihnachtsgans mit Rotkohl, Rosenkohl, Kartoffelknödeln, Soße und Bratapfel kostet für vier Personen 180 Euro. Eine Bauernente für zwei Personen mit den gleichen Beilagen kostet 75 Euro. Bestellungen sollten möglichst bald aufgegeben werden, heißt es aus dem Restaurant. Gerichte für Heiligabend werden am 23. Dezember abgeholt, von 13 bis 21 Uhr. Für den 1. und 2. Weihnachtstag wird am 25. Dezember von 9 bis 11 Uhr abgeholt.

Tangstedter Mühle, Hauptstraße 96, 22889 Tangstedt. Bestellung per Tel. 04109/9217 oder per E-Mail an info@tangstedter-muehle.de

Bad Segeberg: Wild, Lachs oder Ente aus dem Restaurant am Ihlsee

Lutz Frank ist der Inhaber des Restaurants am Ihlsee.

Foto: Helge Buttkereit / NZ

Auch das Restaurant am Ihlsee in Bad Segeberg bietet „Weihnachtsboxen“ zur Abholung an. Box 1 enthält eine halbe Ente mit Soße, Apfelrotkohl, Knödel, Birne und Preißelbeeren (40 Euro pro Person), Box 2 wartet mit „Wildbret aus der Region“ und den gleichen Beilagen auf (37,50 Euro p. P.). In Box 3 ist Lachsfilet, Grillgemüse, Butterreis und Sauce Hollandaise zu finden (37,50 Euro pro Person). Die Boxen können am 23. Dezember von 12 bis 14 Uhr abgeholt werden, Bestellungen werden bis zum 18. Dezember angenommen.

Restaurant am Ihlsee, Am Ihlsee 2, Bad Segeberg. Bestellungen unter 04551/856 08 06 oder info@ihlsee-restaurant.de

Bad Segeberg: „Gans zum Fest“ kostet 149 Euro für vier Personen

Das Restaurant im Vitalia Seehotel.

Foto: SHGF / Norderstedt

Auch im Vitalia Seehotel in Bad Segeberg, gelegen am Großen Segeberger See, kann man sich Weihnachtsessen für den heimischen Tisch abholen. „Gans zum Fest“ heißt die Box, die Brust und Keule, Rotkohl, Kartoffelklöße und Soße enthält. Zwei Portionen kosten 75 Euro, vier Portionen 149 Euro. Mit dabei ist auch eine Flasche Wein. bis zum 18. Dezember nimmt das Vitalia Seehotel Bestellungen entgegen, telefonisch oder per E-Mail.

Vitalia Seehotel, Am Kurpark 3, Bad Segeberg. Bestellungen unter 04551/802 80 oder info@vitaliaseehotel.de