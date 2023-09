Norderstedt. Er fuhr mit dem Auto gegen einen Zaun – und flüchtete dann mit seinem Wagen vom Unfallort: Nach einem Verkehrsunfall in Kaltenkirchen sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen Kombis. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.

Zu dem Unfall kam es am Samstag, 16. September, in den Abendstunden. An der Hamburger Straße wurde laut Zeugenaussagen um 18.43 Uhr ein Zaun angefahren. Der Fahrzeugführer flüchtete dann in dem schwarzen Kombi unerlaubt von der Unfallstelle.

Kaltenkirchen: Kombifahrer baut Unfall und fährt dann einfach weiter

An der Unfallstelle selbst konnten durch die Beamten des Polizeireviers Kaltenkirchen einen nicht unerheblich beschädigten Zaun feststellen. Die Beamten des Polizeireviers Kaltenkirchen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.

Hinweise sind an die Polizei in Kaltenkirchen unter der Rufnummer 04191/3088-0 zu richten. Der entstandene Sachschaden wird mit 2.500 Euro beziffert.