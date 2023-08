Mia Julia, Glasperlenspiel, ParkFunkeln: ein geniales Wochenende!

Kreis Segeberg. Auf einem Acker zwischen Seth und Stuvenborn abrocken, eine Ballermann-Party in Hartenholm feiern oder romantisch durch den beleuchteten Stadtpark in Norderstedt schlendern: In den kommenden Tagen finden gleich mehrere Großveranstaltungen nördlich von Hamburg statt.

Das Abendblatt hat vier Tipps aufgelistet, wo Sie ein schönes Wochenende verbringen können.

1. ParkFunkeln im Norderstedter Stadtpark

Beim „ParkFunkeln“ erstrahlt der Stadtpark Norderstedt in einem ganz besonderen Licht.

Foto: Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Funkelnde Wege, illuminierte Lichtungen und bunte Leuchtobjekte: Das „ParkFunkeln Norderstedt“ ist die vielleicht beliebteste Veranstaltung im Stadtpark Norderstedt. Jährlich begeben sich Tausende Besucherinnen und Besucher auf einen zauberhaften Rundgang, auf dem zahlreiche Lichter und Leuchtkonstruktionen den Weg weisen.

Ab Donnerstag ist es wieder so weit: Vom 17. bis 20. August sowie vom 24. bis 27. August verwandelt sich der Stadtpark in ein Illuminationsspektakel. Seit 2018 hat die Stadtpark GmbH die Konzeption der Veranstaltung übernommen. Zuvor haben sich renommierte Theater-Gruppen oder Lichtkünstler um die teils aufwendige Technik gekümmert. Nun stehen vor allem die Themen Upcycling und nachhaltige Ressourcennutzung im Mittelpunkt.

Norderstedter Bürger sind jedes Jahr dazu aufgerufen, gebrauchte Alltagsgegenstände beim Gebrauchtwarenhaus Hempels abzugeben. Diesmal wurden Spiegel, Briefkästen und Vogelkäfige gesammelt. Den alten, längst aussortierten Sachen wird beim „ParkFunkeln“ dann neues Leben eingehaucht. Mithilfe von Licht und Kreativität werden sie in kleine Kunstwerke verwandelt.

Eine weitere Besonderheit sind die unterschiedlichen Musikensembles, die den Rundweg an verschiedenen Spielorten musikalisch begleiten. Die Künstlerinnen und Künstler wechseln täglich.

„ParkFunkeln Norderstedt“, Do–So, 17.–20. August + Do–So, 24.–27. August, jeweils 21.00–24.00, Einlass: 20.00, Stadtpark Norderstedt, Am Kulturwerk 1. Tickets für Do, 17.8., nur noch im TicketCorner im Brauhaus Hopfenliebe, Rathausallee 60, Norderstedt, erhältlich. Karten für So, 20.8., Do, 24.8. und So, 27.8. gibt es online zu kaufen. Alle anderen Abende sind bereits ausverkauft. Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder ab 6 Jahren 2,80 Euro, jüngere Kinder haben freien Eintritt, ebenso wie Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung (mit Eintrag B im Ausweis).

2. NDR-Festival in Bad Bramstedt

Das Elektro-Pop-Duo Glasperlenspiel tritt beim NDR-Festival in Bad Bramstedt auf.

Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Auf dem Bleeck am Schloss wird am Sonnabend, 19. August, die große Open-Air-Bühne aufgebaut sein. Nach vielen Jahren kommt das NDR-Festival wieder nach Bad Bramstedt. Das Programm beginnt um 17 Uhr und hat einiges zu bieten: Mit Magic25 sorgt die nach eigenen Angaben „größte Coverband im Norden“ für ordentlich Stimmung. Die Big Band bringt Klassiker von Robbie Williams, Aretha Franklin, aber auch Songs von Amy Winehouse mit.

Der musikalische Höhepunkt ist wohl der Auftritt von Glasperlenspiel. Das Elektro-Pop-Duo, das für Hits wie „Nie vergessen“, „Echt“ und „Geiles Leben“ bekannt und mehrfach ausgezeichnet ist, tritt ab 21.30 Uhr auf.

Davor haben die Bramstedter allerdings noch ihre „Orts-Challenge“ zu erfüllen: Mindestens 350 Einwohnerinnen und Einwohner müssen sich bunt anziehen und einen Regenbogen um die Rolandstatue bilden. Gesucht werden 50 Menschen in blauen Oberteilen, 60 in grünen, 70 in gelben, 80 in orangenen und 90 in roten. Wer mitmachen möchte, muss sich um 18.45 Uhr an der NDR-Bühne einfinden. Gewinnen die Bramstedter ihre Stadtaufgabe, erhält die örtliche Tafel eine Spende.

Der Eintritt zum Festival ist frei.

NDR-Festival, Sa, 19. August, ab 17.00, Schloss, Bleeck 16, Bad Bramstedt, Eintritt frei.

3. Ballermann-Party in Hartenholm

Die Olé-Partyreihe kommt mit etlichen Mallorca-Ballermann-Stars auf den Flugplatz nach Hartenholm. Mit dabei: Schlagersängerin und Pornodarstellerin Mia Julia.

Foto: Jonas Diener

Am Wochenende kommt die größte Open-Air-Party-Tour in den Norden – und bringt zahlreiche Mallorca-Stars direkt vom Ballermann mit. Auf dem Flugplatz steigt das Hartenholm Olé, das schon im vergangenen Jahr knapp 5000 Schlagerfans anlockte.

Mit dabei ist Mia Julia, eine Ikone der Szene. Die Sängerin ist einst als Pornodarstellerin gestartet. Inzwischen gehört sie auf Mallorca zu den erfolgreichsten Schlagerkünstlerinnen. Sie ist bekannt für Hits wie „Peter Pan“, „Oh Baby“ oder „Der Zug hat keine Bremse“. Den letzten Song hat die 36-Jährige übrigens mit Lorenz Büffel aufgenommen, der ebenfalls nach Hartenholm kommt.

Schürze ist im vergangenen Jahr mit „Layla“ ein Megahit gelungen. Auch diesmal performt der Partysänger den Ohrwurm auf dem Flugplatzgelände. Außerdem dürfen sich die Fans auf Schlagergröße Michelle, Candela Squad, Specktakel und die Sängerinnen Frenzy, Jenice, Carolina und die ehemalige Miss Germany und gebürtige Elmshornerin Isi Glück freuen. Ebenso werden DJ Olde, DJ Christian Schall, Die Draufgänger und Schlagerkünstler Norman Langen erwartet.

Hartenholm Olé, Sa, 19. August, Einlass: 12.00, Start der Shows 13.00, Ende 22.00, Flugplatz Hartenholm, Hasenmoor, Tickets gibt es online. Ein Stehplatz kostet 28,90 Euro (Last Minute: 33,90 Euro), es gibt auch Fan-Tickets für 59,90 Euro, diese bieten Vorteile beim Einlass und ein Merchandise-Paket.

4. Ackerbrand-Festival in Seth

Marcus Peters (l.) und Thomas Kühl vom Verein Moorwerk Seth veranstalten zum zweiten Mal das Ackerbrand-Festival. Die Jahre zuvor musste es wegen Corona abgesagt werden.

Foto: Burkhard Fuchs

Erst zum zweiten Mal veranstalten Marcus Peters und Thomas Kühl am Sonnabend, 19. August, das Ackerbrand-Festival in Seth. Und schon haben sie es geschafft, eine echte Größe in die kleine Gemeinde zu holen: Mit Ugly Kid Joe kommt eine international bekannte Band aus den 90er-Jahren.

Mit „Cats in the Cradle“ landeten die US-Amerikaner 1993 einen Welthit. Doch nur vier Jahre später trennte sich die in Kalifornien gegründete Rockband. Inzwischen feierte sie ihr Comeback und tritt wieder gemeinsam auf.

Sieben weitere Bands sind eingeplant: Triddana aus Argentinien, The Dirty Denims und Pendejo aus den Niederlanden, Igel vs. Shark aus Österreich und die deutschen Gruppen Rook Road, Nu-Metal und 5th Avenue.

Ackerbrand-Festival, Sa, 19. August, Einlass: 11.00, die Live-Musik startet um 12.00. Das Festivalgelände befindet sich auf einem Acker zwischen Seth und Stuvenborn. Tickets können zu 37 Euro inklusive Gebühren noch bis Donnerstag, 17.8., online erworben werden. Ansonsten gibt es Karten in der Tapas-Bar Kleine Braukunst, Hauptstraße 49 in Seth, freitags und sonnabends, 18.00 bis 22.00.