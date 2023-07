Ausgehen und was erleben? Ein Überblick mit den schönsten Veranstaltungen in Norderstedt und dem Kreis Segeberg.

Kreis Segeberg. Im Music Star in Norderstedt spielt mit Rys Crimmin eine australische One-Man-Band. Das Glen Miller Orchestra verbreitet in Bad Bramstedt Swing-Stimmung. Und in der Moorbekpassage in Norderstedt gibt es einen Koffer-Flohmarkt.

Veranstaltungen in Norderstedt und der Region – unsere Tipps

Es gibt noch viele weitere Tipps für Veranstaltungen, die man in Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt oder anderswo im Kreis Segeberg in den kommenden Tagen und Wochen erleben kann.

Norderstedt: Biblische Kräuter im Bustan mit allen Sinnen erfassen

Der Bustan, der biblische Wein- und Obstgarten im Feldpark, Stadtpark Norderstedt.

Foto: Heike Linde-Lembke

In einem Vortrag von Imke Turau im Bustan im Stadtpark Norderstedt dreht sich alles um die biblischen Kräuter. Ein sinnlicher Ausflug mit Geschichten, Mythologie, Räuchern, Fühlen, Schmecken und praktischer Anleitung.

Vortrag biblische Kräuter, Mi 19.7, 19.00-20.30, Bustan, Stadtpark Norderstedt, Stormarnstraße 34, 10 Euro, Anmeldung imketurau@web.de

Veranstaltungen Norderstedt: Australische One-Man-Band im Music Star

Rhys Crimmin spielt im Norderstedter Music Star.

Foto: Rhys Crimmin / Privat

Rhys Crimmin aus Australien spielt Gitarre, Didgeridoo, Mundharmonika und Fußpercussion und alles auf einmal - eine Ein-Mann-Multiinstrumentalisten-Show. Er nennt es gerne „Aussie Country Roots Folk Reggae & Dirty Foot Stompin‘ Blues“. Rhys Crimmin reist seit 2005 um die Welt und spielt als Solomusiker auf Festivals, Pubs, Clubs, Bars und Hotels.

Rhys Crimmin, Sa, 22.7., 20.00, Music Star, Marktplatz 10, Eintritt frei

Norderstedt: Familienfest im Mütterzentrum

Das Mütterzentrum lädt zum Familienfest auf dem Kreativspielplatz Ossenmoorpark.

Foto: Stadt Norderstedt

Das Mütterzentrum Norderstedt lädt zum Familienfest mit gemeinsamem Grillen ein. Gefeiert wird auf dem Kreativspielplatz Ossenmoorpark („Fossi“), ab 14 Uhr wird der Grill angefeuert, Grillgut und Geschirr muss selber mitgebracht werden. Auf die Kinder warten einige Mitmachaktionen.

Familienfest, Sa, 29.7., 14.00-18.00, Am Böhmerwald 71, Kosten 5 Euro (Kinder 2 Euro), Anmeldung unter 040/5237250 oder info@muetterzentrum-norderstedt.de

Alveslohe: Oper Nabucco unter freiem Himmel auf Gut Kaden

Die Festspieloper Prag präsentiert Nabucco auf Gut Kaden.

Foto: Great Performances UG

Nabucco – diese prachtvolle Oper, gespielt von der Festspieloper Prag, mit dem dramatischen Spiel um Liebe und Macht, begeisterte bisher Hunderttausende von Zuschauern. Der Besucher wird von Beginn an durch die wunderschönen Stimmen, die Handlung, die prächtigen Kostüme und das eindrucksvolle Bühnenbild in den Bann gezogen. Es erwartet den Klassik-Besucher mit Giuseppe Verdis Nabucco eine der größten Opern der Musikgeschichte und zugleich ein wunderbares Open Air-Spektakel.

Nabucco Open Air, So, 13.8., 19.00, Gut Kaden, Alveslohe, Karten ab 60 Euro unter www.paulis.de oder 0531/34 63 72

Norderstedt: Kofferflohmarkt in der Moorbekpassage

Beim Kofferflohmarkt der Moorbek-Passage sollte an jedem Stand aus dem Koffer heraus verkauft werden.

Foto: Moorbek-Passage / atw

Nach längerer Pause gibt es wieder einen Kofferflohmarkt in der Moorbekpassage in Norderstedt. In der Einkaufspassage, unter den Glasarkaden und auf dem angrenzenden Parkplatz an der Rathausallee 35–39 können gebrauchte Schnäppchen entdeckt werden. Es sollte mindestens ein Koffer auf jedem Stand stehen, aus dem heraus verkauft wird.

Kofferflohmarkt, So, 13.8., 9.00-16.00, Moorbek-Passage, Standbuchungen (9-14 Euro/Meter) unterbuchung@flohmarkt-nord.de oder 040/52208805.

Norderstedt: Sechs Super-Trommler im Kulturwerk am See

Louie’s Cage Percussion spielt im Kulturwerk am See in Norderstedt.

Foto: shmf / Kulturwerk am See

Sechs junge Musiker, zwölf flinke Hände, allesamt Schlagwerker renommierter Orchester – das ist die explosiv-perkussive Mischung von »Louie’s Cage Percussion«. Mit ihren facettenreichen Programmen begeistert die österreichische Band eine weltweite Fangemeinde, egal ob alt oder jung. In ihren Konzerten sprengen sie die Grenzen musikalischer Genres und lassen ihrer Kreativität freien Lauf.

SHMF-Familienkonzert, Mo, 21.8.,16.00, Kulturwerk am See, Karten 14/7 Euro unter shmf.de und 0431/237070

Kisdorf: Suzie & The Fireballs spielen im Margarethenhoff

Die Band Suzie & The Fireballs begleitet unser Publikum auf eine Reise in die goldene Ära des Rock’n’Roll.

Foto: Suzie & The Fireballs / Claudia Stehr

Die Band Suzie & The Fireballs begleitet unser Publikum auf eine Reise in die goldene Ära des Rock’n’Roll und Beat. Mit ihrem energiegeladenen Programm, das unter dem Motto „Twist & Shout“ steht, präsentiert die Band eine abwechslungsreiche Show, die die Zuschauer in die Zeit von 1950 bis 1969 zurückversetzt.

Suzie & The Fireballs, Fr, 25.8., 20.00, Margarethenhoff, Sengel 1, Tickets 22 Euro, VVK 20 Euro unter tickets@kulturinkisdorf.de

Veranstaltungen Norderstedt

Bad Bramstedt: Glen Miller Orchestra spielt im Kurhaustheater

Wil Salden und seine Musiker feiern das 35-jährige Bestehen des Glenn Miller Orchestras.

Foto: GMO

Seit mehr als 35 Jahren und 5000 Konzerten verzaubert das Glenn Miller Orchestra unter Leitung von Wil Salden das Publikum in ganz Europa. Das ist der Anlass für die große Jubiläumstour, die im Kurhaustheater in Bad Bramstedt Halt macht. Der unverwechselbare, harmonische und elektrisierende Sound bringt das Lebensgefühl der 30/40-er Jahre zurück – mit zeitlosen Welthits wie „In The Mood“, „Pennsylvania 6-5000“ und „Moonlight Serenade“.

Glen Miller Orchestra, Mi, 13.9., 20.00, Kurhaustheater, Bad Bramstedt, Karten 45/42/38 Euro unter ticket-regional.de