Beim Brand eines Dachstuhls in der Schützenstraße in Kaltenkirchen, brachte die Feuerwehr am Donnerstag mit dem Teleskopmastfahrzeug Einsatzkräfte und Material aufs Dach. 60 Feuerwehrleute aus Kaltenkichen und Kisdorf waren im Einsatz.

Kaltenkirchen. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße in Kaltenkirchen hatte am Donnerstag Feuer gefangen. Offenbar war dort bei Arbeiten eine Gasflasche explodiert und hatte dann Teerpappe in Brand gesetzt. Die Kaltenkirchener Innenstadt war für den Zeitraum des Einsatzes gesperrt. Die Feuerwehr war mit knapp 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mehrere Anrufer meldeten der Feuerwehr den Brand um kurz nach 9 Uhr. Die Freiwilligen Feuerwehren Kaltenkirchen und Kisdorf trafen vor Ort auf eine starke schwarze Rauchentwicklung auf dem Dach des Hauses. Sie mussten davon ausgehen, dass es sich um den Vollbrand des Dachstuhls handelt und das eventuell Menschen leben im haus darunter in Gefahr sein könnten.

Feuerwehr Kaltenkirchen: Gasflasche explodiert und setzt Dachstuhl in Brand

Doch ein Trupp unter Atemschutz erkundete und relativierte die Lage. Es brannte lediglich auf etwa zehn Quadratmetern Fläche eine mit Bitumendachbahn verlegte Stahlbetondecke. Durch den schnellen Eingriff der Feuerwehrkräfte konnte das Feuer gelöscht werden.

Hamburger ortet sein Fahrrad in Norderstedt – im Versteck eines Diebes

Polizei Norderstedt Schreck am Abend: Einbrecher steigen in Wohnung ein

A7: Autodieb (18) geschnappt – er fuhr im 130.000-Euro-Porsche

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Parallel wurde das Teleskopmastfahrzeug in Stellung gebracht, um Kräfte und Material auf das Dach befördern zu können. Nach einerumfangreichen Kontrolle konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Die letzten Kräfte der Feuerwehr verließen gegen 10.20 Uhr die Einsatzstelle.