Was die Täter in Norderstedt und Ellerau gestohlen haben, ist noch unklar. Welche Fragen die Ermittler der Kriminalpolizei stellen.

Norderstedt/Ellerau. Die Kriminalpolizei bittet nach Einbrüchen in Norderstedt und Ellerau um Hinweise von Zeugen. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist noch offen.

In der Ulzburger Straße in Norderstedt stiegen Unbekannte in der Nacht zum Montag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Tatzeit liegt zwischen 18 und 3.15 Uhr, das Haus steht zwischen Mümmelmannweg und Eschenkamp. Was die Täter stahlen, ist unklar.

Polizei Norderstedt: Einbrecher steigen in Häuser ein – Zeugen gesucht!

In derselben Nacht drangen Einbrecher am Kadener Weg in Ellerau in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchten die Räume und richteten dabei Sachschaden an. „Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise unter 04101/2020 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.