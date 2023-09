Frau beobachtet Autodiebe beim Verladen gestohlener Wagen

Zivilcourage: Durch Zeugin wurden Diebstähle in Norderstedt und im Norden aufgeklart – und Täter in flagranti verhaftet.

Standardausstattung für Autodiebe: Ein Polizist demonstriert in Frankfurt mit einem Ziehfix, wie Autoschlösser geknackt werden können.

Norderstdt. Die oftmals in Banden organisierten Autodiebe schlagen im Kreis Segeberg immer wieder zu – und nicht selten verschwinden hochwertige Autos und die Täter danach spurlos. Weil aber eine aufmerksame Zeugin in Bad Segeberg ganz genau hingeschaut hat gelang es der Polizei nun, einen unter anderem in Norderstedt gestohlenen Wagen sicherzustellen – und außerdem die beiden tatverdächtigen Autodiebe festzunehmen. Diese sind offenbar für etliche Diebstähle im ganzen Norden verantwortlich.

Es war die Nacht auf den 15 März, als in der Norderstedter Straße Am Böhmerwald vor einem Mehrfamilienhaus ein metallicgrauer Dodge Ram mit Segeberger Kennzeichen gestohlen wurde. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl kurz nach 4 Uhr, als er zu seinem Auto zurückkehrte.

Autodiebe stahlen im März einen Dodge Ram in Norderstedt

Zunächst verliefen die Ermittlungen der Polizei erfolglos. Doch wenige Tage später meldete sich eine Frau bei den Beamten in Bad Segeberg. Sie hatte in der Kreishauptstadt die Verladung eines Dodge Ram auf einen Lastwagen beobachtet und irgendwie schien ihr der Vorgang verdächtig. Also informierte sie die Polizei.

Die Beamten prüften den Lastwagen und konnten einwandfrei feststellen, dass auf der Ladefläche der gerade in Norderstedt gestohlenen Wagen stand. Allerdings hatten sich die Täter schon an der Fahrzeugidentifizierungsnummer zu schaffen gemacht. Der Dodge war nicht der einzige Wagen auf dem Lastwagen. Die Polizei stieß noch auf einen in Lüneburg gestohlenen Jeep Wrangler – ebenfalls mit manipulierter Identifikationsnummer.

Ein Lastwagen voller gestohlener Autos

Das auf komplexe Ermittlungen spezialisierte Sachgebiet 5 der Pinneberger Kripo übernahm nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen nach den Tätern. Und bald kamen sie zwei Männern im Alter von 40 und 41 Jahren auf die Spur.

Die Männer wurden daraufhin observiert. Am vergangenen Wochenende schnappte die Falle dann in Osterholz-Scharmbeck zu. Zivilfahnder der Polizeidirektion Bad Segeberg nahmen die beiden Männer nach dem Diebstahl eines Jeep Grand Cherokee in Sittensen fest. Das Amtsgericht Neumünster erließ Haftbefehle aufgrund von Fluchtgefahr gegen die beiden, die Beschuldigten sitzen aktuell in den Zellen einer Justizvollzugsanstalt.

Bei der Durchsuchung einer Wohnung der Täter fanden Kriminalbeamte zudem weitere Beweismittel: Kennzeichenschilder, Fahrzeugschlüssel und -papiere. Die Kripo prüft mögliche Zusammenhänge zu weiteren Diebstählen von Limousinen in Stapelfeld und Ahrensburg.