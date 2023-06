Feuerwehr: Carport in Kaltenkirchen brennt – Auto geht in Flammen auf

In Kaltenkirchen brannte ein Doppelcarport. Ein Auto ging in Flammen auf.

Feuerwehr Schleswig-Holstein Carport in Kaltenkirchen brennt – Auto geht in Flammen auf

Kaltenkirchen. Am Sonnabend hat in Kaltenkirchen ein Doppelcarport gebrannt, auch die dahinter liegende Garage hatte Feuer gefangen. Ein Auto ging komplett in Flammen auf. 80 Einsatzkräfte von zwei Feuerwehren löschten den Brand. Schaulustige behinderten nach Angaben der Feuerwehr die Arbeiten.

Um 13.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen durch die zuständige Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn mit dem Stichwort FEU (Feuer Standard) alarmiert. Ein Brand in der Straße „Langwisch“ wurde gemeldet.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Doppelcarport mit einer dahinter liegenden Garage sowie ein Auto bereits voll in Brand. Der Gruppenführer des zuerst eingetroffenen Löschfahrzeugs rief unter dem Stichwort „FEU G“ (Feuer, größer Standard) zusätzlich die Einsatzkräfte aus Kisdorf als Verstärkung.

Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit vier Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz und vier handgeführten Strahlrohren eingeleitet. Die größte Gefahr in der Anfangsphase war ein Feuerübersprung auf das benachbarte Einfamilienhaus.

Bewohnerin konnte das Haus selbst verlassen, verletzt wurde niemand

Das konnte aber durch den schnellen und gezielten Einsatz verhindert werden. Wegen der starken Hitze zersprang lediglich eine Fensterscheibe im Obergeschoss. Die Bewohnerin konnte das Haus eigenständig verlassen. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes musste die Straße „Brookweg“ für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Negativ fielen bei den Einsatzkräften Schaulustige, sogenannte „Gaffer“, auf. Sie behinderten besonders in der Anfangsphase die Arbeiten, hieß es vonseiten der Feuerwehr. Gerade in dieser Phase ist es aber wichtig, etwaige Verletzte und Betroffene zu retten und vorhandene Sachgüter zu schützen.

Zur Ursache des Feuers und zur Höhe des Schadens können bisher keine Angaben gemacht werden.