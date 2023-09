Norderstedt: Brandstiftung? Heftiger Kellerbrand in leerstehendem Haus

Einem Kellerbrand in einem leerstehenden Haus an der Poppenbütteler Straße musste die Feuerwehr Norderstedt am Montagabend bekämpfen.

Norderstedt. Dichter, schwarzer Qualm stieg am Montagabend, gegen 22 Uhr, aus einem leerstehenden Hauses an der Poppenbütteler Straße in Norderstedt. Die alarmierte Feuerwehr aus Norderstedt musste schließlich mit 56 Mann in den Einsatz, um den Flammen Herr zu werden.

Die Regionalleitstelle West alarmierte die freiwillige Wehr in Glashütte mit dem Alarmstichwort „Feuer - Kellerbrand“. Als die Einsatzkräfte wenige Augenblicke später vor Ort eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage. Schwarzer Qualm lag über dem Einfamilienhaus im Kreuzungsbereich der Poppenbütteler Straße und des Hummelsbütteler Steindamms.

Unrat hatte im Keller Feuer gefangen

Die Wasserversorgung war vor Ort unzureichend. Schlauchleitungen wurden gelegt.

Foto: Kögler / Feuerwehr Norderstedt

Umgehend erkundete ein Trupp unter Atemschutz den Brandort. Und schnell war klar, dass es vor Ort eine nur unzureichende Wasserversorgung gab. Damit wurde der Alarm „Feuer Groß“ ausgegeben, was die Mobilisierung der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide mit einem weiteren Löschfahrzeug und der Logistik-Komponente bedingte.

Kurze Zeit später konnte das Feuer im Kellerbereich lokalisiert und die Brandbekämpfung zunächst aus dem Erdgeschoss eingeleitet werden. Im Keller hatte allerlei Unrat Feuer gefangen. Ob es sich dabei um Brandstiftung handelte, konnte die Feuerwehr am Dienstag noch nicht mitteilen. Die Ermittlungen dauern an.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

War es Brandstiftung? Die Polizei ermittelt

Am Montagabend konnte das Feuer jedoch gegen 22.34 Uhr unter Kontrolle gebracht und wenige Augenblicke später gelöscht werden. Alle über dem Keller liegenden Geschosse wurden kontrolliert, es befanden sich keine Personen im Haus. Gegen Mitternacht beendete die Wehr den Einsatz und übergab den Brandort der Polizei für die Ermittlungen.