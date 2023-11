30-Jähriger für Einbrüche in Kaltenkirchen und Boostedt verantwortlich. In Eckernförde stieg er in Traditionsschiffe ein.

Polizisten nahmen den Täter in seinem Wohncontainer fest (Symbolfoto).

Polizei Schleswig-Holstein Einbrecher in der Flüchtlingsunterkunft festgenommen

Kreis Segeberg. Im Kampf gegen die Einbruchskriminalität meldet die Polizei einen Erfolg: In der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt nahmen Polizisten einen 30 Jahre alten Bewohner fest, der für mehrere Taten in Kaltenkirchen, Boostedt und Eckernförde verantwortlich sein soll. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Der Sicherheitsdienst der Unterkunft hatte die Ermittler auf die Spur des 30-Jährigen Jemeniten geführt. Den Mitarbeitern war der Mann am Dienstag gegen 6 Uhr aufgefallen, als er bei seiner Rückkehr mehrere Taschen bei sich hatte. Darin befanden sich elektronische Geräte und mehrere Stangen Zigaretten. Der Sicherheitsdienst rief die Polizei.

Eine Streife der Polizeistation Bad Bramstedt konnte die Gegenstände einem Boostedter Bürger zuordnen. Die Beamten fanden unter anderem ein Notebook mit Tasche, in der Briefe lagen, die an den Besitzer adressiert waren. Als Kollegen der Polizisten zu der Adressen fuhren, fanden sie an dem Einfamlienhaus frische Einbruchspuren. Daraufhin nahmen die Beamten den 30-Jährigen fest. Der bestohlene Boostedter war nicht zu Hause und hatte von der Tat nichts mitbekommen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Beamten des Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei in Pinneberg, die auf Einbrüche in Wohnungen spezialisiert sind. Bei der Durchsuchung des Wohncontainers, in dem der 30-Jährige wohnte, fanden Polizisten weitere gestohlene Gegenstände.