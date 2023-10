Martinsgans essen: 5 Restaurant-Tipps in und um Norderstedt

Norderstedt. Während Anfang November die dunklen Straßen von hunderten selbstgebastelten Laternen beleuchtet werden, landen drinnen in vielen Norderstedter Restaurants erstmals in diesem Jahr die Martinsgänse auf dem Tisch. Außen knusprig, innen zart, dazu Rotkohl, Kartoffelknödel und eine würzige Soße: Vielen läuft wahrscheinlich jetzt schon das Wasser im Mund zusammen.

Der 11. November, der Martinstag, ist ein Tag der Bräuche. Auch in Norderstedt finden viele Laternenumzüge statt. Für alle, die lieber im Warmen sitzen und sich ein festliches Gans-Mahl schmecken lassen, kommen hier fünf Restaurant-Tipps aus der Region.

Regional und Bio: Gans essen in Tangstedt in der Gutsküche Wulksfelde

Pünktlich zum Martinstag tischt die Gutsküche auf dem Gut Wulksfelde seine Gänse auf. Wer Wert auf Regionalität und Bio-Qualität legt, ist hier richtig, denn die Gutsküche züchtet ihre eigene Gänse-Herde in der Region. Der festliche Schmaus dauert gut drei Stunden, die Gans, gefüllt mit Apfel und Zwiebel, wird am Tisch frisch tranchiert und mit den klassischen Beilagen serviert: Rosenkohl, Rotkohl, Preiselbeeren und Klöße. Eine Gans für vier Personen kostet 305 Euro (76,25 Euro pro Person). Wer jetzt Appetit bekommen hat, kann sich seine Gans online direkt vorbestellen.

Gutsküche Wulksfelde, Wulksfelder Damm 17, 22889 Tangstedt, Infos und Reservierung über www.gutskueche.de oder 040/64 41 94 41

Matthias Gfrörer, Geschäftsführer der Gutsküche Wulksfelde, füttert die Gänse auf seinem Hof

Foto: sven schomburg / Sven Schomburg

Martinsgans deutlich günstiger als im letzten Jahr: Restaurant Hof Immenhorst

Am 11. November startet auch Hof Immenhorst in die Gans-Saison. Bis Weihnachten kann der Festtagsschmaus vorbestellt werden, danach gibt es Gans und Ente nur noch to go. Die Tiere stammen aus der Region und das Restaurant legt Wert darauf, dass immer die ganze Gans verspeist wird. Nicht nur der Braten selbst, auch die Beilagen stimmen schon auf Weihnachten ein: Zu Rotkohl und Kartoffelknödeln gesellen sich Backäpfel, gefüllt mit Marzipan, Mandeln und Preiselbeeren, und Maronen. Die gute Nachricht für alle, denen die Gans im letzten Jahr zu teuer war: Lag der Preis 2022 noch bei 65 Euro pro Person, sind es in diesem Jahr nur 55 Euro pro Person.

Restaurant Hof Immenhorst, Immenhorst 22, 22850 Norderstedt, Infos und Reservierung über www.restaurant-immenhorst.de oder 040/52 98 31 67

Koch Detlef Berg im Restaurant Hof Immenhorst.

Foto: Thorsten Ahlf / THORSTEN AHLF / FUNKE FOTO SERVICES

Nur an ausgewählten Tagen: Alter Heidkrug

Wer die Martinsgans im Alten Heidkrug genießen will, sollte sich mit der Reservierung ranhalten. Denn das Restaurant tischt das opulente Mahl nur an ausgewählten Tagen auf. Gesetzt ist der 11. November und die Weihnachtsfeiertage. Letztere sind allerdings schon ausgebucht. Der Grund für das eingeschränkte Angebot: zu wenig Gänse. Je nachdem, ob und wieviel Nachschub das Restaurant bekommt, wird es weitere Termine geben. Zur Gans serviert das Küchenteam Rotkohl, Rosenkohl, Salzkartoffeln und Kroketten. Kostenpunkt: 35,50 Euro pro Person.

Alter Heidkrug, Segeberger Straße 10, 23863 Kayhude, Infos und Reservierung über www.alterheidkrug.de oder 040/607 02 52

Heimelig: die Gaststube des Alten Heidkrug in Kayhude

Foto: Michael Rauhe

Hier gibt‘s Gans und Ente auch to go: Tangstedter Mühle

Die Brüder Tim (l). und Philipp Regel-Riebling leiten die Tangstedter Mühle.

Foto: Tangstedter Mühle

Angenehm urig geht‘s in der Tangstedter Mühle zu. Schon jetzt steht hier die Gans mit Rotkohl, Rosenkohl, Bratapfel, Salzkartoffeln, Kroketten und Rahmsoße auf der Karte (50 Euro pro Person). Außerdem die Holsteiner Bauernente in zwei Gängen (80 Euro pro Person). Beides wird am Tisch tranchiert. Das Restaurant in Tangstedt ist außerdem die richtige Adresse für alle, die das Festtagsessen lieber am heimischen Tisch genießen. Denn sowohl Gans als auch Ente können inklusive Beilagen zum Abholen für die Feiertage bestellt werden. Und man kann sparen: Die Gans to go (für vier Personen) kostet 45 Euro und die Ente to go (für zwei Personen) 37,50 Euro pro Person.

Tangstedter Mühle, Hauptstraße 96, 22889 Tangstedt, Infos und Reservierung über www.tangstedter-muehle.de oder 04109/92 17

Martinsgans in zwei Gängen in Hamburg-Langenhorn: Das Wattkorn

Nur einen Steinwurf von der Norderstedter Stadtgrenze entfernt tischt das Wattkorn ein Gänse-Mahl in zwei Gängen auf. Tranchiert wird am Platz und dann kommt mit dem ersten Gang die Brust, mit dem zweiten die Keule. Zum zarten Fleisch gesellen sich Rotkohl, Rosenkohl mit Speck, Apfelkompott, Rhabarber mit Cassis, Selleriepüree und Klöße. Auch im Wattkorn fällt der Preis für die Martinsgans in diesem Jahr günstiger aus als im letzten: Vier Personen zahlen 250 Euro (62,50 Euro pro Person).

Das Wattkorn, Tangstedter Landstraße 230, Hamburg. Infos und Reservierung über www.wattkorn.de oder 040/520 37 97