Was es an acht Abenden im Stadtpark Norderstedt zu erleben gibt und wie man exklusiv hinter die Kulissen der Show schaut.

Norderstedt. Lyrisch, mystisch, romantisch, geheimnisvoll – und auf jeden Fall wunderschön. Das „ParkFunkeln Norderstedt“ ist die vielleicht beliebteste und publikumsträchtigste Veranstaltung im Veranstaltungsjahr des Stadtpark Norderstedt. Der Vorverkaufsstart für das Illuminationsspektakel am Stadtparksee steht jetzt an. Ab Donnerstag, 15. Juni, kann man sich Tickets sichern für die begehrte Veranstaltung an acht Abenden vom 17. bis 20. August sowie vom 24. bis 27. August.

„In diesem Jahr wird auf dem Gelände rund um die Waldbühne, dem Moor und der Feldparkwiese ein zauberhafter Rundgang entstehen, der mit funkelndem Licht und Leuchteffekten die Besucherinnen und Besucher zu einem abendlichen Ausflug einlädt“, teilt Jessica Grundwaldt von der Stadtpark GmbH mit. Leuchtobjekte, illuminierte Lichtungen und die funkelnde Wegeführung sollen die Besucher in die Welt von Licht, Schatten und Farbe entführen.

Stadtpark Norderstedt: „ParkFunkeln“ – Vorverkaufsstart für das Lichter-Spektakel

Aus dem Spielplatz an der Waldbühne wurde beim „Parkfunkeln“ 2021 eine Unterwasserwelt..

Foto: Andreas Burgmayer

Seit 2018 übernimmt die Stadtpark Norderstedt GmbH selbstständig die Konzeption des „ParkFunkeln“. Davor hatte man regelmäßig renommierte Theater-Gruppen oder Illuminationskünstler engagiert, die unter Einsatz von teilweise aufwendiger Technik sehenswerte Spektakel ins Grüne zauberten.

Das Konzept seit 2018 stellt hingegen die Themen Upcycling und nachhaltige Ressourcennutzung in den Mittelpunkt. Außerdem werden lokale Akteure aus Vereinen und Ehrenamtliche viel stärker eingebunden. Das „ParkFunkeln“ hat dadurch seinen ganz eigenen Norderstedter Charme gewonnen – und kommt beim Publikum bestens an damit. Über 8000 Menschen strömen jährlich zum „ParkFunkeln“.

8000 Besucher kommen jedes Jahr zum „ParkFunkeln“

Ausrangierte Leuchtglobusse illuminieren den Weg.

Foto: Andreas Burgmayer

Der Großteil der Licht- und Leuchtobjekte, die auf den jährlich wechselnden Routen des Rundweges aufgebaut werden, stammen aus den Speichern, Kellern und Verschlägen der Norderstedter Bürger. Alltagsgegenständen, die ihre Einsatzzeit hinter sich haben, wird beim „ParkFunkeln“ mit Licht und Kreativität neues Leben eingehaucht.

Verschiedenste Materialien werden gesammelt und in gemeinschaftlicher Arbeit umgebaut und zu Objekten verwandelt. In diesem Jahr werden in Kooperation mit dem Hempels Gebrauchtwarenhaus Spiegel, Briefkästen und Vogelkäfige gesammelt. Am Freitag, 23. Juni, zwischen 14 und 17 Uhr, sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt aufgerufen, die Gegenstände an der Warenannahme von Hempels an der Stormarnstraße 34-36 abzugeben.

Gesucht: Spiegel, Briefkästen und Vogelkäfige

Ein Team von Hempels und den dort beschäftigten Menschen mit Beeinträchtigungen ist dann auch beim Aufbauen des Rundweges im Stadtpark Norderstedt dabei – gelebte Inklusion. In diesem Zusammenhang steht auch die Kooperation mit der Hochschule für Künste im Sozialen aus Ottersberg. In den letzten Jahren haben bereits Studierende der Hochschule für die künstlerische Gestaltung vieler Rundwegstationen gesorgt und sind auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Sie werden auch ihre eigenen Objekte kreieren.

Auf eine besondere und spannende Tanzperformance kann man sich im Bustan, dem biblischen Obst- und Weingarten im Stadtpark freuen. Die israelische Tänzerin und Performerin Chen Nadler wird ihr Programm „Hug it out“ („Lass dich umarmen“) präsentieren.

Israelische Tanzperformance im Bustan

Für die israelische Tänzerin Chen Nadler steht die Körpererfahrung in der Natur im Mittelpunkt.

Foto: Chen Nadler

Nadler, die in Norderstedt bereits auf Einladung des Vereins „Chaverim – Freundschaft mit Israel“ einen Tanzworkshop angeboten hatte, sucht in ihrer künstlerischen Arbeit immer den intensiven Kontakt zur Natur. Im Bustan will sie sich auf die Idee des „Verweilens“ in der Natur konzentrieren, die ein Gefühl der Zugehörigkeit und Einheit vermittle.

„Als ich den Bustan zum ersten Mal besuchte, fühlte ich mich wie zu Hause, der sanfte Wind und die schattenspendenden Obstbäume vermittelten mir ein angenehmes Gefühl von Frieden und Ruhe. Ich fühlte mich eingeladen, langsam zu gehen, zu sitzen und dort zu verweilen, wie in einer echten Umarmung“, sagt Chen Nadler.

Entlang des Weges – immer wieder Live-Musik

Stimmungsvoll am Wegesrand: Ensembles, Duos und Chöre sorgen auf dem Rundweg für Musik.

Foto: Andreas Burgmayer

Für große Begeisterung haben beim „ParkFunkeln“ auch immer die musikalischen Darbietungen gesorgt. Es wird auch in diesem Jahr die unterschiedlichsten Musikensembles auf dem Rundweg geben. Das musikalische Programm soll täglich wechseln, viele Ensembles haben ihr Interesse angemeldet, in dieser besonderen Spielatmosphäre wieder dabei zu sein.

Der zentrale Ort der Veranstaltung, mit einem umfangreichen gastronomischen Angebot, wird die Waldbühne sein. Hier wird der Rundweg mit einer neuen Wegführung durch das Moor- und Wiesengebiet starten.

Sponsor VR Bank in Holstein hat Spendentopf für Vereine gefüllt

Alltagsgegenstände wie alte Koffer werden zu Kunstinstallationen.

Foto: Andreas Burgmayer

„Verlässliche Partner sind bei so einem umfangreichen Event im Stadtpark unverzichtbar“, sagt Kai Jörg Evers, Geschäftsführer Stadtpark Norderstedt. Damit meint er den Hauptsponsor des „ParkFunkeln“, die VR Bank in Holstein. „Ohne das Engagement unseres Hauptsponsors vor Ort wäre das nicht leistbar.“

Die VR Bank hat einen eigenen Stand auf dem Rundweg und bietet eine besondere Aktion an, erklärt Uwe Augustin, Vorstand der VR Bank. „Alle Besuchenden können durch ihre Muskelkraft an den Pedalen Kilometer erradeln. Je mehr Kilometer zusammenkommen desto höher ist der Spendentopf.“

Dieser sei mit 7500 Euro gefüllt – bei Erreichen von 400 Kilometern werde er voll ausgeschüttet. Und zwar an Norderstedter Vereine: Unter www.vrbank-in-holstein.de/parkfunkeln können alle Norderstedter über ein Voting ihren Norderstedter Lieblingsverein um das Geld ins rennen schicken.

Stadtpark Norderstedt: Vorverkauf startet am 15. Juni

Alte Einmachgläser können auch zu fahl leuchtenden Glaspilzen im Wald werden – inklusive Corona-Masken, die es 2023 nicht mehr braucht.

Foto: Andreas Burgmayer

Außerdem gibt es bei der VR Bank in Holstein ein besonderes Ticket für ihre Mitglieder und Kunden: Die können einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des „ParkFunkeln“ werfen und das für nur 5 Euro am Donnerstag, 24. August. „Dieses Ticket kann dann an der ,Funkelbar’ gegen einen blauen oder orangen Drink getauscht werden“, verspricht Kai Jörg Evers.

Der Vorverkauf für das „Parkfunkeln Norderstedt 2023“ startet am 15. Juni. Die Ticketanzahl pro Abend ist beschränkt und eine Abendkasse wird es nur geben, wenn die Karten nicht alle schon im Vorverkauf vergriffen sind.

Stadtpark Norderstedt: Abendkasse wird es wahrscheinlich nicht geben

Der Eintritt wird für Erwachsene 12 Euro kosten., für Kinder, 6 bis 15 Jahre, 2,80 Euro (Online zu buchen unter www.parkfunkeln-norderstedt.de). Karten gibt es aber auch im „Ticket Corner“ am Rathausmarkt. Dort kosten sie 13,20 oder 3 Euro (inklusive Vorverkaufsgebühren).

Das Mitführen von Hunden ist beim „ParkFunkeln“ nicht erlaubt. Der Rundweg ist nur eingeschränkt barrierefrei. Je nach Verfügbarkeit sind Tickets am Veranstaltungstag bis 22.30 Uhr online buchbar oder ab 19.30 Uhr an der Abendkasse für 14 oder 3 Euro erhältlich.