Weihnachtsmarkt Norderstedt 2023: 10 Tipps für das Feiern mit Glühwein

Alles Infos: Was auf den Märkten in Norderstedt und dem Kreis Segeberg geboten wird. Die ersten beginnen schon bald.

Norderstedt. Grillwurstduft, Chorgesang, Kunsthandwerk, gebrannte Mandeln und Gedrängel am Glühweinstand: für manche ist die Saison der Weihnachtsmärkte die schönste Zeit des Jahres. Wem es so geht, der mag wohl frohlocken. Denn schon in wenigen Wochen öffnen die ersten Märkte im Kreis Segeberg. Das Programm ist abwechslungsreich, mit Besonderheiten wie den Märkten im Wildpark Eekholt oder im Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein. Hier unsere Übersicht.

Norderstedt: Wintervergnügen vor der Post beginnt am 17. November

Immer wieder schön: das „Wintervergnügen“ vor der Post in Norderstedt-Mitte.

Foto: Christopher Mey

Den Anfang macht das „Wintervergnügen Norderstedt“. Wie in den Jahren zuvor, wird vor der Postfiliale an der Rathausallee in Norderstedt-Mitte ein Weihnachtsdorf mit Holzbuden aufgebaut. Die Bergmann-Gruppe organisiert den Markt, der am Freitag, 17. November, beginnt und am Freitag, 22. Dezember, endet. Es gibt wieder Crèpes und Schmalzgebäck, außerdem wird wieder das nostalgische Kinderkarussell aufgebaut. Außerdem gibt es die besondere Charity-Aktion „Advent im Schuhkarton“, bei der Pakete für Obdachlose gepackt werden. Sie können direkt auf dem Weihnachtsmarkt abgegeben werden.

Wintervergnügen Norderstedt, Rathausallee, 17.11.-22.12.

Gut Pronstorf: Hüttendorf vor dem barocken Herrenhaus

Pronstorfer Weihnachtsmarkt: Den exklusiven Weihnachtsmarkt im gutsherrlichen Ambiente gibt es bereits seit über 25 Jahren.

Foto: Gut Pronstorf

Früh dran ist auch der Weihnachtsmarkt auf dem Gut Pronstorf, gelegen am Wardersee, ein Stück östlich von Bad Segeberg. Der Markt beginnt ebenfalls am 17. November. Dann wird sich an fünf Wochenenden, jeweils von Freitag bis Sonntag, auf das Fest eingestimmt. Der Markt gehört zu den schönsten in der Region. Das barocke Herrenhaus verwandelt sich in einen Adventskalender, davor wird ein Hüttendorf aufgebaut, im Stil klassisch-schwedischer Holzhäuser. Ein Kinderprogramm gibt es auch, außerdem stellen Kunsthandwerker aus. Und kulinarisch gibt es auch einige Auswahl.

Pronstorfer Weihnacht auf Gut Pronstorf, Gutshof 3, 23820 Pronstorf. 17.-19.11., 24.-26.11., 1.-3.12., 8.-10.12., 15.-17.12.

Norderstedt: Adventsmarkt im Stadtpark mit Kindereisenbahn

Rund um das Kulturwerk am See findet der Adventsmarkt im Stadtpark statt.

Foto: Hauschildt

Rund um das Kulturwerk Norderstedt steigt am ersten Adventswochenende der beliebte Adventsmarkt im Stadtpark. An vielen Ständen kann hier Weihnachtsdekoration, Mützen, Taschen und noch viel mehr gekauft werden, es gibt eine reichhaltige kulinarische Auswahl. Ein Highlight für Kinder ist die nostalgische Kindereisenbahn. Für Erwachsene gibt es eine Original-Feuerzangenbowle, für weihnachtliche Klänge sorgt die Musikschule Norderstedt. Am Samstag und Sonntag ist zusätzlich das Kulturwerk geöffnet, dort bauen viele Kunsthandwerker ihre Stände auf.

Adventsmarkt im Stadtpark, Am Kulturwerk 1, Norderstedt. Fr 1.12. 14-21 Uhr, Sa 2.12. 11-21 Uhr, So 3.12. 11-18 Uhr.

Gut Stockseehof: Weihnachtsmarkt mit Countrymode und Wild-Spezialitäten

Kommt edel daher: der Weihnachtsmarkt im Gut Stockseehof.

Foto: Christine von Hurter

Besonders edel kommt der Weihnachtsmarkt auf dem Gut Stockseehof daher. Das Gelände am Stocksee, ganz in der Nähe des Plöner Sees, bietet in der Vorweihnachtszeit einen Markt, der ab 2. Dezember täglich geöffnet hat. Auf dem Außengelände, im Zelt und in der „warmen Weihnachtsmarktscheune“ wird Kunsthandwerk und Country-Mode angeboten, außerdem Spielzeug, Seifen und vieles mehr. Zu essen gibt es „Holsteiner Delikatessen“ vom Hof, etwa Wild. Der Markt kostet allerdings auch Eintritt, Tickets können ab 18.11. auf der Webseite des Gutes erworben werden.

Weihnachtsmarkt auf Gut Stockseehof, Stockseehof 1, 24326 Stocksee. Sa 2.12.- So 17.12., tgl. 11 bis 18 Uhr. Eintritt: 4 Euro an Wochentagen, 7 an Wochenenden. Kinder bis 16 J. frei.

Wildpark Eekholt: Weihnachtsmarkt mit Fackelwanderung und Feuershow

Weihnachtsmarkt im Wildpark Eekholt.

Foto: Wildpark Eekholt

Ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art ist alljährlich im Wildpark Eekholt zu finden. Dieses Mal baut der Markt am ersten Adventswochenende auf. Der stimmungsvolle, schön dekorierte Markt bietet viele Stände, mit Kunsthandwerk und kulinarischen Angeboten. Bei Einbruch der Dunkelheit gibt es eine Fackelwanderung, außerdem eine Feuershow. Und die Tiere im Wildpark können natürlich auch bestaunt werden.

Weihnachtsmarkt im Wildpark Eekholt, Stellbrooker Weg, Heidmühlen. Sa 2.12. und So 3.12., jeweils ab 11 Uhr. Eintritt Park: 12,50 für Erwachsene, Kinder 4 bis 16 Jahre 11 Euro, Kinder unter 4 frei. Weitere Infos unter Tel. 04327/99 23-0.

Quickborn: Weihnachtsmarkt zum Stadtjubiläum

Quickborn feiert dieses Jahr nicht nur Weihnachten, sondern auch gleich das 700-jährige Stadtjubiläum. Zu diesem Anlass wird an vier Tagen auf und um den Rathausplatz ein Weihnachtsmarkt aufgebaut. Das Event-Team der Jamo-Eventmanagement GmbH aus Kaltenkirchen organisiert den Markt, zu dem zahlreiche bekannte und neue Aussteller erwartet werden. Ein musikalisches Rahmenprogramm soll es auch geben. Zuerst wird es an zwei Tagen ein „Adventsglühen“ geben, mit kulinarischem Angebot. Dann wird für weitere zwei Tage der Markt aufgebaut.

Quickborner Adventsmarkt, Rathausplatz. Fr 7.12. und Sa 8.12. „Adventsglühen“, jeweils 16 bis 22 Uhr, danach Marktstände am 9. und 10.12.

Norderstedt: Weihnachtsstimmung am 2. Adventswochenende vor dem Rathaus

Der Adventsmarkt vor dem Norderstedter Rathaus.

Foto: Heike Linde-Lembke

Ein Klassiker unter den regionalen Märkten ist der Adventsmarkt vor dem Norderstedter Rathaus, der dieses Jahr am 2. Adventswochenende stattfindet. 70 Hobbykünstler werden erwartet, es gibt vieles zu kaufen – unter anderem Kissenbezüge, Weihnachtsdeko und handsignierte Krimis. Neu ist in diesem Jahr die „weihnachtliche Besucher-Lounge“, in der Feuerschalen aufgestellt werden. Am Samstag singt ab 16 Uhr der Kinderchor der Yamaha Musikschule, am Sonntag kommt ab 15 Uhr der Weihnachtsmann mit kleinen Geschenken. Auch der „Feuerzangenbowl-Truck“ ist wieder vor Ort.

Adventsmarkt auf dem Rathausplatz, Rathausallee 60, Norderstedt. Fr 8.12. 16-21 Uhr, Sa 9.12. 11-21 Uhr, So 10.12. 11-18 Uhr.

Bad Bramstedt: Markt mit Bühnenprogramm am Schloss

Rund um das Schloss in Bad Bramstedt findet ein Weihnachtsmarkt statt.

Foto: H. Böttcher

Vor der historischen Schloss-Kulisse baut alljährlich der Bad Bramstedter Weihnachtsmarkt auf. Wie in den Jahren zuvor, wird dort auch 2023 am zweiten Adventswochenende gegessen, getrunken und geweihnachtet. Auf der Weihnachtsbühne am Schloss gibt es ein kulturelles Programm, mit Weihnachtsmann, Märchenerzählerin, Zauberer und Gaukler. Feuerschalen werden auch aufgebaut. Der Markt hat einen Mittelalter-Schwerpunkt, es gibt Tavernen, eine „Bräterei“ und einen mittelalterlichen Bäcker.

Weihnachtsmarkt, Bleeck (vor dem Schloss), Bad Bramstedt. Fr 8.12. 17-22 Uhr, Sa 9.12. 11-22 Uhr, So 10.12. 11-18 Uhr.

Henstedt-Ulzburg: Kinder fahren gratis Karussell bei „Ulzburg glüht“

Am dritten Adventswochenende heißt es wieder: „Ulzburg glüht!“. Und das bedeutet: Auf dem Marktplatz vor dem CCU wird wieder der Weihnachtsmarkt aufgebaut, mit Glühweinstand, Schwenkgrill, Crèpes-Stand und mehr. Wie in den Jahren zuvor, organisiert der Verein „Henstedt-Ulzburg Bewegt“ den Markt. Und wie gewohnt, können Kinder gratis mit dem Karussell fahren, an allen drei Tagen. „Dafür haben wir Spenden gesammelt“, sagt Frank Bueschler von dem Verein.

Ulzburg glüht, vor City Center Ulzburg, Hamburger Straße 8, Henstedt-Ulzburg. Fr 15.12.-So 17.12.

Norderstedt: Kunsthandwerk und Gastronomie am Feuerwehrmuseum

Der Weihnachtsmarkt am Feuerwehrmuseum Norderstedt.

Foto: Thomas Will / ATW Agentur Thomas Will

Recht spät geht einer der beliebtesten Märkte der Region an den Start, der Weihnachtsmarkt am und im Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein in Norderstedt. am dritten Adventswochenende werden rund 60 Stände auf dem Außengelände und in der Plambeck-Halle aufbauen. Kunsthandwerker bieten Ledergürtel, Puppen, Gold- und Silberschmuck und vieles mehr an. Das Museumsrestaurant „KiM‘s“ sorgt für die Gastronomie, es gibt einen Grillstand, Suppe, Glühwein und mehr. Und am Sonntag schaut auch der Weihnachtsmann vorbei. Veranstalter ist die Agentur atw event & marketing.

Weihnachtsmarkt am Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein, Friedrichsgaber Weg 290, Norderstedt. Fr 15.12.-So 17.12.