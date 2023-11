Weihnachtsfeier Norderstedt: Wo man mit Kollegen feiern kann

Unter Fledermäusen, beim Kegeln, mit Craftbier oder auf Karts: Neun besondere Orte in Norderstedt und Umgebung.

Bieten Weihnachtsfeiern mit Craft Beer Tasting an: Stefan Schröer (r.) und Christian Buggenthin vom „House of Superfreunde“ in Norderstedt.

Norderstedt. Dem Chef beim achten Schnaps mal richtig die Meinung geigen. Der etwas strengen Kollegin aus dem Controlling eine Liebeserklärung machen. Oder einfach ganz ohne Peinlichkeiten zusammen Spaß haben – für solche Dinge sind betriebliche Weihnachtsfeiern da. Und weil das Fest bekanntlich wieder mit Siebenmeilenstiefeln naht, ist es Zeit, sie langsam zu planen. Wir haben für Sie einige gut geeignete Orte in Norderstedt und Umgebung herausgesucht.

Craft Beer und Pub Quiz im „House of Superfreunde“

Ganz im Zeichen des Biergenusses steht das erst vor gut einem Jahr eröffnete „House of Superfreunde“ in Norderstedt. Das junge Team hat immer zwölf Sorten besondere Fassbiere auf Lager – und Essen gibt es auch, von einem richtigen Koch. Weihnachten feiern kann man hier auch. Wer 40 Kollegen zusammenbekommt, kann das gesamte Bierhaus mieten, dann wird auf Wunsch auch ein Pub Quiz veranstaltet. Kleinere Gruppen können einfach Tische reservieren, außerdem ist auf Anfrage ein Craft Beer Tasting mit den Kollegen möglich, mit einer individuell zusammengestellten Bierliste.

Auch Kollegen, die lieber ganz auf Alkohol verzichten, kommen auf ihre Kosten. Es gebe eine „tolle Auswahl an alkoholfreien Bieren“, heißt es vonseiten des Teams.

House of Superfreunde, Ochsenzoller Str. 103, Norderstedt. Telefon: 040/35 73 11 71, E-Mail: reservierung@house-of-superfreunde.com

Mein Kollege, der Vampir – Feiern im „Noctalis“ in Bad Segeberg

Im Noctalis können Fledermäuse hautnah erlebt werden. Ein Weihnachts-Event der ungewöhnlicheren Sorte.

Foto: Noctalis

Das „Noctalis“, gelegen direkt am Kalkberg in Bad Segeberg, ist ein „Fledermaus-Erlebniszentrum“, das die Lebensweise dieser besonderen Flugwesen anschaulich macht. Die gut gemachte Ausstellung ist vielen eher bekannt als Ziel für Kindergeburtstage und Familienausflüge – aber Weihnachtsfeiern gehören durchaus auch zum Portfolio des Noctalis. „Wir machen Firmenfeiern zu einem unvergesslichen Erlebnis“, verspricht die Geschäftsführerin Sabine Hagen.

Gebucht werden können 90-minütige Führungen für acht bis 30 Personen. Dabei kann ein Schwarm Fledermäuse oder auch ein „zahmer Flughund“ hautnah erlebt werden. Außerdem können die Kollegen per Virtual Reality-Brille in die Haut einer Fledermaus schlüpfen. „Eine spaßige Erfahrung, die jeden aus seiner Komfortzone lockt und den Horizont erweitert“, verspricht Sabine Hagen.

Die Führung mit „Virtual-Reality-Erfahrung“ kostet 13 Euro pro Person. Die angrenzende Kalkberghöhle kann allerdings nicht besichtigt werden, die ist aus Naturschutzgründen noch bis April geschlossen. Wer anschließend etwas essen gehen möchte, sollte rechtzeitig in einem der zahlreichen Restaurants in der Segeberger Innenstadt reservieren.

Noctalis, Oberbergstr. 27, Bad Segeberg. Buchungsanfragen per E-Mail an office@noctalis.de oder per Telefon: 04551/890 887.

Heißer Tipp: Weihnachtsfeier im Feuerwehrmuseum Norderstedt

Das Feuerschiff „Hoechst“ ist das Wahrzeichen des Museums.

Foto: Melina Hempf / Norderstedt

Wer noch etwas jüngere Kinder hat, kennt es als (durchaus lohnenswertes) Ziel für verregnete Ferientage: das Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein, gelegen in Norderstedt. Doch das Haus eignet sich auch als etwas ausgefallenes Ziel für die Weihnachtsfeier mit der Firma. „Wir verkaufen Gutscheine für individuelle, 90-minütige Gruppenführungen. Damit kann man natürlich auch in der Vorweihnachtszeit den Mitarbeitern etwas Gutes tun“, sagt Museumsleiter Dr. Hajo Brandenburg.

Die Führungen eignen sich für bis zu 20 Personen, der Gutschein kostet pauschal 80 Euro. „Das Zeitfenster stimmen wir dann individuell mit der Gruppe ab“, sagt Brandenburg. Wer nach der Führung etwas essen möchte, kann das Museumsrestaurant „KiM‘s“ ansteuern, hier muss dann ebenfalls ein Termin abgestimmt werden.

Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein, Friedrichsgaber Weg 290, Norderstedt. Anfrage per Telefon bei Dr. Hajo Brandenburg unter 040/525 67 42 oder per E-Mail an feuerwehrmuseum@wtnet.de. Kontakt zum Restaurant KiM‘s unter 040/521 104 97 oder info@kims-norderstedt.de

Mit oder ohne Beifahrer: Feiern bei Mega Kart in Norderstedt

Talente zeigen, die im Büroalltag nicht unbedingt zur Geltung kommen: Das kann man bei „Mega Kart“ in Norderstedt. Auf der beliebten Kartbahn wird in Elektrokarts um die Wette gefahren, und zwar in einer geschlossenen Halle. Die kann für 750 Euro pro Stunde komplett gemietet werden, eine halbe Stunde kostet 380 Euro. Etwa 60 Angestellte haben Platz auf der Kartbahn.

Mit Helmen gesichert, können in zehn Einzel- und Doppelkarts zwölf Personen gleichzeitig gegeneinander antreten. Währenddessen kann der Rest der Gruppe im Bistro bei einem Getränk sitzen und auf den Einsatz warten.

Wer danach richtig etwas essen gehen möchte, sollte eines der Restaurants in der näheren Umgebung ansteuern – je nach Geschmack zum Beispiel die „Zwutschkerl Alm“ oder die „Arizona Kitchen.“

Mega Kart, In de Tarpen 101, Norderstedt. Buchungsanfrage über die Webseite, per Telefon (040/528 766 13) oder per E-Mail an info@mega-kart.de

Richtig sportlich feiern bei „Urban Apes“ in Norderstedt

Das Unternehmen Urban Apes betreibt eine Kletterhalle in Norderstedt.

Foto: Annabell Behrmann

Wer ein bisschen Abwechslung zur traditionellen Weihnachtsfeier sucht, ist vielleicht bei „Urban Apes“ in Norderstedt richtig. Hier wird nicht gezecht, gespeist und gequatscht, sondern vor allem geklettert, beziehungsweise „gebouldert“. Darunter wird das Klettern ohne Seil verstanden. In Norderstedt kann das in der ehemaligen Fabrikhalle von Urban Apes getan werden, wo man auf weiche Matten fällt.

Für Firmenweihnachtsfeiern kann ein spezielles „Incentive Paket“ gebucht werden, geklettert wird unter Anleitung von Trainern. Der Preis wird auf Anfrage mitgeteilt. Es gibt bei Urban Apes auch ein Bistro, bei Bedarf kann ein externer Caterer dazugebucht werden. Wenn eine andere Location in der Nähe angesteuert werden soll, bietet sich auch hier die „Zwutschkerl Alm“ oder die „Arizona Kitchen“ an.

Urban Apes, Gutenbergring 14, Norderstedt. Buchungsanfrage über die Webseite, Telefon 040/32 04 05 82 oder per Mail an norderstedt@urbanapes.de

Bowlen, Kegeln und Kickern bei „Pins Bowling“ in Norderstedt

Eine weitere Möglichkeit, die Firmenfeier sportlich zu gestalten, bietet sich bei „Pins Bowling“ in Norderstedt. Hier kann auf zahlreichen Bahnen gebowlt oder ganz klassisch gekegelt werden, Tischfußball und Billard gibt es auch. Für Firmenfeiern ist man offen, „wir organisieren alles, was die Gäste möchten“, sagt Inhaber Gerhard Nitsche.

Im dazugehörigen Restaurant würden „unterschiedliche Buffets“ für solche Anlässe serviert, „zum Beispiel amerikanisch oder italienisch“. Pauschalpreise gebe es im Pins allerdings nicht mehr, alles werde individuell geregelt. Genug Platz gibt es auf jeden Fall: „Wenn der gesamte Laden gemietet wird, gehen bis zu 200 Leute rein.“ Schuhe werden auch verliehen.

Pins Bowling, Glashütter Damm 163, Norderstedt. Anfrage unter 040/524 01 97 oder info@pins-norderstedt.de

Drei anmietbare Räume in der „Hopfenliebe“ in Norderstedt

Doch lieber beim Bier bleiben, einfach einen gemütlichen Abend mit den Kollegen verbringen? Dann ist die „Hopfenliebe“ eine gute, bewährte Adresse. Das Brauhaus am Rathaus in Norderstedt-Mitte bietet eine angenehme Atmosphäre, außerdem fünf besondere Fassbiere, die die Namen der Norderstedter Stadtteile tragen. Deftiges, aber auch leichteres Essen wird dazu auch angeboten.

Für die Weihnachtsfeier kann man einfach einen Tisch reservieren – oder gleich einen Raum anmieten. Der Tafelraum fasst bis zu 50 Personen, der Braukeller bis zu 30, außerdem ist da noch der „Saloon“ für zehn bis 20 Personen.

Wer hier feiern will, sollte sich allerdings beeilen. „Viele Termine sind schon weg, gerade wenn man Freitag oder Samstag feiern möchte. Da weichen wir schon in den Januar aus“, sagt Tanja Wäbs von der Hopfenliebe. Für größere Gruppen seien aber unter Umständen Sonder-Öffnungszeiten möglich, etwa an einem Sonntag oder Montag.

Hopfenliebe, Rathausallee 60, Norderstedt. Buchungsanfrage unter 040/30 987 243 oder twaebs@meno-gmbh.de

Mit Getränke-Flatrate und Siegerehrung: „Bowlingcenter Norderstedt“

Wer das Firmenfest als sportliches Event gestalten möchte, kann das auch im „Bowlingcenter Norderstedt“ tun. Hier kann gebowlt und gekegelt werden, und auf Firmenfeiern ist man bestens vorbereitet. Es wird die beste Spielerin des Abends bzw. der beste Spieler ermittelt, für die Siegerehrung steht dann ein „schnurloses Mikrofon“ zur Verfügung, wie es auf der Webseite heißt.

Außerdem gibt es verschiedene Pakete, die gebucht werden können. Im Paket „M“ sind etwa zwei Stunden Bowling enthalten sowie eine zweistündige „Getränke-Flatrate“, das ist buchbar ab zehn Personen und kostet je nach Wochentag 29 oder 39 Euro pro Person. Die Pakete L, XL und XXL sind entsprechend teurer, dafür kann länger gebowlt und getrunken werden.

Das Bowlingcenter arbeitet eng mit dem direkt darüber gelegenen Restaurant „Flame“ zusammen, das unter anderem Steaks vom Lavagrill bietet. Hier kann der Abend auf Wunsch beziehungsweise Reservierung ausklingen.

Bowlingcenter Norderstedt, Ulzburger Str. 310, Norderstedt. Anfrage unter 040/522 20 53 oder info@bowlingcenter-norderstedt.de Kontakt Restaurant Flame unter 040/32 59 59 29.

Einmal der Sieger sein – bei „Nordic Bowling“ in Henstedt-Ulzburg

Stimmung auf allen Bahnen: Weihnachtsfeier im Nordic Bowling in Henstedt-Ulzburg.

Foto: Nordic Bowling

Ein einziges Mal im Siegerteam spielen. Den anderen eine krachende Niederlage einschenken, beim Bowling, Billard oder auch beim Dart – das geht, wenn man seine Weihnachtsfeier bei „Nordic Bowling“ in Henstedt-Ulzburg plant. Praktischerweise gibt es dafür in dem modernen, norddeutsch gestalteten Sportzentrum das „B2B“-Paket. Das steht für „Bowling to Business“, ist ab zwölf Teilnehmern möglich und kostet 89 Euro. Enthalten sind mehr als zwei Stunden Bowling, Sektempfang sowie freie Getränke, Snackbuffet und Leihschuhe.

Wer es etwas günstiger haben möchte, kann für 35 Euro pro Person das „Budget Business Paket“ buchen. Dann darf zwei Stunden gebowlt werden, es sind zwei Getränke enthalten, sowie ein kleiner Snackteller für jeden.

Nordic Bowling, Gutenbergstr. 5c, Henstedt-Ulzburg. Anfrage an office@nordic-bowling.de oder 04193/980 79 67.