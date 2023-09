Schon wieder eine brutale Gewalttat in Norderstedt. Das 22 Jahre alte Opfer musste in ein Krankenhaus gebraucht werden.

Norderstedt. Schon wieder ein Überfall in Norderstedt: Am Wochenende ist in den frühen Morgenstunden ein Mann am Busbahnhof Norderstedt-Mitte angegriffen und verletzt worden. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Das Opfer, ein 22-jähriger Mann aus Henstedt-Ulzburg, kam gegen 4 Uhr morgens am Sonnabend an der U-Bahn-Station Norderstedt-Mitte an. Ein unbekannter Mann fragte ihn dort nach einer Zigarette. Als er ihm diese geben wollte, wurde der Unbekannte plötzlich aggressiv und schlug ihm die Zigarettenschachtel aus der Hand.

Polizei Norderstedt: Überfall am Busbahnhof – Mann tritt 22-Jährigem ins Gesicht

Der Täter befand sich in Begleitung von fünf bis sechs weiteren Personen. Aus diesem Grund ging der Henstedt-Ulzburger jeder Diskussion aus dem Weg und begab sich in den oberen Bereich zum Busbahnhof. Dort setzte er sich auf eine Bank, um auf eine Busanbindung nach Hause zu warten.

Plötzlich stand der junge Mann wieder neben ihm und stieß ihm mit dem Knie in die linke Gesichtshälfte. Danach entfernte der Täter sich mit seiner Personengruppe in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: 18 bis 20 Jahre alt, schwarze Haare, schwarzer Bart

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 18 bis 20 Jahre alt, schwarze glatte Haare, die in die Stirn fielen, schwarze Daunenjacke, schwarzer Bart und ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß.

Die noch in der Nacht durchgeführten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Der Geschädigte wurde mit dem alarmierten Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Heidberg-Krankenhaus nach Hamburg-Langenhorn gebracht.

Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu einer Personengruppe machen, die sich gegen 4 Uhr am Busbahnhof aufgehalten hat und aus der heraus eine einzelne Person augenscheinlich Streit zu provozieren versuchte? Hinweise können unter Tel.: 040/52 80 60 mitgeteilt werden.

Das Thema Sicherheit bestimmt aktuell den Wahlkampf in Norderstedt

Der Fall reiht sich ein in eine regelrechter Serie an Überfällen an den Norderstedter U-Bahnhöfen. Am Sonnabend hatte es einen ähnlichen Fall am U-Bahnhof Garstedt gegeben, ebenfalls in den frühen Morgenstunden. Jugendliche hatten zwei Männer mit Pfefferspray und einem Elektroschocker attackiert.

Das Thema bestimmt zusehends auch die politische Agenda in Norderstedt, angesichts einer am 8. Oktober anstehenden Oberbürgermeister-Wahl. CDU-Kandidat Robert Hille hat die Innere Sicherheit zu einem Hauptwahlkampfthema gemacht.

Auch Amtsinhaberin Elke Christina Roeder versucht, aus dem Thema Kapital zu schlagen. Nach Monaten der Zurückhaltung greift sie nun ihre Kontrahentin Katrin Schmieder an, die in Norderstedt Sozialdezernentin ist. Roeder wirft ihr vor, beim Thema Straßensozialarbeit nicht genug getan zu haben.