Norderstedt. Die Planungen für das diesjährige „ParkFunkeln Norderstedt“ im Stadtpark Norderstedt laufen auf Hochtouren. An zwei langen Wochenenden im Sommer, vom 17. bis 20. August und vom 24. bis 27. August soll es wieder funkeln im Park. Die kreativen Köpfe rauchen und es wird schon fleißig vorbereitet, teilt die Stadtpark GmbH mit. Man dürfe auf den stimmungsvollen Rundweg im illuminierten Stadtpark gespannt sein.

Wie bereits in den vergangenen Jahren sollen Alltagsgegenstände und Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, in Zusammenarbeit mit engagierten Künstlerinnen und Künstlern in ein anderes Licht gerückt werden. Ihnen werde als Leuchtobjekten auf dem Rundweg neues Leben eingehaucht.

Stadtpark Norderstedt: Spender gesucht: Wer hat Briefkästen, Spiegel und Volieren?

Und damit möglichst viel Material zusammenkommt, wird die Unterstützung der Norderstedterinnen und Norderstedter gebraucht. In Kooperation mit dem Hempels Gebrauchtwarenhaus Norderstedt ruft die Stadtpark GmbH dazu auf, Briefkästen jeglicher Art, große und kleine Spiegel sowie außergewöhnliche Vogelkäfige und Volieren in die Warenannahme des Gebrauchtwarenhauses zu bringen.

Abgegeben werden können die Gegenstände am Freitag, 23. Juni, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr an der Warenannahme des Hempels Gebrauchtwarenhauses in der Stormarnstraße 34-36 in Norderstedt.