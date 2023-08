Norderstedt. Wer waren die Täter? Was haben sie erbeutet? Wer hat die Einbrecher gesehen? Diese und andere Fragen stellen sich die Ermittler der Norderstedter Kriminalpolizei nach einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb.

Polizei Norderstedt: Einbruch in Lagerhalle stellt die Kripo vor mehrere Rätsel

Tatort war die Lagerhalle des Logistikunternehmens Textil-Service & Logistik GmbH (TSL) im Stadtteil Harksheide. Dort seien die Täter am Sonntag in der Zeit zwischen 1.30 und 3.10 Uhr gewaltsam an der Oststraße auf das Betriebsgelände und in das Gebäude gelangt, teilte die Polizei am Montag mit.

„Zum Stehlgut liegen noch keine Informationen vor“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching. Die Norderstedter Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Industriegebiet beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter 040/528060 entgegen.