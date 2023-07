Polizei Schleswig-Holstein: Boostedt - Diebe steigen durch Fenster in Wohnung ein

Das Fenster war angekippt. Was entwendet wurde und was die Polizei zum Einbruchschutz in den Sommermonaten rät.

Norderstedt. In Boostedt bei Neumünster sind unbekannte Täter am Freitag in eine Wohnungeingebrochen. Das Fenster der Souterrainwohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, war angekippt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter über das gekippte Fenster gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Sie durchsuchten die Wohnräume und entwendeten unter anderem eine Spielkonsole.

Polizei Schleswig-Holstein: Boostedt – Diebe steigen durch Fenster in eine Wohnung ein

Der Schaden wird auf knapp 1.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101/202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Einbrüche im Sommer vermeiden: Was die Polizei rät

Die Polizei gibt folgende Tipps zum Einbruchschutz in den Sommermonaten: Offene Fenster stellen gerade bei steigenden Außentemperaturen ein sehr großes Sicherheitsrisiko dar. Einbrecher können meist schnell und lautlos einsteigen.

Dies gilt nicht nur für Erdgeschosswohnungen. Auch Fenster im 1. oder 2. Stockwerk können leicht erreicht werden, wenn sie über eine Leiter oder in der Nähe befindlichen Garagen- oder Vordächern zugänglich sind.

Die Polizei rät: Lassen Sie bei sommerlichen Temperaturen die Fenster und Türen über Nacht zum Lüften nicht leichtfertig offenstehen. Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.