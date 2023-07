Spielen beim NDR-Festival in Bad Bramstedt: Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg sind das Duo Glasperlenspiel.

Veranstaltungen Kaltenkirchen NDR-Festival: Glasperlenspiel live am Schloss Bad Bramstedt

Bad Bramstedt. Der NDR lädt zum Open-Air-Festival 2023 nach Bad Bramstedt ein. Am Sonnabend, 19. August, spielen Glasperlenspiel und Magic 25 auf der Bühne am Schloss. Außerdem haben sich die Veranstalter jede Menge Aktionen für die Bramstedter ausgedacht.

Das Programm des NDR-Festivals beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt des deutschen Pop-Duos Glasperlenspiel, das ab 21.30 Uhr spielen wird. Vor mehr als zehn Jahren veröffentlichten Sängerin Carolin Niemczyk und das musikalische Allround-Talent Daniel Grunenberg ihr Debüt-Album „Beweg dich mit mir“.

Größte Cover-Band des Nordens spielt

Spielen in Bad Bramstedt in voller Besetzung beim NDR Festival: Magic25, die größte Cover-Band des Nordens.

Foto: Magic25

Genau wie die beiden Folgealben „Grenzenlos“ und „Tag X“ sowie ihre Singles „Echt“ und „Nie vergessen“ erhielt es eine Gold-Auszeichnung. Ihr Hit „Geiles Leben“ wurde sogar mit Diamant ausgezeichnet, stand über ein Jahr lang in den deutschen Charts und wurde zum erfolgreichsten Lied des Jahres 2015. 2022 meldete sich das Duo mit dem Song „SOS“ zurück – und führt damit seinen Elektropop wieder direkt auf die Tanzfläche und vor die NDR-Bühne neben dem Bramstedter Schloss.

Auch Magic25 tritt in Bad Bramstedt auf. Die nach eigenen Angaben größte Coverband im Norden ist in voller Bigband-Besetzung am Start. Das Programm ist vielfältig – von den aktuellen Charts über Hits aus Rock und Pop bis hin zu Bigband-Swing-Klassikern.

Die Moderation des Bühnenprogramms Kristin Recke und Horst Hoof vom NDR.

Foto: NDR

Für Unterhaltung sorgen außerdem die NDR-Moderatoren Kristin Recke und Horst Hoof, die den Bramstedtern Aufgaben stellen werden, die sie live und vor Ort lösen müssen. „Infos dazu werden in Kürze veröffentlicht“, verspricht der NDR, der auch sein „Lass mal schnacken“–Zelt aufstellen wird.