Polizei Schleswig-Holstein - Ermittler der Kripo fragen: Wer hat die Einbrecher gesehen?

Henstedt-Ulzburg/Ellerau. Die Polizei fragt: Wer hat die Einbrecher gesehen? Am Wochenende sind Unbekannte in Henstedt-Ulzburg in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Zu einem Einbruchsversuch kam es in Ellerau.

Tatort in Henstedt-Ulzburg sei die Schlesienstraße gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Irgendwann zwischen Freitag, 13 Uhr, und Sonnabend, 8 Uhr, drangen die Täter gewaltsam in das Haus ein, während die Bewohner abwesend waren. „Zu dem Stehlgut liegen noch keine Informationen vor“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching.

Kriminalpolizei fragt: Wer hat die Einbrecher gesehen?

Zu einem versuchten Einbruch kam es Sonnabend in Ellerau. An der Ellerauer Straße wollten Unbekannte zwischen 18 und 19.10 Uhr in die Wohnräume eines Einfamilienhauses eindringen, allerdings ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg ermittelt in beiden Fällen und sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise unter 04101/2020 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.