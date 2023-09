Rettungseinsatz: Audi SUV kracht gegen Blumenkübel – fünf Verletzte

Alveslohe. Zwei Erwachsene und drei Kinder wurden bei einem Unfall in Alveslohe verletzt. Der mit den fünf Personen besetzte Audi SUV war gegen 8 Uhr auf der Eichenstraße in Alveslohe unterwegs, als die Person am Steuer aus bislang ungeklärter Ursache offenbar die Kontrolle über den Wagen verlor und dann in einen Betonblumenkübel krachte.

Der Rettungsdienst war mit diversen Einsatzwagenund einem Hubschrauber am Unfallort erschienen.

Foto: Daniel Friedrichs / Danfoto

Sogar der Rettungshubschrauber war im Einsatz

Der Wagen blieb schließlich neben der Straße liegen. Der Kübel wurde beim Aufprall in zwei Hälften zerbrochen. In der Eichenstraße gilt das Tempolimit 30 km/h, die Kübel wurden zur Verlangsamung des Verkehrs aufgestellt.

Der Audi schob eine Hälfte des Betonkübels über die Eichenstraße.

Foto: Daniel Friedrichs / Danfoto

Rettungsdienst und Feuerwehr rückten mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Darunter mehrere Rettungswagen, zwei Notärzte und auch ein Rettungshubschrauber aus Hamburg.