Die Einbrecher machten sich an dem Fenster zu Schaffen (Symbolbild).

Mözen Diebe steigen in Einfamilienhaus ein – und wecken Besitzerin

Mözen. Nachts von Einbrechern geweckt zu werden – es ist das, was wohl niemand erleben möchte. Aber einer Frau aus Mözen ist es in der Nacht zu Sonntag passiert. Nach dem versuchten Einbruch in der Dorfstraße sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach ersten Informationen schlief die Geschädigte im Obergeschoss ihres Einfamilienhauses und wurde durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf geweckt. Im Erdgeschoss ihres Hauses bemerkte sie dann ein beschädigtes Fenster und störte vermutlich die Täter, die in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Tat hat sich nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen Samstag, 16. September, 23:40 Uhr, und Sonntag, 17. September, 0.02 Uhr, ereignet. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Nähe der Dorfstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Beamten unter 04101/202-0 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.