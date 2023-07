Der Vorfall passierte in der Nähe einer Hundeschule. Welche Details bekannt sind und warum die Polizei Zeugen sucht.

Norderstedt. Nachdem ein 13 Jahre altes Mädchen von einem Hund gebissen wurde, sucht die Polizei den Halter des Hundes und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zu dem Hundebiss kam es am Dienstag, 20. Juni, in Norderstedt am Kringelkrugweg.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr das Mädchen mit seinem Fahrrad gegen 15 Uhr auf dem Kringelkrugweg, der sich im Stadtteil Friedrichsgabe befindet. Auf Höhe der Hundeschule kam ihm ein Mann mit mehreren Hunden entgegen, von denen ein Schäferhund und ein Dobermann nicht angeleint gewesen sein sollen.

Norderstedt: Dobermann beißt 13-Jährige – Polizei sucht Hundehalter

Nachdem die 13-Jährige angehalten hatte, soll ihr der Dobermann einmal ins Bein gebissen haben. Danach sei der Hund weitergelaufen. Der Hundehalter entschuldigte sich und bot an, das Mädchen nach Hause zu begleiten. Allerdings setzte die 13-Jährige ihren Weg allein fort.

Der Dobermann wurde mit dem Namen „Rick“ gerufen. Beim Hundehalter soll es sich um einen etwa 30-Jährigen mit langen, braunen zum Zopf gebundenen Haaren gehandelt haben. Er sprach Hochdeutsch und war mit einer langen Hose und einer brauen Jacke bekleidet.

Die Polizeistation Norderstedt-Ost bittet den Hundehalter und mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme unter 040/ 234 62 15 11 oder Norderstedt-Ost.Pst@polizei.landsh.de. Bisherige Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung des Hundehalters geführt.

