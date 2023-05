Santiano auf der Bühne der Kalkbergarena in Bad Segeberg: Das Konzert am Sonnabend war (wie immer bei Santiano) ausverkauft.

Bad Segeberg. So sehr der Seemann hinausfahren muss in die Weiten des Meeres, so sehr freut er sich doch immer wieder, in den vertrauten Heimathafen zurückzukehren. Ganz ähnlich ergeht es den Seebären von Santiano, die mit ihrem Schiff mittlerweile die größten Bühnen Deutschlands besegeln, doch immer wieder wohligem Gefühl vor der schönsten Open-Air-Bühne Norddeutschlands, der Kalkbergarena in Bad Segeberg vor Anker gehen

Hans-Timm Hinrichsen kann es auch auf der Akustik-Gitarre. Axel Stosberg heizt ihm dazu kräftig ein (l.)

Foto: Frank Dudek / förde show concept GmbH

Am Sonnabend hatte Petrus dazu die besten Voraussetzungen beigesteuert. Strahlender Sonnenschein, 20 Grad. Allerdings war die „See“ nicht lange ruhig: Als die Jungs von Santiano den ersten Song, der ihren Namen trägt, über die Planken jagten, wurde es im Meer der Menschen in der ausverkauften Arena kabbelig.

Bad Segeberg: Santiano spielte – und plötzlich schneite es in Bad Segeberg

Spielfreude auf der Bühne- und das Publikum sang immer schön mit.

Foto: Frank Dudek / förde show concept GmbH

Die norddeutschen Shanty-Rocker, die Folk, Pop, Rock und Schlager mit traditionellen Volks- und Seemannsliedern so unnachahmlich kombinieren, hatten bei diesem Wiedersehen mit ihren Fans in Bad Segeberg wieder alles an Deck, was die Fans sich wünschten.

Sänger und Bassist Björn Both war sichtlich gut drauf am Sonnabend - die Kalkbergarena liegt ihm.

Foto: Frank Dudek / förde show concept GmbH

Wo sonst Winnetou bei den Karl-May-Spielen reitet, da fanden sich nun schunkelnde und lauthals mitsingende Teilzeit-Matrosen vor der großen Bühne am Fuße des Kalkberges. Frontsänger Björn Both, sichtlich gut drauf, musste angesichts der traumhaften Kulisse vor der Bühne zwischen den Songs seiner Dankbarkeit Ausdruck geben und teilte seine Freunde mit den Fans, wie fantastisch der „Ausbau des Schiffes Santiano“ in den letzten zehn Jahren vorangeschritten sei.

Wo sonst Winnetou reitet, waren jetzt schunkelnde Teilzeit-Matrosen

Einen wunderschönen Frühsommerabend erlebten die Santiano-Fans in der Kalkbergarena.

Foto: Frank Dudek / förde show concept GmbH

Und dann nahmen die Jungs ihr Publikum mit auf eine wilde Seefahrt. „Deine Zeit ist da. Mach dich auf mein Jung, denn die Segel sind gehisst“, heißt es in dem Stück „Johnny Boy“. Mit „Haithabu“ wurde gleich die erste Etappe der Fahrt erreicht, wo man mit den Mädchen des Wikingerdorfes so feiern kann wie mit kaum einem Mann zwischen Nord und Süd und Ost und West. Das Publikum begleitete die Party mit Klatschen, Schunkeln und mitfieberndem Gesang.

Feuerfontänen auf der Santiano-Bühne: Die Jungs ließen es mächtig krachen.

Foto: Frank Dudek / förde show concept GmbH

Etwas Abkühlung zwischendurch tut da vielleicht ganz gut – nicht dass die Seemannschaft noch übermütig wird. Schließlich heißt eines der Alben von Santiano „Wenn die Kälte kommt“ – und das war bei aller frühsommerlicher Stimmung am Sonnabend in Bad Segeberg wörtlich zu nehmen. Santiano spielten den Titelsong des Albums – und plötzlich fing es in der Kalkbergarena an zu schneien. Tatsächlich hatten die Jungs zwei riesige Schneekanonen gezündet und nun rieselte leiste der Schnee, während die Jungs abermals musikalisch Feuer gaben.

Kalkberg und Santiano – das passt zusammen wie Pech und Schwefel

Heiße Gitarrensoli auf der Kalkbergbühne.

Foto: Frank Dudek / förde show concept GmbH

Je länger Santiano am Sonnabend auf der Bühne stand, desto klarer wurde, wie gut die Band auf die Kalkbergbühne passt. Santiano und der Kalkberg – das ist wirklich ein Heimathafen für die Jungs und ein fester Bestandteil der Band-Geschichte.

Peter David Sage sorgte für die Geigenklänge.

Foto: Frank Dudek / förde show concept GmbH

Mit „Wir für Euch und Ihr für Uns“ wollten sich die Shanty-Rocker dann eigentlich von der Bühne verabschieden. Doch die Fans waren restlos aus dem Häuschen, klatschten euphorisch und ließen die Jungs so schnell nicht gehen. Die Nordmänner mussten die Klampfen noch einmal zur Hand nahmen, um noch weitere Stücke aus der Seekiste zu holen.

Bad Segeberg: Ohrwurmhymnen ließen die Fans ausrasten

Selfie mit dem Kalkberg-Publikum nach einer grandiosen Show: Santiano am Sonnabend in Bad Segeberg.

Foto: Frank Dudek / förde show concept GmbH

Ohrwurm-Hymnen wie „Californio“ und „Wasser“ erklangen und dabei hielt es kaum mehr einen Gast auf seinem Platz und der Kalkberg wurde vollends zum tosenden Schiffsdeck. Zu guter Letzt spielten sich Santiano mit ihrer Ode an Norddeutschland „Hoch im Norden“ auch noch in die letzten Herzen der Fans und der Abend war perfekt, bevor die Band sich unter tosendem Applaus für dieses Jahr von der Bühne verabschiedete.

Dicht an dicht sitzen die Santiano-Fans in der Kalkbergarena.

Foto: Frank Dudek / förde show concept GmbH

Auch 2024 wird es Santiano auf der Freilichtbühne am Kalkberg geben und so nehmen die fünf Seemänner am Sonnabend, 18. Mai 2024 nach guter alter Tradition abermals Kurs auf Bad Segeberg.

Mit den Konzerten am Kalkberg geht es am 20. Mai weiter. Dann tritt Roland Kaiser auf seiner „Alles O.K.!“-Tour auf die Bühne am Kalkberg. Es ist das ausverkaufte erste von zwei Konzerten in Bad Segeberg. Für das Konzert am Sonntag, 21. Mai, gibt es noch wenige Restkarten unter www.shtickets.de, 04827/99 96 66 66, und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.