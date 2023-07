Andreas Gabalier bringt „Dirndl-Wahnsinn“ an den Kalkberg

Andreas Gabalier wird in der Kalkbergarena in Bad Segeberg auftreten.

Norderstedt. Hodiodiodieee – Hulapalu! Pack’ die Lederhose und das Dirndl ein – und ab in die Kalkbergarena. Nicht, dass Winnetou und Old Shatterhand plötzlich in den Alpen spielen würden. Nein – der selbst ernannte „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier kommt ins Wohnzimmer der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg.

Zwar dauert es noch ein wenig, genauer gesagt bis zum 25. Mai 2024. Aber für die krachlederne Alpensause gibt es bereits ab Freitag, 28. Juli, 14 Uhr, Eintrittskarten im Vorverkauf über Eventim. Gabalier geht nächsten Jahr mit seiner Tournee in die zweite Runde. Neben dem großen Open Air im Münchener Olympiastadion hat er jetzt auch den Termin in der schönsten Freilichtarena in Deutschland bestätigt.

Andreas Gabalier der „Volks-Rock’n’Roller“ – die Fans lieben seinen Heimatkitsch

So sehr sich der volkstümelnde Österreicher mit seinen teilweise umstrittenen Texten bei vielen Kritikern unbeliebt gemacht hat – seine Fans lieben den Schlager-Rocker mit der kitschigen Heimatliebe – vielleicht gerade deshalb – umso mehr.

Für Gabalier sei 2023 das „Live-Jahr der Superlative“, teilt Kalkberg-Veranstalter Semmel Concerts mit. Der „Dirndl-Wahnsinn“ seien seine ausverkauften Arena-Shows. „Live unterwegs zu sein ist für mich unbezahlbar schöne Lebenszeit! Ich bin einfach nur dankbar, dass meine Fans mich so grandios unterstützen und wir so unglaublich viele, großartige Momente miteinander teilen können“, sagt Andreas Gabalier. „Im kommenden Jahr geht es weiter – mehr geht nicht!“

Hundertausende pilgerten zu Gabalier-Konzerten

Gabalier zählt zu den populärsten und erfolgreichsten Musikern und Entertainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Streamings seiner Songs gingen auf den gängigen Plattformen in den Millionenbereich, erzielten Gold- und Platin-Awards. Nach der ausverkauften Stadiontournee 2019, hätten in diesem Jahr bereits über 200.000 Besucher seine Live-Konzerte gesehen. Dirndl und Lederhosen seien bei seinen Auftritten der Trend schlechthin und gehörten für seine riesige Fangemeinde zum guten Ton.

