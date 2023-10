Weihnachtsessen Norderstedt: In diesen Restaurants gibt es noch Plätze

Wer am 25. oder 26.12. in einem Traditionslokal in Norderstedt und Umgebung essen möchte, sollte schnell reservieren.

Norderstedt. Für viele Familien gehört es zum Weihnachtsfest einfach dazu: das Einkehren mit Verwandten oder Freunden in ein besonderes Lokal, am 1. oder 2. Weihnachtstag. Nun sind wir zwar noch mitten im Herbst, aber bei den einschlägigen Restaurants in der Region glühen schon jetzt die Telefone, es wird viel reserviert für Dezember.

Und so sind beliebte Restaurants wie der „Hof Immenhorst“ in Norderstedt oder die „Strengliner Mühle“ bei Pronstorf schon komplett ausgebucht für 25. und 26. Dezember. Andere haben noch etwas frei – aber man sollte sich beeilen.

Gutsküche auf Gut Wulksfelde: 3 Gänge sind obligatorisch

Die Gutsküche auf Gut Wulksfelde in Tangstedt ist wegen ihrer hochklassigen Küche ganzjährig ein beliebtes Ziel. Das Konzept von Küchenchef Matthias Gfrörer: Vegetarische, regionale Küche mit Einflüssen aus aller Welt. Das Ganze aber auf Wunsch auch gerne mit Fleisch und Fisch als Beilage. Am 25. und 26.12. ist geöffnet, jeweils ganztägig von 12 bis 21 Uhr. Aktuell gibt es an beiden Tagen noch freie Tische. Für die beiden Feiertage hat das Restaurant eine kleine Sonderkarte mit winterlichen Gerichten. Mindestens drei Gänge sind vorgegeben, die Gerichte kann der Gast aber selbst aussuchen. Insgesamt werden dafür etwa 50 Euro fällig.

Gutsküche Wulksfelde, Wulksfelder Damm 17, Tangstedt. Reservierung über www.gutkueche.de oder 040/64 41 94 41.

Wattkorn in Hamburg-Langenhorn: Grünkohl, Gänsekeule und mehr

Michael Wollenberg auf der Terrasse seines Lokals Wattkorn.

Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine weitere kulinarische Spitzen-Adresse in der Region ist das Wattkorn in Hamburg-Langenhorn. Das Haus von Sternekoch Michael Wollenberg ist auch ein Hotel. Und schon allein wegen des urigen Ambientes im Reetdach-Haus lohnt sich ein Ausflug. An den beiden Weihnachtstagen gibt es ebenfalls eine besondere Karte. Es werde Speisen wie „Grünkohl, Gänsekeule, Entenbrust oder Rinderroulade“ geben, sagt Wattkorn-Mitarbeiterin Melanie Fude. Geöffnet ist ganztägig. Bei den Reservierungen werde es allerdings „langsam eng“, man solle sich beeilen.

Das Wattkorn, Tangstedter Landstraße 230, Hamburg. Reservierung über www.wattkorn.de oder unter info@wattkorn.de oder 040/520 37 97.

Zwutschkerl Alm in Norderstedt: Feiern im österreichischen Ambiente

Lars Wolter und Alexandra Rehders gehört das Restaurant „Zwutschkerl Alm“ am Gutenbergring in Norderstedt.

Foto: Annabell Behrmann

Alpines Hütten-Flair mitten in einem Gewerbegebiet in Norderstedt? Ja, das gibt es. Im Restaurant Zwutschkerl Alm von Lars Wolter und Alexandra Rehders. Vorwiegend deftiges steht hier auf dem Programm, und so ist es auch an den Weihnachtstagen. Es gibt dreigängiges Menü, mit Hauptgerichten wie Entenkeule oder Saibling als Haupspeise. Beim vegetarischen Menü bekommt der Gast ein Zucchini-Schnitzel. Geöffnet ist an beiden Tagen ganztägig. Wer reservieren will, sollte sich beeilen. Es gebe noch „vereinzelt“ Plätze, sagt Alexandra Rehders.

Zwutschkerl Alm, Gutenbergring 30a, Norderstedt, Reservierung über zwutschkerl-alm.de, unter 040/525 34 31 oder bistro@zwutschkerl-alm.de

Restaurant am Ihlsee: Weihnachtsbuffet am Abend

Segebergs Dehoga Chef Lutz Frank im Restaurant am Ihlsee, das er seit 2015 führt.

Foto: Helge Buttkereit / NZ

Das Restaurant am Ihlsee von Lutz Frank ist ein beliebtes Ausflugsziel – nicht nur wegen seiner schönen Lage direkt am Ufer des Sees, der nördlich an Bad Segeberg grenzt. Auf Holsteiner Küche, Fleisch aus der Region und Fisch aus Nord- und Ostsee wird hier gesetzt. Für die beiden Weihnachtstage plant das Restaurant jeweils ab 16.30 Uhr ein großes „Weihnachtsbuffet“ mit kalten und warmen Speisen sowie Desserts. Erwachsene zahlen 45 Euro, bei Kindern wird nach dem Alter abgerechnet. Noch gibt es einige Plätze, wie es aus dem Restaurant heißt.

Restaurant am Ihlsee, Am Ihlsee 2, Bad Segeberg. Tischreservierung über www.ihlsee-restaurant.de, unter 04551/856 08 06 oder info@ihlsee-restaurant.de.

Tangstedter Mühle: Menü an beiden Weihnachtstagen

Das Hotel und Restaurant Tangstedter Mühle.

Foto: Heike Linde-Lembke

Seit Jahrzehnten ein beliebter Ort für Familienfeiern ist das Hotel und Restaurant Tangstedter Mühle, das die Familie Regel-Riebling betreibt. Die Küche: gutbürgerlich und regional, mit gelegentlichen kleinen Einsprengseln aus der Ferne. Das Restaurant hat an beiden Weihnachtsfeiertagen geöffnet, mittags und abends. Allerdings kann dann nicht à la carte gegessen werden, nur die Bestellung der Weihnachtsmenüs ist möglich, sagt Philipp Riebling. Reservieren sollte man am besten „sofort“.

Tangstedter Mühle, Hauptstraße 96, Tangstedt. Reservierung unter 04109/9217 oder tangstedter-muehle.de oder info@tangstedter-muehle.de

Vitalia Seehotel Bad Segeberg: Brunch, Buffet oder festliches Menü

Direkt am Ufer des Großen Segeberger Sees liegt das „Vitalia Seehotel“.

Foto: SHGF

Familienfeier mit Seepanorama: das geht auch in Bad Segeberg, etwa im Vitalia Seehotel, gelegen am Großen Segeberger See. Das Restaurant setzt auf typische regionale Spezialitäten wie die Keule vom Salzwiesenlamm, außerdem ist man stolz auf südafrikanische Weine, die extra für das Hotel kreiert wurden. Wer hier an den Weihnachtsfeiertagen essen will, hat einige Optionen. Am 25. und 26.12. gibt es, jeweils 12 bis 14 Uhr, ein „Weihnachtsbrunch“. Am Abend des 25. gibt es ein Buffet, am 26. ein festliches Vier-Gänge-Menü. Tische sollten bald reserviert werden.

Vitalia Seehotel, Am Kurpark 3, Bad Segeberg. Reservierungen unter 04551/802 80 oder info@vitaliaseehotel.de

