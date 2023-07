Polizei Schleswig-Holstein - Festnahme: Betrunkener Ladendieb bespuckt Polizisten

Bad Segeberg. Die Segeberger Polizei hat in einem Supermarkt einen aggressiven Ladendieb festgenommen. Der 24-jährige Mann wollte im Vollrausch eine Tüte mit Waren stehlen und bespuckte die Polizisten.

Die Beamten waren am Dienstag kurz nach 22 Uhr in den Markt an der Bahnhofstraße gerufen worden. Ein Mitarbeiter hatte den 24-Jährigen beobachtet, als er mit der Tüte an der unbesetzten Kasse vorbeigehen wollte, ohne zu bezahlen.

Festnahme: Betrunkener Ladendieb bespuckt Polizisten

„Als der Angestellte den 24-Jährigen mehrfach ansprach, soll dieser laut geworden sein und den Mitarbeiter beschimpft haben“, teilte die Polizei mit. „Schließlich soll der Bad Segeberger versucht haben, den Angestellten zu schlagen, verfehlte ihn allerdings.“

Die Polizei traf ein, als der Dieb das Geschäft verließ und die Außentreppe hinunterging. Die Polizisten sprachen den Mann an, doch er reagierte nicht. Schließlich stoppten die Beamten den Segeberger, brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Dabei spuckte der Mann in Richtung der Polizisten.

In der Einkaufstüte befanden sich Waren im Wert von mehr als 100 Euro. Die Polizisten nahmen in Gewahrsam und brachten ihn zur Wache. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben. Er blieb zur Ausnüchterung bis zum Morgen in der Zelle.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Dem Bad Segeberger droht ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls“, sagte ein Polizeisprecher.