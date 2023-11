Gastronomie: Wie Kurzurlaub – Wo man im Hotel frühstücken kann

Wer es sich morgens mal gutgehen lassen will, kann in einigen Häusern in der Stadt auch als externer Gast einkehren.

Norderstedt. Was für ein Start in den Tag: Statt Tiefkühlbrötchen in der eigenen Küche geht es zum Frühstück ins Hotel. Viele Häuser in der Region bieten Brunch am Wochenende auch für Nicht-Gäste an und fahren reichhaltige Frühstücksbüfetts mit Brötchen und Brot, Müsli und Marmelade, Wurst und Waffeln, Käse und Kuchen auf. Hier kommen einige Häuser im Kreis Segeberg, in denen auch „Externe“ frühstücken dürfen.

Norderstedt: Büfett ab 6.30 Uhr im Best Western Hotel Schmoeker-Hof

Im Best Western Hotel Schmoeker-Hof sind auch Frühstücksgäste willkommen.

Foto: Hotel

Frühstücken wie ein Hotelgast – das geht auch im Best Western Hotel Schmoeker-Hof in Norderstedt. Das Haus, gelegen am Nordende des Stadtparks, bietet wochentags von 6.30 bis 10 Uhr und am Wochenende von 6.30 bis 11 Uhr ein Frühstücksbüfett. Auch „Externe“ dürfen hier frühstücken, zum Preis von 15 Euro pro Person. Üblicherweise bekommt man auch dann noch einen Tisch, wenn man nicht vorher reserviert hat, heißt es aus dem Hotel.

Best Western Hotel Schmoeker-Hof, Oststraße 18, Norderstedt. Kontakt: Telefon 040/ 526 07 0 oder E-Mail an norderstedt@plazahotels.de

Norderstedt: Ab 6 Uhr Eier in allen Varianten im Airport Plaza Hotel

Im Flughafenhotel Airport Plaza werden auch individuelle Wünsche am Morgen erfüllt.

Foto: Hotel

Ein „sehr leckeres“ Büfett mit „allem, was das Herz begehrt“ – das verspricht der Direktor des Airport Plaza Hotels, Victor Collins. Montags von 6 bis 10.30 Uhr und am Wochenende von 7 bis 11 Uhr können Gäste von außerhalb im Restaurant Blue des Flughafenhotels frühstücken. Sie können Eier in vielen verschiedenen Varianten bestellen: Es gibt Rührei, Spiegelei, gekochtes Ei bis hin zum Omelett. „Sie müssen nur den Kellner fragen und das Ei wird ganz nach den Wünschen des Gastes zubereitet“, sagt Victor Collins.

Das Frühstücksbuffet bietet außerdem Würstchen, gekochten Schinken, neun verschiedene Käse- und fünf Wurstsorten. Für Fischliebhaber gibt es Lachs. Obstsalate, Joghurt und Porridge gehören ebenso dazu. „Wir haben auch eine glutenfreie und vegane Abteilung“, so Collins. Pro Person kostet das Frühstück 22 Euro.

Airport Plaza Hotel, Südportal 2, Norderstedt. Kontakt: Telefon 040 3085410 oder E-Mail an info@airportplazahamburg.de

Norderstedt: „Spätstück“ für 25,50 Euro im Hotel Wilhelm Busch

Innenansicht aus dem Hotel Wilhelm Busch in Norderstedt.

Foto: Hotel Wilhelm Busch

Das Hotel Wilhelm Busch ist in Norderstedt bekannt für seine große Frühstücksauswahl. An Sonn- und Feiertagen können auch Nicht-Hotelgäste das sogenannte „Spätstück“ in der Zeit von 10 bis 13 Uhr genießen. Das Buffet besteht zum Beispiel aus 15 Marmeladensorten, 15 verschiedenen Müslis, Fleischsalat, Antipasti, gebeizten und geräucherten Lachs, Rollmöpsen und vieles mehr. Der Preis liegt pro Person bei 25,50 Euro, Kinder von sechs bis zwölf Jahren kosten 15 Euro. Das Hotel bittet um eine Reservierung.

Hotel Wilhelm Busch, Segeberger Chaussee 45, Norderstedt. Kontakt: Telefon 040/ 529 90 00 oder E-Mail an info@hotel-wilhelm-busch.com

Norderstedt: Kinder frühstücken zum halben Preis im Plaza Premium Parkhotel

Der Frühstücksraum des Plaza Premium Parkhotels in Norderstedt-Mitte.

Foto: Hotel

Auch im Plaza Premium Parkhotel, gelegen hinter der Moorbek-Passage in Norderstedt-Mitte, sind externe Frühstücksgäste willkommen. Das Frühstück findet von Montag bis Freitag von 6.30 bis 10 Uhr Uhr statt, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 10.30 Uhr. Pro Person kostet es 13 Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen die Hälfte. „Eine Reservierung ist bis zu einer Personenzahl von vier Personen nicht notwendig, bei mehr Personen ist eine Anmeldung 2-3 Tage vorher nötig“, sagt Corinna Hinzmann vom Empfang.

Und weiter: „Wir servieren ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit verschiedenen Brot- und Brötchensorten, Butter und Margarine, diversen Aufschnitten, Lachs, Käse, Marmelade, Honig, diversen Feinkostsalaten, Quark, Joghurt, Haferflocken, Müsli, Cerealien, Milch und Milch-Alternativen, Rührei und gekochte Eier, knusprig gebratener Speck und Würstchen sowie noch ein- bis zwei weiteren warmen Alternativen. Frisches Obst, Obstsalat und ein wenig Gebäck runden das Buffet ab.“

Plaza Premium Parkhotel, Buckhörner Moor 100, Norderstedt. Kontakt: Tel. 040/52 65 60, E-Mail: norderstedt2@plazahotels.de

Norderstedt: Frühstück im Hotel Ohlenhoff für Freunde und Familie von Gästen

Der Frühstücksraum des Hotels Ohlenhoff in Norderstedt.

Foto: DAWID PACZKOWSKI / Hotel Ohlenhoff

Im Hotel Ohlenhoff in Norderstedt können eigentlich nur die Hotelgäste selbst frühstücken. „Da wir ein sehr kleines Hotel mit einem kleinen Frühstücksraum sind, ist unser Frühstück leider fast ausschließlich unseren Übernachtungsgästen vorbehalten“, sagt die Betriebsleiterin Thanee von Bosse. Aber es gebe eine Ausnahme. „Für Freunde und Familie von Inhouse-Gästen bieten wir die Möglichkeit an, mit unseren Gästen gemeinsam zu frühstücken.“

Das Frühstück koste 15 Euro pro Person und werde als Buffet serviert, „inklusive Kaffeespezialitäten.“ Und weiter:

„Eine Reservierung ist unbedingt notwendig, da wir bei einer frischen und guten Qualität die Lebensmittelverschwendung so gering wie möglich halten möchten. Deshalb bereiten wir nur so viel vor, wie es angemeldete Frühstücke gibt.“ Das Frühstück wird von Montag bis Sonntag von 7 bis 10 Uhr serviert, an Feiertagen bis 11 Uhr.

Hotel Ohlenhoff, Ohlenhoff 18, Norderstedt. Kontakt: Telefon 040/528 73 20 oder E-Mail an info@hotel-ohlenhoff.de