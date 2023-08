Open-Air-Kino in Norderstedt: Popcorn, Eis und Filme auf dem Rathausmarkt

Zwei Tage lang verwandelt sich die Fläche in Norderstedt-Mitte in ein Freiluftkino. Welche bekannten Filme gezeigt werden.

Norderstedt. Romantisch unter dem Sternenhimmel Filme anschauen: Dazu lädt der PACT Norderstedt-Mitte, ein Zusammenschluss der Händler und Grundeigentümer im Einkaufsquartier Mitte, ein. Am Freitag und Sonnabend, 25. und 26. August, verwandelt sich der Rathausmarkt wieder in ein Open-Air-Kino.

Bereits zum fünften Mal veranstaltet das Quartiersmanagement das Kinowochenende in Norderstedt. An einer der Stirnseiten wird eine große Leinwand stehen. Drumherum werden Stände mit Essen und Getränken aufgebaut. Das ansässige Spectrum-Kino verkauft Popcorn, Nachos und Slush-Eis.

Open-Air-Kino in Norderstedt: Diese Filme werden gezeigt

Für Erwachsene gibt es in diesem Jahr zwei Filme: Am Freitag wird ab etwa 20.45 Uhr der Actionstreifen „Top Gun 2: Maverick“ mit Schauspieler Tom Cruise gezeigt. Am Sonnabend läuft die Komödie „Monsieur Claude 3“, ebenfalls ab 20.45 Uhr. An beiden Tagen hat die Gastronomie von 19 Uhr an geöffnet. Dann können auch Stühle für 2 Euro pro Stück und Tag ausgeliehen werden.

Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr für die Jüngsten: Am Sonnabend ist in der Zeit von 16 bis 19 Uhr ein Kinderfest geplant. Dann erwartet die jungen Kinofans eine Hüpfburg, Aktionsgeräte, Kinderschminken und der Film „Die Schule der magischen Tiere“. Dabei handelt es sich um die Verfilmung der gleichnamigen Buchreihe. Natürlich spielen darin magische Tiere, die sprechen können, eine bedeutende Rolle.

Open-Air-Kino, Fr+So, 25.+26. August, ab 19 Uhr Gastronomie und Stuhlverleih, ab 20.45 Uhr Filme, Sa, 16-19 Uhr Kinderfest, Rathausmarkt Norderstedt-Mitte, Rathausallee 50.

