Norderstedt. Die Metalldiebe sind in diesen Wochen in Norderstedt schwer aktiv: Im aktuellen Fall sorgten sie für einen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde von einer Großbaustelle an der Segeberger Chaussee eine große Menge an Stromkabeln gestohlen.

Der oder die Täter öffneten einen Verschlag aus Bauzäunen auf der Baustelle zwischen Siegfriedstraße und Hasenmoorweg. Sie rollten dann die schwarzen Erdkabel von mehreren Kabelrollen ab. Zum Abtransport wurde laut Polizei wahrscheinlich ein größeres Fahrzeug verwendet.

Polizei: Norderstedt: Metalldiebe stehlen Stromkabel von der Baustelle

In Norderstedt gab es seit Beginn des Jahres eine ganze Serie an Buntmetalldiebstählen: Im Januar stahlen Unbekannte Alu-Guss-Elemente sowie Messingspäne im Wert von 2000 Euro bei einer Firma in Friedrichsgabe. Am 15. Februar wurden einer Firma im Gewerbegebiet Nettelkrögen tonnenweise Kupfer und Messing gestohlen, nur eine Woche später schlugen Täter bei einer anderen Firma im Gewerbegebiet zu.

Wer den oder die Täter oder das Fahrzeug beobachtet hat, soll sich bei der Kriminalpolizei Norderstedt unter 040/52 80 60 melden.