Norderstedt. Großer Ärger für diverse Autobesitzer in Norderstedt: Als sie am Sonnabend zu ihren an der Oststraße und am Mühlenweg abgestellten Wagen zurückkamen mussten sie feststellen, dass die Autos komplett mit roter Farbe beschmiert waren.

Gegen 23.30 Uhr wurden der Polizei die ersten besprühten Wagen angezeigt. Am Ende zählte die Polizei 15 rot eingefärbte Wagen an den beiden Straßen. Was anmutet wie ein Anschlag der „Letzten Generation“ ist aber offenbar nur Sachbeschädigung ohne politischen Hintergrund.

Polizei Norderstedt: Fiese Sprayer-Attacke – 15 Autos mit roter Farbe besprüht

„Da hat ganz offenbar einfach jemand eine Spraydose mit roter Farbe leer gemacht“, sagt Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion. Mutmaßlich also blanke Zerstörungswut oder ein schlechter Streich von Minderjährigen?

Wie dem auch sei: Die Schäden am Lack der Fahrzeuge konnte die Polizei nicht schätzen. Sie dürften aber nicht unerheblich sein. Und wenn es der Polizei nicht gelingt, den oder die Täter festzunehmen, dann bleiben die Besitzer der Wagen wohl auf den Kosten sitzen. Es sei denn, sie sind umfassend Vollkasko gegen Vandalismus versichert und haben keine Selbstbeteiligung vereinbart.

Entsprechend wichtig ist es nun, Zeugen der Spray-Attacke zu finden. Wer den oder die Täter beobachtet hat, sollte sich bei der Polizeistation Norderstedt-Ost unter 040/234621511 oder unter Norderstedt-Ost.Pst@polizei.landsh.de melden.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.