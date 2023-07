Polizei Schleswig-Holstein: Wer stiehlt denn sowas? Täter entkommen mit Hantelscheiben

Zwei Einbrüche in Firmen in Henstedt-Ulzburg beschäftigen die Kriminalpolizei. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise.

Die Einbrecher lösten in Henstedt-Ulzburg die Alarmanlage der Firma aus (Symbolfoto).

Henstedt-Ulzburg. Einbrecher haben in einer Firma in Henstedt-Ulzburg ungewöhnliche Beute gemacht. Die Täter stahlen am Kirchweg aus einem Fitnessraum des Betriebs mehrere Hantelscheiben. Möglicherweise geht ein weiterer Einbruch auf das Konto der Kriminellen.

Bei dem Einbruch in die Firma in der Höhe der Heinrich-Sebelien-Straße lösten die Täter Einbruchsalarm aus. Tatzeit war Dienstag gegen 22.15 Uhr. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass am Nachmittag vor dem Einbruch ein weißer Kastenwagen mit polnischen Kennzeichen auf dem Betriebsgelände aufgefallen war. Der Fahrer hatte nach Werkzeug gefragt, während sich ein Mitfahrer auffällig umsah.

Einbrecher beobachteten drei Personen, die flüchteten

Zu einer zweiten Tat kam es am selben Abend um 23.15 Uhr in der Nähe des ersten Tatorts. Anwohner entdeckten auf einem Firmengelände beim Aldi-Markt drei Personen, die über den Zaun flüchteten.

Einbruchsspuren konnte die Polizei nicht entdecken. „Nach dem bisherigen Stand wurde nichts gestohlen“, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 040/528060.