Stadtpark Norderstedt: ParkFunkeln – Stadtpark wird für Aufbau gesperrt

Damit es an acht Tagen im August funkelt, müssen Besucher an vielen Stellen zunächst draußen bleiben. Wo der Bauzaun steht.

Norderstedt. Noch funkelt es nicht im Stadtpark Norderstedt. Damit das ParkFunkeln Norderstedt wieder zum Höhepunkt der Veranstaltungssaison am Stadtparksee werden kann, müssen zunächst die illuminierten Traumwelten aufgebaut werden. Damit die Aufbauarbeiten ungestört starten können, wird ein erheblicher Teil des Stadtparkgeländes mit einem Bauzaun abgeriegelt und für Besucher*innen gesperrt.

Das Aufstellen des Bauzauns beginnt am 9. August. Abgesperrt wird von der Seepromenade aus der Bereich des Waldparks, der Waldbühne, des Moors, der großen Feldparkwiese, um den Bustan und die Streuobstwiese und des Arboretums.

ParkFunkeln Norderstedt: Ab dem 13. August ist das Gelände verriegelt

Aus Spielplätzen werden mit etwas Licht Unterwasserwelten.

Foto: Andreas Burgmayer

Ab dem 12. August werden die Gastronomieflächen auf der Waldbühne aufgebaut. Und von Sonntag, 13. August, 22.00 Uhr, bis Montag, 28. August, 18.00 Uhr, ist das gesamte Veranstaltungsgelände dann gesperrt.

Viele Hundert Meter Kabel müssen verlegt und Lichtschläuche ausgerollt werden, Projektoren und Scheinwerfer werden aufgebaut, Soundsysteme installiert und leuchtende Akzente und Lichtobjekte an einigen der schönsten Orte im Stadtpark positioniert.

Kartenvorverkauf für die acht Funkel-Tage läuft bereits

Ausrangiertes bekommt beim ParkFunkeln neues Leben eingehaucht.

Foto: Andreas Burgmayer

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Stadtpark Norderstedt GmbH macht darauf aufmerksam, dass in diesem Zeitraum nicht alle Wege passierbar sein werden und dass der Zugang zum Park über den Wollgrasweg und über dem Eingang am Falkenhorst nicht möglich sein wird. Um sich auch trotz Absperrung gut orientieren zu können, werden offene Wege gekennzeichnet und auch nichtortskundige Besucher*innen können sich weiterhin problemlos in allen übrigen Teilbereichen des Parks bewegen.

Unterdessen läuft der Vorverkauf für das ParkFunkeln. Karten kann man die acht tage an zwei langen Wochenenden kaufen, das erste von Donnerstag, 17. bis Sonntag, 20. August, und das zweite von Donnerstag, 24. bis Sonntag, 27. August.

ParkFunkeln Norderstedt: Hunde müssen leider draußen bleiben

Der Bustan im Feldpark.

Foto: Andreas Burgmayer

Die Tickets sind im TicketCorner Norderstedt und online direkt bei der Stadtpark GmbH (www.parkfunkeln-norderstedt.de) erhältlich. Die Ticketanzahl pro Abend ist beschränkt und eine Abendkasse wird nur bei einem verfügbaren Ticketkontingent eingerichtet.

Erwachsene zahlen online 12 Euro, im TicketCorner 13,20 Euro (inkl. Gebühren), Kinder (ab 6 Jahre bis einschließlich 15 Jahre) 2,80 oder 3 Euro. Kinder bis einschließlich 5 Jahre haben freien Eintritt. Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung mit Eintrag B im Behindertenausweis erhalten ein Freiticket an der „ParkFunkel“-Info vor Ort.

Das Mitführen von Hunden ist nicht erlaubt. Der Rundweg ist nur eingeschränkt barrierefrei. Je nach Verfügbarkeit sind Tickets am Veranstaltungstag bis 22.30 Uhr online buchbar oder ab 19.30 Uhr an der Abendkasse für 14 Euro (Erwachsene) und 3 Euro (Kinder) erhältlich.