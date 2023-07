Mitsing-Garantie: Roland Kaiser präsentiert 2024 am Kalkberg in Bad Segeberg 50 Hits aus 50 Jahren.

Bad Segeberg. Er ist ein Bühnen-Phänomen – seit 50 Jahren. Schlagerlegende Roland Kaiser füllt die Konzerthallen und Arenen, seine Fans verehren ihn. Und auch der Kalkberg – sonst Austragungsort der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg – ist längst zum Kaiserberg geworden. Denn 2023 machte Kaiser hier die Arena zweimal mit 18.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu seinem Wohnzimmer. Die gute Nachricht: Im kommenden Jahr gibt der Kaiser am 26. Mai eine weitere Audienz in der vielleicht schönsten Freilichtarena Deutschlands.

Der 71-Jährige betrat vor 50 Jahren zum ersten Mal die große Bühne und ist seither dort geblieben. Sein Bühnenjubiläum begeht er mit einer ganz besonderen Live-Tournee: Es sollen die größten Konzerte seiner Karriere auf ausgewählten Open-Air-Bühnen werden – und sogar in großen Stadien will er singen. „RK50: 50 Jahre – 50 Hits!“ heißt die Tournee.

Bad Segeberg: Roland Kaiser macht den Kalkberg 2024 zum Kaiserberg

Roland Kaiser begeisterte im Mai bei zwei Shows 18.000 Fans in der Kalkbergarena in Bad Segeberg.

Foto: Semmel Concerts / Bille-Sommer

Am Segeberger Kalkberg hatte Kaiser im Mai gleich zwei Termine angeboten – was bei dem Interesse der Fans mehr als nötig war. 2024 steht momentan nur ein Termin zur Auswahl. Und der Vorverkauf der Tickets beginnt bereits am Montag, 31. Juli, in einem Presale beim Ticketgroßhändler Eventim. Wer dabei sein will, sollte sich den Termin also vormerken und muss sich bei Eventim zunächst registrieren.

„Santa Maria“, „Dich zu lieben“, „Joana“ oder „Warum hast Du nicht nein gesagt“ – neben unzähligen weiteren unvergessenen Hits, wird Kaiser am Kalkberg wieder dieses ganz bestimmte Kaiser-Lebensgefühl verbreiten. Seinen Fans einen außergewöhnlichen Abend zu bereiten und sie mit einem durch und durch positiven Gefühl nach Hause zu entlassen – das ist Kaisers Maxime. Das schafft er mit seiner Geradlinigkeit, seiner Ausstrahlung, Stilsicherheit und vor allem klaren Haltung zu gesellschaftlichen Themen.

18.000 Fans kamen zu den beiden Kaiser-Konzerten im Mai

Spektakuläre Bühnenshows sind bei Kaiser garantiert.

Foto: Semmel Concerts / Bille-Sommer

In seiner Karriere hat er mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Und es sind nicht nur die Fans der ersten Stunde, die ihn regelmäßig singen hören wollen. Sein umfassendes musikalisches Repertoire begeistert eine ganz offensichtlich wachsende und generationsübergreifende Fangemeinde.

Stilsicherheit, musikalische Bandbreite und Haltung: Roland Kaiser überzeugt damit unzählige Fans.

Foto: Semmel Concerts / Bille-Sommer

In der Kalkbergarena wird Kaiser mit seiner fabelhaften Live-Band eine erneut spektakuläre Show spielen.„Ich möchte bei meiner RK50-Jubiläumstournee meinem Publikum pro Show mindestens 50 Songs präsentieren, die jeder kennt und mitsingen kann. Mein Produktions-Team hat sich einige sehr besondere Dinge ausgedacht, mit denen wir in den 2 ½ Stunden Live-Show in den großen Arenen sicher alle Fans überraschen werden.“