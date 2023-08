Party wie am Ballermann: Diese Schlagerstars kommen nach Hartenholm

Hartenholm. Schlagerstars, Partyhits und literweise Sangria: Normalerweise fahren die Deutschen auf die spanische Urlaubsinsel Mallorca, um dort Ballermann-Atmosphäre am Playa de Palma zu erleben. Dank der Olé-Partyreihe ist es jedoch gar nicht notwendig, in ein Flugzeug zu steigen. Am Sonnabend, 19. August, findet das Hartenholm Olé mit etlichen bekannten Stars aus der Schlagerszene auf dem Flugplatz der kleinen Gemeinde statt.

Foto: Jonas Diener

Die größte Open-Air-Party-Tour, die von der Hockeypark GmbH veranstaltet wird, geht bereits ins 17. Jahr. 2022 feierten laut Veranstalter mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher in Oberhausen, Mönchengladbach, Dortmund, Bremen, Hartenholm und auf Schalke. In Hartenholm war die Resonanz mit 5000 Fans zumindest so zufriedenstellend, dass am Wochenende die Neuauflage steigt.

Hartenholm Olè: Mit Mia Julia kommt Ikone der Ballermann-Szene

Mit dabei ist Mia Julia, eine Ikone der Ballermann-Welt. Die Sängerin ist einst als Pornodarstellerin gestartet und erhielt unter anderem den Erotic Lounge Award als beste Darstellerin. Inzwischen gehört sie auf Mallorca zu den erfolgreichsten Schlagerkünstlerinnen. Sie ist bekannt für Hits wie „Peter Pan“, „Oh Baby“ oder „Der Zug hat keine Bremse“. Den letzten Song hat die 36-Jährige übrigens mit Lorenz Büffel aufgenommen, der ebenfalls nach Hartenholm kommt.

Mia Julia ist eine Ikone der Ballermann-Szene. Die Schlagersängerin ist bekannt für Hits wie „Der Zug hat keine Bremse“.

Foto: Jonas Diener

Schürze ist im vergangenen Jahr mit „Layla“ ein Megahit gelungen. Wegen seines Textes (Er hat ‘n Puff und seine Puffmama heißt Layla“) eckte der Song bei vielen an und sorgte für hitzige Debatten – womöglich war er gerade deswegen aber so erfolgreich. Schürze ist auch diesmal auf dem Flugplatz dabei.

Schlagergröße Michelle und Candela Squad werden auf Bühne stehen

Mit Michelle („Wer Liebe lebt“) wird eine echte Schlagergröße und ehemalige Eurovision-Songcontest-Teilnehmerin auf der Bühne stehen. Songs zum Mitsingen bringt auch das Duo Candela Squad mit. Der Name dürfte vielen bekannt vorkommen: Johnny Strange und Don Cali sind zwei der vier Frontmänner der Band Culcha Candela. Zu zweit performen die Künstler bei der Olé-Tour Lieder wie „Monsta“, „Hamma!“ oder „Berlin City Girl“.

Auf den Auftritt von Specktakel dürften sich schon viele Fans freuen: „Mama Laudaaa“ gehört wohl auf jeder Schlagerparty zu den beliebtesten Songs zum Mitgrölen.

Die ehemalige Miss Germany und gebürtige Elmshornerin Isi Glück, hier bei ihrem Auftritt am 10. August im Bayernzelt auf der Cranger Kirmes in Herne-Crange, ist ebenfalls in Hartenholm dabei.

Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Außerdem werden die Sängerinnen Frenzy, Jenice, Carolina und die ehemalige Miss Germany und gebürtige Elmshornerin Isi Glück ebenso wie DJ Olde, DJ Christian Schall, Die Draufgänger und Schlagerkünstler Norman Langen erwartet. Langen wurde durch die Fernsehcasting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bekannt.

Auch die deutsche Schlagersängerin Michelle kommt mit der Olé-Party-Tour nach Hartenholm.

Foto: Sebastian Willnow / dpa

Hartenholm Olé: Hier gibt es Tickets für die Party

Tickets gibt es online. Ein Stehplatz kostet 28,90 Euro (Last Minute: 33,90 Euro), es gibt auch Fan-Tickets für 59,90 Euro, diese bieten Vorteile beim Einlass und ein Merchandise-Paket. Der Einlass beginnt am 19. August ab 12 Uhr, die Shows starten um 13 Uhr, die Olé-Party endet um 22 Uhr.