Polizei Norderstedt: Jugendliche attackieren Männer mit Taser und Pfefferspray

Sinnlose Brutalität am U-Bahnhof Garstedt: Mann bleibt bewusstlos liegen. Sicherheitskameras haben die Attacke aufgenommen.

Die U-Bahnstation Garstedt: Hier wurden dei beiden Männer am Sonnabend überfallen..

Norderstedt. Die Serie an Überfällen rund um die U-Bahnhöfe in Norderstedt-Mitte und Garstedt sowie im Umfeld des Herold-Centers sind um eine weitere Episode reicher – und zwar eine, die erneut durch ihre sinnlose Brutalität auffällt.

Zwei Männer (38 und 40) standen am Sonnabend, gegen 1.30 Uhr, am U-Bahnhof Garstedt und warteten auf die Bahn. Wie sie gegenüber der Polizei aussagten, traten dann plötzlich zwei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren an sie heran.

40-Jähriger geht bewusstlos zu Boden

Unvermittelt sprühten die beiden Angreifer den Männern Pfefferspray in die Augen. Doch damit nicht genug: Die Jugendlichen hatten auch einen sogenannten Taser dabei, einen Elektroschocker, mit dem sich Strom mit einer Spannung von bis zu 50.000 Volt durch den Körper schießen lässt.

Nach den Elektroschocks war einer der beiden angegriffenen Männer bewusstlos zu Boden gegangen. Es handelt sich um den 40-Jährigen. Sein 38-jähriger Begleiter blieb bei Bewusstsein. Genauso unvermittelt, wie die Jugendlichen gekommen waren, genauso schnell verschwanden sie auch wieder.

Täter und Opfer hatten vor der Tat offenbar keinen Kontakt

„Es gab kein Vorgespräch zwischen Täter und Opfer, keinen Konflikt im Vorfeld oder ähnliches“, sagt Michael Bergmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg. „Es wirkte fast so, als hätten sich die Jugendlichen eine Mutprobe vorgenommen und wollten einfach zwei erwachsene Männer angreifen.“

Eine Fußstreife der Polizei sei sogar in unmittelbarer Nähe des Tatortes unterwegs gewesen, sagt Bergmann. Als die Beamten bei den überfallenen Männern eintrafen, waren beide Geschädigte bei Bewusstsein, klagten aber noch über starke Schmerzen und zeigten deutliche Spuren des Pfeffersprayangriffs im Gesicht und am Hals.

Sicherheitskameras haben den Angriff gefilmt

Der Angriff wurde von den Kameras auf dem Bahndamm gefilmt. Die Polizei hat also bestes Bildmaterial zur Verfügung, um die Täter zu identifizieren. „Die Videoauswertung läuft“, sagt Polizeisprecher Bergmann. Die Angreifer wurden von den Männern als Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren beschrieben. Beide hatten lockige schwarze Haare. Genauere Angaben konnten die Männer nicht machen – nach der Attacke mit dem Pfefferspray konnten sie zunächst nichts mehr sehen.

Das Polizeirevier Norderstedt sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den jungen Angreifern machen können. Hinweise werden unter 040/52 80 60 entgegengenommen.

Gerade erst am 6. September war im Vorraum einer Bank am Herold-Center ein 24-jähriger Mann von drei unbekannten und maskierten Tätern überfallen und bewusstlos geschlagen worden. Die Angreifer raubten dem Mann eine Umhängetasche.