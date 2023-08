Polizei Norderstedt - Dreist: Diebe schleichen sich durch Terrassentür ins Haus

Norderstedt. Die Norderstedter Polizei fahndet nach dreisten Dieben. Die Täter hatte sich durch eine geöffnete Terrassentür in das Haus eines Rentners geschlichen, während er im Vorgarten arbeitete. Sie konnten danach entkommen.

Dreist: Diebe schleichen sich durch Terrassentür ins Haus

Tatort war das Einfamilienhaus des Seniors an der Segeberger Chaussee im Stadtteil Glashütte am Mittwoch. „Der betagte Rentner befand sich in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr in dem Vorgarten seines Einfamilienhauses und bemerkte nicht, dass sich unbekannte Täter Zutritt über eine offene Terrassentür im rückwärtigen Garten verschafften“, teilte die Polizei mit.

Als er ins Haus zurückkehrte, stellte der Rentner den Diebstahl fest. Die Diebe hatten Schmuck entwendet. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich telefonisch unter 04101/2020 oder schreibt eine E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.