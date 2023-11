Veranstaltungen in Norderstedt: Aktuelle Tipps aus der Region

Ausgehen und was erleben? Ein Überblick mit den schönsten Veranstaltungen in Norderstedt und dem Kreis Segeberg.

Kreis Segeberg. Dave Collide, ein Musiker aus Stuttgart, der akustischen Punk spielt, kommt nach Norderstedt. Henstedt-Ulzburg erwartet Legends of Rock. Und im Kulturwerk lässt es Comedian Konrad Stöckel so richtig krachen.

Noch viele weitere Tipps für Veranstaltungen, die man in Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt oder anderswo im Kreis Segeberg in den kommenden Tagen und Wochen erleben kann, hat das Abendblatt zusammengestellt.

Norderstedt: Der Tatortreiniger kommt ins Kulturwerk

Die Küstenrockband Nordward Ho.

Foto: Torsten Köhler / oh

Maritimer Küstenrock – musikalische Geschichten aus dem Norden und von anderen Küsten dieser Welt; mit Charme, Wortwitz und Augenzwinkern erzählt. Musikalisches Treibholz, seit 2010 auf norddeutsche Art unterhaltsam von vier gestandenen Holsteiner „Jungs“ in Handarbeit geschliffen. In der zweistündigen Show von Nordward Ho wird gemeinsames „Meutern“ und die Bildung einer musikalischen „Rasselbande“ offeriert.

Nordward Ho, Sa, 4.11., 20.00, Bürgerhaus HU, Tickets 16 Euro unter www.forum-hu.de

Ellerau: Kunsthandwerk im Bürgerhaus

Das Team der Kreativen, die ihre Arbeiten am ersten Novemberwochenende im Bürgerhaus Ellerau ausstellen.

Foto: VHS Ellerau

Rund 20 Hobbykünstler und -kunsthandwerker beim traditionellen Kreativmarkt der VHS Ellerau, was sie hergestellt haben und zum Verkauf anbieten: Accessoires, Dekoration, Blumengestecke, Genähtes, Kunst, Schmuck oder auch schon weihnachtliche Dekoration. Eröffnet wird die Präsentation mit einem Auftritt des VHS-Chores Musenkuss. Es gibt Kaffee, Kuchen und andere Leckereien.

Kunsthandwerkermarkt, Sa. und So., 4. und 511., 11-17 Uhr, Bürgerhaus Ellerau, Hojerweg 2.

Musik von Adele und den Toten Hosen in der Zentrale

Die Seven T‘s wollen in der Zentrale für Stimmung sorgen.

Foto: Seven T's

Five Seven T’ s sind Sängerin Bianca von Boetticher, Sänger und Gitarrist Booker Jim, Gitarrist Enzo Galli, Bassist Paul Clausen und Drummer Christian Dröse. Im Programm sind Songs von Adele, Tina Turner, Udo Lindenberg, Joe Cocker, Pink, den Pointer Sisters, den Toten Hosen, Chaka Khan, Westernhagen, Dua Lipa, den Ärzten, Bon Jovi, Klaus Lage, Santana u. v. a.. Am Sonnabend sind sie in Kisdorf zu hören und zu sehen.

Five Seven T‘s, Sa 4.11., 20.30, Zentrale (Dorfstraße 7), Kisdorf, 15 Euro

Kisdorf: Melodien zum Nachdenken und Innehalten

Die Friedenskirche in Kisdorf.

Foto: Friedenskirche Kisdorf

Passend zur Jahreszeit singt Rafaela Kloubert in der Kisdorfer Friedenskirche Melodien zum Nachdenken und Innehalten: Besinnliches, Abendlieder, Melancholisches aus Pop, Soul und Musical; Songs, die das Herz bewegen. Begleitet wird sie von Jan-Ole Bartnick, Kirchenmusiker für Popularmusik in Kaltenkirchen und Kisdorf. Nach dem Konzert gibt es die Möglichkeit für Gespräche bei Getränken und Leckereien.

Konzert, So 5.11, 16.00 Kisdorfer Friedenskirche, Etzberg 59, der Eintritt ist frei Spenden erbeten.

Kaltenkirchen: Bücherherbst mit Annemarie Stoltenberg

Annemarie Stoltenberg stellte wieder sehr unterhaltsam und kenntnisreich die Buch-Neuerscheinungen des Herbstes vor.

Foto: Heike Linde-Lembke

Die NDR-Redakteurin und Literaturkritikerin Annemarie Stoltenberg wird in der Stadtbücherei Kaltenkirchen mit Humor und Scharfsinn ihre Literatur-Favoriten aus der diesjährigen Herbstproduktion vorstellen. Ein unterhaltsamer und interessanter Literaturabend mit einer ausgewiesenen Expertin.

Bücherherbst, Mo, 6.11., 19.30, Stadtbücherei Kaltenkirchen, Am Markt 10, Eintritt 8 Euro (mit Leseausweis) und 10 Euro (ohne Leseausweis).

Norderstedt: Festival in der Rathauspassage

Annabell Lehne von der Stabsstelle Nachhaltiges Norderstedt (NaNo) hat das Festival „MINTKultur*en“ in der Norderstedter Rathauspassage mitorganisiert.

Foto: Annabell Behrmann

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – für viele Schülerinnen und Schüler sind die sogenannten MINT-Fächer wahr gewordene Albträume. Doch wie viel Spaß sie machen und wie nützlich sie für das spätere Berufsleben sein können, das möchte die Norderstedter Stadtverwaltung zeigen. An zwei Tagen verwandelt sich die Rathauspassage in das „MINTKultur*en“-Festival. „Wir wollen spielerisch durch viele Mitmachangebote Lust auf MINT machen“, sagt Annabell Lehne von der Stabsstelle Nachhaltiges Norderstedt (NaNo).

„MINTKultur*en“-Festival, Mo, 6.11., 14.00–18.00 + Di, 7.11., 8.00–15.00, Rathaus Norderstedt, Rathausallee 50. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für Schulklassen ist eine Anmeldung per E-Mail an zukunftsstadt@norderstedt.de erforderlich.

Kostenlose Tickets für den Rhenbow Gospel Chor sichern

Der Rhenbow Gospel Chor aus Henstedt-Ulzburg.

Foto: Rhenbow Gospel

Nach langer Pause präsentiert der Rhenbow Gospel Chor in der St. Petrus-Kirche gleich zweimal sein neues Programm. Mit neuen und auch altbekannten Liedern wollen die Sängerinnen und Sänger ihrem Publikum einen stimmungsvollen Abend bereiten. Instrumental begleitet werden sie von ihrem Chorleiter Peter Horst am Keyboard und Martina Duda mit ihrem Saxophon.

Rhenbow Gospel-Chor, Fr/Sa 17./18.11, 19.00, St. Petrus-Kirche, Henstedt-Ulzburg. Es werden kostenlose Einlasskarten benötigt, die am 7. November zwischen 18 und 19 Uhr im Vorraum der St.-Petrus-Kirche, Norderstedter Str. 22 ausgegeben werden.

Langenhorn: Mandos Kaatz Duo im Ela Kulturhaus

Inge Mandos (Gesang) und Klemens Kaatz (Akkordeon) singen Lieder über Armut, Abschied und Emigration, über osteuropäische, Jiddisch sprechende Emigranten in Hamburg.

Foto: Duo Mandus & Kaatz

Das Duo Mandos Kaatz aus Eimsbüttel ist auf jiddische Lieder und Balladen osteuropäischer Juden spezialisiert. Inge Mandos (Gesang) und Klemens Kaatz (Akkordeon) erinnern an diese Menschen und bringen den Besuchern die damalige Situation, geprägt von Sehnsucht, Hoffnung und Überlebensmut nahe.

Mandos Kaatz Duo, Do, 9.11., 19.00 Ela Kulturhaus, Käkenflur 30, Eintritt 10/7 Euro.

Norderstedt: „Online-Engel“ gesucht

Ehrenamtsbeauftragte Elke Köhnke sucht „Online-Engel“ für Norderstedts Vereine.

Foto: Claas Greite / FMG

In Norderstedt gibt es mehr als 250 Vereine. Aber nur wenige haben Menschen, die den Internetauftritt ihres Vereins vernünftig betreuen können. „Wir sehen da einen großen Bedarf“, sagt Norderstedts Ehrenamtsbeauftragte, Elke Köhnke. Um den Vereinen zu helfen, veranstaltet die Stadtverwaltung einen Workshop im Rathaus. In einer Art Speeddating werden Menschen, die sich in der digitalen Welt wohlfühlen und gut auskennen, mit Vereinen zusammengeführt, die dieses Wissen dringend benötigen.

„Online-Engel“ gesucht, Fr, 10.11., ab 15.30, Rathaus Norderstedt, Rathausallee 50. Alle Interessierten werden gebeten, sich auf der Homepage der Stadt unter norderstedt.de anzumelden. Kurzentschlossene können auch spontan vorbeikommen.

Norderstedt: Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler musizieren gemeinsam

Auch das inklusive Bandprojekt „Splash“ ist im Kulturwerk dabei.

Foto: Oliver Wulff / Wulff

Mit dem neuen Veranstaltungsnamen On: Stage nimmt die Musikschule Norderstedt ihre traditionelle Konzertreihe wieder auf, die bisher unter dem Titel „Schüler-Lehrer-Konzert“ bekannt war. Viele Lehrkräfte sind neben ihrer Unterrichtstätigkeit auch solistisch tätig. Bei dieser Veranstaltung erhalten fortgeschrittene Schüler*innen – häufig Preisträger von Jugend musiziert – die Gelegenheit, mit ihren Lehrkräften aufzutreten. So begleiten sich Schüler*innen und Lehrkräfte bei Solobeiträgen oder finden sich zu Ensembles bzw. Bands zusammen. Das Programm umfasst ein breites musikalisches Spektrum aus dem klassischen und populären Bereich.

On: Stage – Lehrkräfte und Schüler*innen musizieren gemeinsam, Fr, 10.11. 19.00, Kulturwerk, Norderstedt

Norderstedt: Fjol van Forbach spielt in der Thomaskirche

Gitarrist Fjol van Forbach.

Foto: Andreas Engel

Der Hamburger Gitarrist Fjol van Forbach gibt in der Thomaskirche ein Solokonzert. Er spielt überwiegend Eigenkompositionen und außerdem auch eigene Arrangements bekannter Pop- und Filmmusiken. Das macht er alles mit seiner Akustik-Gitarre. Auf technische Hilfsmittel wird verzichtet. „Autobiografische Anekdoten am Rande dürften auch Nicht-Gitarristen einen unterhaltsamen Abend bescheren“, heißt es in der Ankündigung.

Fjol van Forbach, Sa, 11.11., 19 Uhr, Thomaskirche, Glashütter Kirchenweg 20, Norderstedt. Eintritt frei, Spenden erwünscht

„Brass to date“ kommt nach Henstedt-Ulzburg

„Brass to date“ gastiert in der Henstedt-Ulzburger Kreuzkirche.

Foto: Posaunenwerk

„Außer gewöhnlich!“: So lautet das Motto eines Konzertes, das das Ensemble „BRASS to date“ am Sonnabend, 11. November, ab 19.30 Uhr in der Henstedt-Ulzburger Kreuzkirche, Hamburger Straße 30, gibt. „BRASS to date“ ist ein Auswahl-Ensemble des Posaunenwerkes Hamburg-Schleswig-Holstein unter der Leitung von Heiko Kremers und hat im Laufe seines Bestehens einen ganz eigenen modernen Blechbläser-Sound entwickelt. Die 20 Musiker und Musikerinnen präsentieren auf unterhaltsame Weise ein breites Spektrum an faszinierender Musik für Blechbläser aus verschiedenen Stilrichtungen religiöser und säkularer Musik.

„BRASS to date“, Sa, 11.11., 19.30, Kreuzkirche Hamburger Straße 30), Henstedt-Ulzburg. Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.

Kaltenkirchen: Soateba lädt zum Jahreskonzert

Stadtfest Kaltenkirchen 2023Soateba

Foto: Soateba / SOATEBA

Das Vokalensemble Soateba lädt zum Jahreskonzert ein und wird auf der Bühne von mehreren Gästen unterstützt. Zu den Gästen gehört der Multi-Instrumentalist Markus Merz, der mit diversen Percussioninstrumenten auftreten wird. Außerdem steht Tanz auf dem Programm des Jahreskonzerts. Daniel Benz und seine Partnerin Janine Riebe von der Tanzschule Benz aus Kaltenkirchen stellen sich vor.

Jahreskonzert Soateba, So, 12.11., Bürgerhalle Kaltenkirchen (Flottkamp), 17.00, Eintrittskarten zum Preis von 18 Euro (ermäßigt neun Euro) sind unter www.soateba.de erhältlich. Abendkasse: 20/10 Euro.

Henstedt-Ulzburg erwartet Legends of Rock

Auch Norbert Fimpel steht am 13. November auf der Bühne im Bürgerhaus von Henstedt-Ulzburg.

Foto: HA

Legends of Rock präsentiert das Forum in Henstedt-Ulzburg am Montag, 13. November: Erwartet werden im Bürgerhaus Nick Milo und Richard Smith aus Los Angeles sowie Norbert Fimpel aus Argentinien. Das Trio spielt erstmalig in Europa live. Nick Milo war elf Jahre lang der Keyboarder der US-Megaband Tower of Power, bevor er von Joe Cocker engagiert wurde. Richard Smith ist Professor für Jazz-Gitarre an der Universität von LA und gibt Gast-Seminare von Sydney bis London. Norbert Fimpel spielte mit Joe Cocker, Rodger Hodgson (Supertramp) und bei „Nokia Night Of The Proms“.

Legends of Rock, Mo, 13.11I, 20.00, Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg, Infos und Tickets unter www.forum-hu.de, Kartenvorverkauf Buchhandlung Rahmer, 04193/995900 und Buchhandlung Fiehland, 04191/58600.

Musik der 50er- und 60er-Jahre im Margarethenhoff

Die Hamburger Band Boom Drives Crazy beherrscht ein breites Repertoire an musikalischen Stilen

Foto: Dorfhaus Kisdorf

Die 50er- und 60er-Jahre waren geprägt von einer außergewöhnlichen Vielfalt an musikalischen Stilen. Von Rock‘n‘Roll über Soul, Surf und Jazz bis hin zu Pop Rock‘n‘Roll über Soul, Surf und Jazz bis hin zu Pop: Die Hamburger Band Boom Drives Crazy beherrscht ein breites Repertoire an musikalischen Stilen, aus dem sie nach mehr als 25 Jahren gemeinsamer Geschichte schöpfen. Wieder ein Show Act, über den sich viele Gäste freuen werden. Jetzt sind sie im Margarethenhoff in Kisdorf zu Gast.

Boom Drives Crazy, Fr, 17.11., 20.00, Margarethenhoff, Sengel 1, Kisdorf, Tickets: 20/10 Euro, Abendbkasse 22 Euro, tickets@kulturinkisdorf.de.

Norderstedt: Frühstück bei Tiffany im Kulturwerk

In „Frühstück bei Tiffany“ im Kulturwerk Norderstedt spielt Josepha Grünberg die Hauptrolle Holly.

Foto: Martin Sigmund / Kulturwerk

Das Altonaer Theater und die Schauspielbühnen Stuttgart bringen „Frühstück bei Tiffany“ ins Kulturwerk, mit Josepha Grünberg in der Hauptrolle. Das weltberühmte Stück aus der Feder von Truman Capote spielt im New Yorker Partytrubel der 1940er-Jahre und dreht sich um die fast 19-jährige Holly Golightly, die das Nachtleben aufmischt und die Männer durch ihre Ausstrahlung, ihre Schlagfertigkeit und ihren entwaffnenden Charme begeistert.

„Frühstück bei Tiffany“, Fr, 17.11., 19.30, Kulturwerk am See, Norderstedt, Tickets 30,50/25,50/20,50 Euro (zzgl. Gebühren) im TicketCorner, 040/30 98 71 23.

Norderstedt: Dave Collide spielt im „House of Superfreunde“

Der Stuttgarter Punkmusiker Dave Collide.

Foto: XembraceX

Das „House of Superfreunde“ ist seit einem Jahr ein Begriff für Freunde des handgemachten Craft Beers. Aber hin und wieder finden hier auch Konzerte statt. So ist es zum Beispiel am Freitag. Dann steht Dave Collide auf der Bühne, ein Musiker aus Stuttgart, der akustischen Punk spielt. Zu seinem Portfolio zählen so vielversprechende Titel wie „Stuttgart ain’t Long Beach“. Collide ist auch Sänger und Gitarrist der Stuttgarter Punkband „Bike Age“, aber jetzt kommt er erstmal solo nach Norderstedt.

Dave Collide, Fr, 17.11., House of Superfreunde, Ochsenzoller Straße 103, Norderstedt, 18 Uhr, Eintritt frei, Hutspenden willkommen.

Norderstedt: Stöckel lässt es im Kulturwerk krachen

Comedian Konrad Stöckel macht Experimente in Norderstedt.

Foto: WAZ

Konrad Stöckel, der quirlige Wissenschafts-Comedian mit der Albert Einstein Frisur, bekannt aus vielen TV- und Liveshows, u.a. bei SAT 1 „Luke! Die Schule und ich“ mit Luke Mockridge, bei „Immer wieder Sonntags“ in der ARD und beim „3Sat Festival“, begeistert uns in seinem neuen Programm wieder mit einem krachenden Feuerwerk der verrücktesten Live-Experimenten für die ganze Familie

Konrad Stöckel, So, 19.11., 15.00, Kulturwerk am See, Norderstedt, Tickets 25/15 Euro (zzgl. Gebühren) im TicketCorner, 040/30 98 71 23.

Norderstedt: Klavierkonzert in der Cognito-Reihe in der TriBühne

Ruka Yokoyama, ein junger japanischer Pianist, spielt ein Cognito-Konzert in Norderstedt.

Foto: Sebastián Mosquera

Ruka Yokoyama ist Meisterklassen-Student an der Hochschule für Musik und Theater in München und studiert bei Prof. Michael Schäfer. Er hat zahlreiche Preise gewonnen und trat als Solist mit renommierten Orchestern wie dem Sapporo Symphony Orchestra, dem Tokyo Philharmonic Orchestra und der Geidai Philharmonic auf. In Norderstedt will er Werke von Beethoven und Korngold spielen.

Ruka Yokoyama, Di, 21.11, 19.30, TriBühne, Rathausallee, Ticket 20.50 Euro im TicketCorner, 040/30 98 71 23.

Langenhorn: Grischek und Lübke im Ela Kulturhaus

Ralf Lübke (l.) und Frank Grischek kommen ins Ela Kulturhaus.

Foto: Privat / BGDZ

Ralf Lübke, einst Komponist und Gitarrist der Band Rosenstolz, sorgt mit seinem Gesang für tiefe Emotionen, und Frank Grischek, den Dieter Hildebrandt einen „hinreißend beleidigten Akkordeonisten“ nannte, für den Rest. Ihre eigenen Stücke vereinen kunstvoll jahrelange Erfahrung mit musikalischem Einfallsreichtum, ihre bekannten und teils unentdeckten Coversongs sind keine Kopien, sondern neu gearbeitete Glanzstücke, ihre Moderationen sind einmalig unterhaltsam.

Grischek und Lübke, Do, 23.11., 19.30 Ela Kulturhaus, Käkenflur 30, Eintritt 15/12 Euro

Kaltenkirchen: Vera Weidenbach liest im Ratssaal

Die Autorin Vera Weidenbach liest in Kaltenkirchen.

Foto: Vera Vic Harster / Stadtbücherei Kaki

Die Buchautorin und ARD-Reporterin Vera Weidenbach liest im Kaltenkirchener Ratssaal aus ihrem Buch „Die unerzählte Geschichte“. Es handelt von den Frauen, die schon immer die Welt verändert haben. Sie haben geforscht, Weltliteratur geschrieben und neue Epochen in der Kunst eingeläutet. Die Namen dieser Frauen kommen in Geschichtsbüchern allerdings nicht vor.

Vera Weidenbach, Do, 23.11, 19.30, Stadtbücherei Kaltenkirchen, Eintritt 5 Euro.

Norderstedt: Busse und Balder im Kulturwerk

Komplexe Väter: Jochen Busse (Anton), Rene Heinersdorff (Bjoern) und Hugo Egon Balder (Erik).

Foto: Eventpress Hoensch / picture alliance / Eventpress Hoensch

Die Gastspiele Berlin kommen mit der Komödie „Komplexe Väter“ ins Norderstedter Kulturwerk. Regisseur René Heinersdorff hat Jochen Busse und Hugo Egon Balder die Rollen der altgewordenen Väter auf den Leib geschneidert. Die beiden erweisen sich einmal mehr als Meister des genauen Timings und lassen Heinersdorffs Pointen funkeln.

„Komplexe Väter“, Mo, 27.11, 19.30, Kulturwerk am See, Norderstedt, Tickets 30,50/25,50/20,50 Euro (zzgl. Gebühren) im TicketCorner, 040/30 98 71 23.

Norderstedt: „Gute Geister“ schweben im Kulturwerk ein

Sonja Wigger spielt in „Gute Geister“, einer Komödie von Pam Valentine.

Foto: Thomas Leidig

In „Gute Geister“ der Komödie Braunschweig geht es um Kriminautor Jack Cameron und seine Frau Susie, die an der Himmelspforte zurückgeschickt werden. In ihrem „Cobblers Cottage“vertreiben sie sich die Zeit nun damit, den Makler und potenzielle Mieter zu vergraulen. Schließlich will man auch als Geist seine Privatsphäre haben.

„Gute Geister“, Mi, 29.11, 19.30, Kulturwerk am See, Norderstedt, Tickets 30,50/25,50/20,50 Euro (zzgl. Gebühren) im TicketCorner, 040/30 98 71 23.

Kayhude: Hofladen-Fest bei Ein Stück Land am 18. November

Das Gründer-Pärchen von „Ein Stück Land“: Hinrich Carstensen und Lina Kypke lädt zum Hofladen-Fest am 18. November ein.<p/>

Foto: Ein Stück Land / Norderstedt

Genuss erleben: „Ein Stück Land“, bekannt aus der Gründershow „Die Höhle der Löwen“, lädt für Sonnabend, 18. November, zu einem Hofladen-Fest ein. Von 11 bis 19 Uhr bieten zahlreiche regionale Manufakturen eine Verköstigung ihre Produkte an. Es gibt Gulasch und Suppe, Holsteiner Kaffee, Bratäpfel mit Granola Topping, Kuchen, Glühwein und Saft, den die Kinder in einer alten Saftpresse selbst pressen können.

Hofladen-Fest bei „Ein Stück Land“, Sonnabend, 18. November, 11 bis 19 Uhr, Segebergerstraße 121 in Kayhude.

Wiemersdorf: Leben in der WG-Wohnsinn

Die Theatergruppe des TSV Wiemersdorf.

Foto: TSV Wiemersdorf

Wiemersdorf liegt bei Bad Bramstedt. Und dort hat die Theatergruppe des TSV Wiemersdorf gerade erfolgreich Premiere mit dem Einakter „WG-Wohnsinn“ gefeiert. Lilo (Bianca Sick), Evi (Svea Brennecke) und Franz (Bernd Sick), alle drei nicht mehr ganz jung, teilen sich seit Jahren eine WG, sind beste Freunde und haben leider alle mit dem jeweils anderen Geschlecht nicht wirklich viel Glück. Sie spielen seit Jahren Lotto, allerdings mit genauso wenig Erfolg.

Doch dann schlägt das Glück zu: 10 Millionen im Lotto und unerwartet eine fette Erbschaft. Da aber beide Glücksfälle auf unglückselige Weise miteinander verknüpft sind, verhalten sich die WG Mitglieder plötzlich alle etwas seltsam.

WG-Wohnsinn, „Hütters“, Kieler Straße, Wiemersdorf. Eintritt: 6 Euro, Karten bei Eisenwaren Fülscher. Weitere Termine: 23., 24., 25.11., jeweils 19 Uhr.

Ellerau: Sonderaustellung zeigt die Geschichte der Gemeinde

Die Besucher können sich im Heimatmuseum Ellerau auch über die Geschichte des AKN-Bahnhofs Tanneneck informieren.

Foto: Heimatmuseum Ellerau

Die Firma Erlhoff gab nach dem Krieg vielen Menschen in Ellerau Arbeit. Überregional bekannt wurde das Modeunternehmen spätestens, als Jil Sander dort Mode machte. Wie es dazu kam, wie das Freibad gebaut und in der Dorfschule früher gelernt wurde, zeigt die Sonderausstellung „Ellerau früher“ im dortigen Heimatmuseum. An zehn Stellwänden mit Fotos und Texten können sich die Besucher über die Geschichte Elleraus informieren. Die Ausstellung ist noch bis Ende des Jahres zu sehen.

Sonderausstellung, jeden 1. Und 3. Sonnabend im Monat, 15.00-17.00, Heimatmuseum Ellerau, Hojerweg 2, Eintritt frei.